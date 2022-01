Χάος στο Καζακστάν: Συλλαμβάνονται όλοι ως «ύποπτοι» γύρω από το αεροδρόμιο

Yet another footage shows an unplated, unmarked vehicle delivering weapons to rioters — in Shymkent, Kazakhstan* pic.twitter.com/zIc56Fy1ya — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) January 7, 2022

🇰🇿 Kazakhstan protests:

• Dozens killed

• 1000 people injured, 400 hospitalized

• 2000 people jailed

• 2500 Russian-led troops deployed to back regime



🇺🇳 UNHRC reaction:

0 resolutions

0 urgent sessions

0 commission of inquiry



Kazakhstan just joined Russia as a UNHRC member. pic.twitter.com/cDvizLReAb — Hillel Neuer (@HillelNeuer) January 6, 2022

Police in the city Almaty said they killed dozens of rioters overnight as fresh violence raged in Kazakhstan. More than 2,000 protesters were detained as Russia rushed in paratroopers to stop a countrywide uprising in the former Soviet state https://t.co/gHDEvrDRGl pic.twitter.com/uY2UpIG5Uc — Reuters (@Reuters) January 7, 2022

NOW - Situation in #Almaty, Kazakhstan's largest metropolis, spirals out of control. The president imposes a curfew and deploys the military to quell the anti-government protests. pic.twitter.com/AZIsZlhEYd — Disclose.tv (@disclosetv) January 4, 2022

Military vehicles wait to be loaded onto Russian military planes to be deployed to Kazakhstan, after Kazakhstan's president appealed to a Russian-led military alliance for help in quelling mass protests gripping the country. https://t.co/TVF62zEDFc pic.twitter.com/wiKfO4Tjo7 — ABC News (@ABC) January 7, 2022

Powerful photo from #Almaty, #Kazakhstan, today: demonstrators hold a banner saying “We are the people, not terrorists” pic.twitter.com/aL5jJJC5cA — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) January 6, 2022

Δυνάμεις της Ρωσίας κι άλλων συμμαχικών χωρών της Μόσχας έφτασαν χθες, Πέμπτη, στο Καζακστάν για να υποστηρίξουν τις αρχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν εδώ και ημέρες μαζικές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν λόγω της ανόδου των τιμών καυσίμου οδηγώντας σε σκηνές χάους, κυρίως στην Αλμάτι. Τα βίαια επεισόδια, στα οποία έχασαν τη ζωή τους

συνεχίστηκαν χθες, Πέμπτη, καθώς πυροβολισμοί ακούγονταν στο κέντρο της πόλης, γεγονός το οποίο έδειξε ότι υπήρχαν συγκρούσεις. Σήμερα το πρωί ανταποκριτές του Reuters είδαν θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και στρατιωτικούς στην κύρια πλατεία της Αλμάτι, όπου χθες στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε διαδηλωτές. Μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, ανταποκριτές του Reuters είδαν





Αποκεφαλισμοί αστυνομικών, αιματοχυσία διαδηλωτών και τεράστιες καταστροφές



Ο απολογισμός των νεκρών και των τραυματιών δεν είναι ακριβής, μιας και οι αρχές απαριθμούν μόνο τις απώλειες που αφορούν στις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 18 αστυνομικοί σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Η αστυνομία του Καζακστάν ανέφερε ότι δύο από τους νεκρούς αστυνομικούς βρέθηκαν αποκεφαλισμένοι. Είναι πολύ πιθανό ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών να είναι πολύ μεγαλύτερος. Ενδέχεται εκατοντάδες πολίτες να έχουν χάσει τη ζωή τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στρατιώτες πυροβολούσαν αδιακρίτως εναντίον διαδηλωτών και αυτοκινήτων. Αντιπολιτευόμενοι κατήγγειλαν ότι το κράτος χρησιμοποίησε συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος εναντίον τους. Ανυπολόγιστες είναι και οι υλικές ζημιές. Το πλήθος στράφηκε με μένος κατά των κρατικών κτιρίων, ενώ δεν ήταν και λίγες οι περιπτώσεις πλάτσικου σε τράπεζες και καταστήματα. Χιλιάδες είναι και τα αυτοκίνητα που καταστράφηκαν, παραδιδόμενα στις φλόγες. Το Διαδίκτυο έκλεισε σε όλη τη χώρα, καθιστώντας αδύνατο να αναμεταδοθούν οι εικόνες.



