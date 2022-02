Νόμπελ Ειρήνης: Ο Ατένμπορο, ο ΠΟΥ και η Τιχανόφσκαγια μεταξύ των υποψηφιοτήτων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Βρετανός παρουσιαστής και φυσιοδίφης Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια είναι μεταξύ των υποψήφιων για το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης αφού έτυχαν της στήριξης Νορβηγών βουλευτών, που φαίνεται να έχουν παράδοση στην επιλογή του νικητή.Μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο είναι η, ο, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας τηςπου σχηματίστηκε από αντιπάλους του περυσινού πραξικοπήματος και ο υπουργός Εξωτερικών τουΣάιμον Κόφε, σύμφωνα με ανακοινώσεις της τελευταίας στιγμής.Χιλιάδες άνθρωποι, απόσε όλο τον κόσμο έως πρώην βραβευθέντες, μπορούν να προτείνουν υποψηφίους. Οι Νορβηγοί βουλευτές προτείνουν κάποιο υποψήφιο που τελικά λαμβάνει τοκάθε χρόνο από το 2014 ---- συμπεριλαμβανομένης της, που ήταν πέρυσι μεταξύ των βραβευθέντων., που αποφασίζει ποιος κερδίζει το βραβείο, δεν σχολιάζει τις υποψηφιότητες, κρατώντας μυστικά για 50 χρόνια τα ονόματα όσων υποβάλλουν προτάσεις καθώς και των υποψηφίων που δεν βραβεύθηκαν. Ωστόσο, ορισμένοι, όπως οιεπιλέγουν να αποκαλύψουν τα ονόματα που προτείνουν.είναι περισσότερο γνωστός για σειρές ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας, όπως το "Life on Earth" και "The Blue Planet". Προτάθηκε μαζί με τη Διακυβερνητική Πλατφόρμα Επιστήμης και Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (IPBES), που αξιολογεί την κατάσταση της βιοποικιλότητας παγκοσμίως για τους αξιωματούχους. Η πρόταση αυτή έγινε για τις «προσπάθειές τους να ενημερώσουν, και να προστατεύσουν, τη, ένα προαπαιτούμενο για βιώσιμες και ειρηνικές κοινωνίες», δήλωσε η Ούνε Μπάστολμ, επικεφαλής, που κατέθεσε την υποψηφιότητα αυτή.Άλλος βουλευτής του Πράσινου Κόμματος πρότεινε τη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, της οποίας η εξέλιξησε ηγετική προσωπικότητα της παγκοσμίας εκστρατείας για το κλίμα την έχει καταστήσει και άλλες φορές υποψήφια τα τελευταία χρόνια μαζί με το κίνημα Fridays for Future που ξεκίνησε. Ο πάπας Φραγκίσκος προτάθηκε για τις προσπάθειές του να επιλύσειγια την ειρήνη και τη συμφιλίωση, από τον Νταγκ Ίνγκε Ουλστάιν, πρώην υπουργό για τη διεθνή ανάπτυξη.Ο υπουργός Εξωτερικών του Τουβαλού Σάιμον Κόφε προτάθηκε από την επικεφαλής, την Γκούρι Μέλμπι, για το έργο του σχετικά με την ανάδειξη του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής. Ηβρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών ολόκληρου του κόσμου εδώ και δύο χρόνια και φέτος ο διεθνής οργανισμός που έχει επιφορτιστεί με την αντιμετώπισή του, ο ΠΟΥ, είναι και πάλι μεταξύ των υποψηφιοτήτων.«Νομίζω ότιστην Επιτροπή για το φετινό βραβείο», δήλωσε ο Χένρικ Ούρνταλ, διευθυντής του Peace Research Institute Oslo. Η εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίαςπροτάθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά για το «θαρραλέο, ακούραστο και ειρηνικό της έργο» στην πατρίδα της, σύμφωνα με τον βουλευτή Χάαρεκ Έλβενες.Οι άλλες υποψηφιότητες που αποκαλύφθηκαν από τους Νορβηγούςτον φυλακισμένο Ρώσο αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη, το WikiLeaks και την Τσέλσι Μάνινγκ, το ΝΑΤΟ, την οργάνωση παροχής βοήθειας CARE, την Ιρανή ακτιβίστρια υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μασίχ Αλινετζάντ, το Αρκτικό Συμβούλιο, ένα διακυβερνητικό φόρουμ για τη συνεργασία των κρατών της Αρκτικής, σύμφωνα με όσα δήλωσαν Νορβηγοί βουλευτές στο Reuters. Οι υποψηφιότητες, που έκλεισαν σήμερα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι. Ο φετινός νικητής θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο.