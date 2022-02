Κρίση στην Ουκρανία: Ισχυρή έκρηξη στο Ντονέτσκ, εμπόλεμη ζώνη η ανατολική Ουκρανία

🔴 Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki yetimhane ve okulların tahliyesi başladı. pic.twitter.com/Zjx93r2aFk — Conflict (@ConflictTR) February 18, 2022

#FLASH—#DONBASS—#DPR civilian evacuation from imminent #Ukraine invasion begins. Video from a #Donetsk orphanage. First to evacuate will be children, women, and the elderly. First busses leave at 20:00. pic.twitter.com/RAf00OXgvU — Gleb Bazov (@gbazov) February 18, 2022

Its a cold, rainy day in #Donetsk. This morning, while the west was fast asleep, the total evacuation of both the LPR and DPR was announced.



Russia, without shooting a single bullet, has stolen Ukraine from her people. Unforgivable. pic.twitter.com/DmLrFIYVbX — The Intel Crab (@IntelCrab) February 18, 2022

BREAKING 🚨 Loud sirens are sounding in #Donetsk as civilians evacuate



pic.twitter.com/eJCc0QHMxw — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 18, 2022

#Russian news is reporting a huge explosion near the Government housing building in central #Donetsk, Ukraine. Our intel team believes it was a vehicle explosion. Only Russian media is reporting on it at the moment, however, so take it with a grain of salt as always. pic.twitter.com/NO1htk6o5s — Donald Standeford (@Don_Standeford) February 18, 2022



Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρατηρούν πως συνεχίζεται η μετακίνηση ρωσικών στρατευμάτων προς τις περιοχές

δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας

δήλωσε ο Όστιν, έπειτα από μια συνάντηση με τον Πολωνό ομόλογό του

κυρίως «πλησιάζοντας στα σύνορα, τοποθετώντας στρατεύματα και αυξάνοντας τις επιμελητειακές ικανότητές τους», διευκρίνισε ο Όστιν.

Στο μεταξύ, στο ίδιο πλαίσιο, ο πρεσβευτής

στον

δήλωσε πως ο αριθμός των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας είναι σημαντικά υψηλότερος (σχεδόν διπλάσιος) σε σχέση με όσα ήταν γνωστά μέχρι πρόσφατα.





«Άγνοια» δηλώνει το Κρεμλίνο για την απομάκρυνση κατοίκων από το Ντονμπάς



Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι συμβαίνει την δεδομένη στιγμή στην «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ»



«Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει εκεί αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο Πεσκόφ, με αφορμή τις δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο ηγέτης της φιλορωσικής αυτονομιστικής «δημοκρατίας» του Ντονιέτσκ, Ντενίς Πουσίλιν, ο οποίος ανακοίνωσε την απομάκρυνση των αμάχων προς την Ρωσία, κατηγορώντας το Κίεβο ότι προετοιμάζει εισβολή έπειτα από αναζωπύρωση των συγκρούσεων.



Στο ερώτημα αν οι ενέργειες αυτές έχουν συμφωνηθεί με την Μόσχα ο Πεσκόφ επανέλαβε: «Δεν γνωρίζω, δεν έχω τέτοιες πληροφορίες». Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει μεταξύ ποιων έγιναν επαφές γι’ αυτό το θέμα.



Μετά τον Πουσίλιν, ο ηγέτης της αυτονομιστικής «δημοκρατίας» του Λουγκάνσκ, Λεονίντ Πσέτσνικ, κάλεσε τους κατοίκους της μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατευθυνθούν προς την Ρωσία.



Έκδηλή είναι η αγωνία της Δύσης για τον πολλαπλασιασμό των στρατιωτικών δυνάμεων στα Μόσχα να προχωρήσει σε βήματα αποκλιμάκωσης.



