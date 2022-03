Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από το Κίεβο οι Ρώσοι, ετοιμάζονται για επίθεση

"Children comforted by soldiers who are barely adults." @mattfrei reports on the aftermath of the Mariupol women and children's hospital attack, as Kyiv braces for further Russian strikes. pic.twitter.com/ItBk1jmnNt

Children, severely injured by Russian shelling, were rushed to this hospital in Kharkiv for treatment. Sadly, not all of them survived 💔 pic.twitter.com/rSryDEhpks

RAW: The situation was dire in Ukraine's Mariupol, as civilians remained trapped without water or power amid heavy bombardment by Russian forces. Shelling continued despite an attempted cease-fire to allow people to escape fighting. pic.twitter.com/Sxmc71Gqan

Από τη στιγμή που

έφτασε στην πολεμική σύρραξη, το πεδίο της μάχης θα καθορίσει τις ισορροπίες. Ο στρατός του Πούτιν, σε διάστημα δύο εβδομάδων, έχει πάρει υπό την κυριαρχία του πέντε μεγάλες ουκρανικές πόλεις και πιο συγκεκριμένα τη Μελιτούπολη, το Τσερνόμπιλ, το Κονοτόπ, το Ντονιέτσκ και τη Χερσώνα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, και το Τσέρνιγκοφ καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, η ρωσική στρατιωτική ηγεσία έχει δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από άλλες πέντε μεγάλες πόλεις, τις οποίες θεωρεί κομβικής σημασίας για τον αποκλεισμό των ουκρανικών δυνάμεων και τη δημιουργία μία «ζώνης ασφαλείας», όπως την αποκαλεί η Μόσχα, κατά μήκος των συνόρων της, με παράλληλο αποκλεισμό της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε δίοδο προς τη θάλασσα.





Επόμενος στόχος είναι η

, οι κάτοικοι της οποίας ετοιμάζονται για τη ρωσική επίθεση. Οι στρατηγοί του Πούτιν θεωρούν κομβικής σημασίας την κατάκτηση και του λιμανιού της Οδησσού, προκειμένου να αποκλείσουν ολοκληρωτικά την κεντρική Ουκρανία από τη θάλασσα.

BREAKING: Russia's 40-mile long military convoy that had stalled northwest of Ukraine's capital Kyiv has largely "dispersed and redeployed," per satellite photos.



Russian armored units have been seen maneuvering in towns near Antonov airport and in treelines nearby.



📷:@Maxar pic.twitter.com/e127gEduY5