Η απόφαση της Ρωσίας να ενισχύσει με στρατιώτες της το καθεστώς, μαρτυρά την ανησυχία της για την επέκταση των αναταραχών. Εκτός του ότι Μόσχα και Αλμάτι έχουν υπογράψει πολλές σημαντικές επενδυτικές κοινοπραξίες, ο Πούτιν δεν επιθυμεί γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην παραδοσιακή σφαίρα επιρροής του. Στο Καζακστάν βρίσκεται και μια επανδρωμένη ρωσική διαστημική εγκατάσταση, το κοσμοδρόμιο Baikonur. Επιπλέον, στο φυσικό αέριο του Καζακστάν βασίζεται η Μόσχα, όταν αντιμετωπίζει προβλήματα με τη δική της παραγωγή. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι αντιμετωπίζει «τα τελευταία γεγονότα στη φίλη χώρα ως υποκινούμενη έξωθεν προσπάθεια με βίαιο τρόπο, με χρήση εκπαιδευμένων και οργανωμένων σχηματισμών, να υπονομευθεί η ασφάλεια και η ακεραιότητα του κράτους».



Μαίνεται η κόλαση στο Καζακστάν , με το ξέσπασμα βίας και τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να δημιουργούν ένα πρωτοφανές πεδίο μάχης. Στο Αλμάτι, δεκάδες διαδηλωτές έχουν πέσει νεκροί, τη στιγμή που ο πρόεδρος του Καζακστάν εξουσιοδότησε τις δυνάμεις ασφαλείας «να πυροβολούν χωρίς προειδοποίηση».Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πληροφορίες από την Άλμα Άτα, ο πρώην πρόεδρος του Καζακστάν Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ και η οικογένειά του εγκατέλειψαν το Καζακστάν.Το αεροδρόμιο στην πόλη Αλμάτι του Καζακστάν, οι οποίοι συλλαμβάνουν οποιονδήποτε τους φανεί ύποπτος, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του ρωσικού πρακτορείου Tass.Η κίνηση γύρω από το αεροδρόμιο είναι μεγάλη, όμως οι αστυνομικοί σταματούν και ελέγχουν όλα τα οχήματα. Ο δημοσιογράφος είπε ότι είδε να συλλαμβάνονται τέσσερις «ύποπτοι» και να μεταφέρονται σε ένα μικρό λεωφορείο, με τα χέρια τους δεμένα στον σβέρκο.Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό. Περισσότερες από 20 διεθνείς πτήσεις, από το Αλμάτι και την πόλη Ακτομπέ, έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών. Η κρατική τηλεόραση Khabar-24 μετέδωσε πάντως ότι το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νουρ-Σουλτάν λειτουργεί και εκτελούνται κανονικά όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Νωρίτερα, η τηλεόραση ανέφερε ότι τα αεροδρόμια του Καζακστάν θα ξαναρχίσουν τις διεθνείς πτήσεις προς Μόσχα και Ντουμπάι από τις 15.00, τοπική ώρα.Στο μεταξύ, από τη Μόσχα, ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι, που μετέφεραν εξοπλισμό και στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης του CSTO (Οργανισμός Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας) αναχώρησαν από τη Ρωσία με προορισμό αεροπορικές βάσεις στο Αλμάτι και το Ζέτιγκεν.Αμέσως μετά την άφιξή τους οιθα αρχίσουν «να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί», πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο τον ίδιο, μη κατονομαζόμενο, αξιωματούχο.Ο πρόεδρος του Καζακστάν ζήτησε πριν από δύο ημέρες τη στρατιωτική συνδρομή του CSTO, λόγω των ταραχών που σημειώνονταν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα η κυβέρνηση ανέφερε ότι έχει αποκατασταθεί η τάξη, αλλά η κατάσταση παραμένει δύσκολη στο Αλμάτι, την οικονομική πρωτεύουσα.