«Όποιος θέλει να ζήσει με ασφάλεια μαζί με τον άλλον, δεν τον απειλεί. Οι 130.000 στρατιώτες στα ουκρανικά σύνορα μόνο ως απειλή μπορούν να γίνουν αντιληπτοί», τόνισε η κυρία Μπέρμποκ, μιλώντας πριν από λίγη ώρα στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, σε πάνελ με τον αμερικανό ομόλογό της Άντονι Μπλίνκεν. Το θέμα είναι, επισήμανε, αν είναι πιο πιθανό να καταλήξουμε σε μια συνεργασία βασισμένη σε κανόνες ή σε ένα σύστημα με σφαίρες επιρροής και πολιτικές στρατιωτικής ισχύος, όπως αυτό μετά τη Γιάλτα το 1945. «Αυτή η κρίση δεν είναι ουκρανική, είναι ρωσική», τόνισε η υπουργός και κάλεσε για μία ακόμη φορά τη Μόσχα να αποσύρει τις δυνάμεις της από τα ουκρανικά σύνορα και να προσέλθει στον διάλογο, «για το πώς θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε ένα ορισμένο επίπεδο ασφάλειας για τον κόσμο το 2022».



Στο ακροατήριο βρισκόταν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος, απευθυνόμενος στην υπουργό, σημείωσε ότι οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για την πατρίδα και τις οικογένειές τους, αλλά εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση της Γερμανίας να παραδώσει όπλα στην Ουκρανία. «Ευχαριστούμε για τα 5.000 κράνη, αλλά δεν μπορούμε έτσι να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Δεν αρκούν», είπε δηκτικά, αναφερόμενος στα κράνη που έστειλε πρόσφατα η γερμανική κυβέρνηση στην Ουκρανία, έπειτα από ουκρανικό αίτημα και ενώ απορρίπτει το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη διάθεση εξοπλιστικών συστημάτων.



«Δεν είναι εύκολη απόφαση για εμάς. Αλλά αν λάβουμε μια τέτοια απόφαση (ενν. για παράδοση όπλων στην Ουκρανία), τότε το Σχήμα της Νορμανδίας δεν λειτουργεί πλέον και τότε αυτό θα αποτελεί ακόμη μία απειλή για την ασφάλεια», απάντησε η κυρία Μπέρμποκ και επισήμανε ότι η Γερμανία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αποτροπή της κατάρρευσης της Ουκρανίας εκ των έσω, «λόγω έλλειψης επενδύσεων ή κατάρρευσης του νομίσματός της. Είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής της Ουκρανίας», πρόσθεσε η υπουργός Εξωτερικών και κατέληξε: «Υπάρχει διαφορά μεταξύ του να είναι κανείς υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και δήμαρχος του Κιέβου».



O Γάλλος Πρόεδρος, Ντομπάς και να αποκλιμακώσει την πίεση γύρω από την Ουκρανία.



Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες ο Μακρόν τόνισε ότι «η κατάσταση στο Ντομπάς είναι πολύ ανησυχητική» και με πολλά θύματα και ζήτησε να σταματήσουν οι στρατιωτικές ενέργειες που είναι αντίθετες με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί.



«Μέχρι τώρα δεν έχουμε αποδείξεις για αποκλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας», συνέχισε ο Μακρόν, λέγοντας: «Χαιρετίζω τις δηλώσεις του Προέδρου Πούτιν, όμως ένας εταίρος είναι αξιόπιστος όταν οι πράξεις συνάδουν με τις δηλώσεις του».



Ο Γάλλος Πρόεδρος είπε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ζητούν πρώτον, να σταματήσουν οι στρατιωτικές ενέργειες και να υπάρξει αποκλιμάκωση και δεύτερον να ξεκινήσουν οι εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις. Σημείωσε, τέλος, ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρχει συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ, μέσω τηλεδιάσκεψης, λέγοντας: «είμαστε ξεκάθαροι για την ενότητά μας και για το τι ζητάμε».



Κλιμακώνεται η διπλωματική κρίση στα ρωσουκρανικά σύνορα , με τα τύμπανα πολέμου να ηχούν ακόμη πιο δυνατά και τις τελευταίες εξελίξεις να μιλούν για ισχυρή έκρηξη στο Ντoνέτσκ. Οι συνθήκες που επικρατούν στην ανατολική πλευρά της Ουκρανίας μαρτυρούν την έναρξη μιας σύρραξης: η περιοχή εκκενώνεται, γυναίκες και παιδιά απομακρύνονται, πολίτες σπεύδουν να φύγουν για να σωθούν.Μέσα στο ιδαίτερα οξυμένο κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα κάνει ενημέρωση για την ουκρανική κρίση, απόψε το βράδυ (23.00 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.Οι αυτονομιστικές αρχές της «δημοκρατίας» του Ντονέτσκ ανακοίνωσαν το απόγευμα ότικοντά σε κυβερνητικό κτίριο στην ομώνυμη πόλη.Ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου Sputnik μετέδωσε ότιαπό το κτίριο. Ξέσπασε πυρκαγιά, αλλά ταΑπό επίσημες πηγές, ωστόσο το πρακτορείο Interfax μετέδωσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, αυτοκίνητο εξερράγη στο πάρκινγκ του κτιρίου.Τα επεισόδια συνεχίζονται με ανησυχητικό ρυθμό, ενώ πριν από λίγες ώρεςέδειξε πόσο έχουν αυξηθεί οι ρωσικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ουκρανία. Φάνηκε στις εικόνες από δορυφόρο πως οι Ρώσοι έστησαν νοσοκομείο και πλωτή γέφυρα στις επίμαχες περιοχές για να προετοιμαστούν για απώλειες και να μεταφέρουν στρατιωτικά οχήματα.Η κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία θυμίζει εμπόλεμη ζώνη, με το Ντονέτσκ να έχει εκκενωθεί υπό τον φόβο σοβαρών απωλειεών μάχης. Η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει τις δυνάμεις της και η Δύση απευθύνει συνεχή μηνύματα για αποκλιμάκωση.Οι υποστηριζόμενοι από τις ρωσικές αρχές αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία συγκέντρωσαν τα παιδιά σε ένα ορφανοτροφείο της αποσχισθείσας περιοχής για να αρχίσουν να τα μεταφέρουν στη Ρωσία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Interfax.Η αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τη μαζική εκκένωση της περιοχής και την προώθηση των κατοίκων της στη Ρωσία, μετά την αύξηση των βομβαρδισμών. Η αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ εξέδωσε αργότερα παρόμοια ανακοίνωση.Ένας ηγέτης των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών που πολεμούν στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσε την εκκένωση των κατοίκων της αποσχισθείσας περιοχής του στη Ρωσία την Παρασκευή, εντείνοντας τους φόβους στη Δύση ότι η ΜόσχαΗ κίνηση αυτή ακολουθεί, που έχει προκαλέσει νέο παγκόσμιο συναγερμό, με τις εντάσεις να αυξάνονται για άλλη μια φορά αφού οι Ηνωμένες ΠολιτείεςΟι δύο αυτοανακηρυχθείσες αποσχισθείσες περιοχές βρίσκονται στην περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας.Η αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τη μαζική εκκένωση της περιοχής και την προώθηση των κατοίκων της στη Ρωσία, μετά την αύξηση των βομβαρδισμών. Η αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ εξέδωσε αργότερα παρόμοια ανακοίνωση.Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στον υπουργό Εκτάκτων Αναγκών ναγια να οργανώσει τη διαμονή των κατοίκων που εγκαταλείπουν τις δύο αυτοανακηρυχθείσες αποσχισθείσες δημοκρατίες της ανατολικής Ουκρανίας, όπως και να δοθεί οικονομική βοήθεια(116 ευρώ) στον κάθε πρόσφυγα που φθάνει στην περιοχή του Ροστόφ.Ο Πούτιν έδωσε την εντολή αυτή ανταποκρινόμενος στην παράκληση του κυβερνήτη της περιοχής του Ροστόφ Βασίλι Γκόλουμπεφ, ο οποίος του ζήτησε να μεριμνήσει για την παροχή έκτακτης βοήθειας λόγω της απροσδόκητης μεγάλης εισροής προσφύγων.«Ο Πούτιν μίλησε τηλεφωνικά με τον εκτελούντα χρέη υπουργού Εκτάκτων Αναγκών, Αλεξάντερ Τσουπριγιάν, και του έδωσε εντολή να μεταβεί επειγόντως στην περιοχή του Ροστόφ για να οργανώσει επιτόπιες εργασίες για τη δημιουργία συνθηκών διαμονής, την παροχή ζεστών γευμάτων και ό,τι χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής περίθαλψης» δήλωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.«Επίσης ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή στη ρωσική κυβέρνηση να διασφαλίσει επειγόντως ότι κάθε πρόσφυγας που φτάνει στην περιοχή από το Ντονμπάς θα λαμβάνει 10.000 ρούβλια», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.Η Ουκρανία κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τις προκλήσεις, όπως τις χαρακτηρίζει, της Ρωσίας στις περιοχές που ελέγχονται από τους φιλορώσους αυτονομιστές, υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπάρξει κάποια αντίδρασηΗ ουκρανική κυβέρνηση διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση στην ανατολική Ουκρανία. Οι κάτοικοι των δύο αυτοανακηρυχθεισών «δημοκρατιών» διατάχθηκαν να τις εκκενώσουν.«Παρακολουθούμε τη Ρωσική Ομοσπονδία ενώ εξαπολύει μια εκστρατεία για να διαδώσει μαζική παραπληροφόρηση, να αυξήσει τους βομβαρδισμούς σε ουκρανικές θέσεις και σε πολιτικές υποδομές, με όπλα που απαγορεύονται από τις συμφωνίες του Μινσκ και να κλιμακώσει την κατάσταση» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.«Η απουσία της αρμόζουσας απάντησης ή μια ουδέτερη στάση απλώς θα υποδαυλίσει την κλιμάκωση της κατάστασης από τη Ρωσία», πρόσθεσε.Η Μόσχα ανακοίνωσε μεγάλης κλίμακας ασκήσεις στις πυρηνικές δυνάμεις της από το Σάββατο, τις οποίες θα επιβλέπει ο Πρόεδροςκαι θα υπενθυμίζουν έγκαιρα την πυρηνική ισχύ της χώρας, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση ασφαλείας από τον Ψυχρό Πόλεμο.Ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ», ανακοίνωσε την εκκένωση σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με μεταφράσεις του Associated Press και του Reuters. Ισχυρίστηκε χωρίς στοιχεία ότι το Κίεβο σχεδίαζε τη δική του στρατιωτική επίθεση στην περιοχή στα ανατολικά της χώρας,Πρόσθεσε ότι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι θα μετακινηθούν πρώτα, σύμφωνα με το AP και τη μετάφραση του Reuters, και ότι η Ρωσία έχει προετοιμάσει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για να τους φιλοξενήσει. Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το Κίεβο σχεδίαζε μια τέτοια επίθεση και η Ουκρανία λέει ότι οι δυνάμεις της έπρεπε να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση μετά την αύξηση των παραβιάσεων της εκεχειρίας από τους υποστηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονομιστές επειδή πιστεύουν ότι είναι ένα τέχνασμα που έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει την Ουκρανία σε αντίποινα.Ο Ντμίτρο Κουλέμπα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, έγραψε στο Twitter ότι η κυβέρνησή του αρνείται «Είπε, «Η Ουκρανία δεν διεξάγει ούτε σχεδιάζει τέτοιες ενέργειες στο Ντονμπάς. Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στη διπλωματική επίλυση των συγκρούσεων μόνο».«Αν και η Ρωσία έχει ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις της επιστρέφουν στη βάση τους, δεν το έχουμε δει ακόμη. Πράγματι, βλέπουμε περισσότερες δυνάμεις να εισέρχονται σε αυτή τη συνοριακή περιοχή»,«Τους βλέπουμε επίσης να εξακολουθούν να ετοιμάζονται»,«Εκτιμούμε ότι η Ρωσία πιθανότατα έχει συγκεντρώσει 169.000-190.000 στρατιώτες στα σύνορα με την Ουκρανία σε σύγκριση με τους περίπου 100.000 στις 30 Ιανουαρίου. Αυτή είναι η πιο σημαντική στρατιωτική κινητοποίηση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο»