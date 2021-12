Μιανμάρ: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση η πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης, Σου Τσι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δικαστήριο της Μιανμάρ καταδίκασε σήμερα την πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης της χώρας, την Αούνγκ Σαν Σου Τσι, σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για υποκίνηση σε ταραχές και παραβίαση των υγειονομικών κανόνων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας covid-19, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της χούντας.Ο πρώην πρόεδρος Ουίν Μοντ καταδικάστηκε στην ίδια ποινή, επεσήμανε ο Ζάου Μιν Τουν. «Θα αντιμετωπίσουν και άλλες κατηγορίες», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ εξήγησε ότι προς το παρόν δεν θα μεταφερθούν σε φυλακή.Η 76χρονη Σου Τσι, που έχει βραβευθεί με το, κρατείται από την 1η Φεβρουαρίου όταν ο στρατός ανέτρεψε την κυβέρνησή της, βάζοντας τέλος σε μια σύντομη δημοκρατική παρένθεση στη Μιανμάρ.Η χούντα έχει απαγγείλει εναντίον της σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων για παραβίαση του νόμου περί κρατικών μυστικών, για διαφθορά και εκλογική νοθεία. Κινδυνεύει να καταδικαστεί σε δεκάδες έτη κάθειρξης, αν κριθεί ένοχη για όλες τις κατηγορίες.Η χούντα στη Μιανμάρ προσπαθεί «να καταπνίξει τις ελευθερίες» φυλακίζοντας την Σου Τσι, αντέδρασε αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής η Διεθνής Αμνηστία. «Οι βαριές ποινές που επιβλήθηκαν στην Αούνγκ Σαν Σου Τσι βάσει πρόχειρων κατηγοριών αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα της αποφασιστικότητας του στρατού να εξαλείψει κάθε αντιπολίτευση και να καταπνίξει τις ελευθερίες στη», κατήγγειλε η μη κυβερνητική οργάνωση.Η Σου Τσι δικάζεται σε ειδικό δικαστήριο το οποίο δημιουργήθηκε από τον στρατό στην πρωτεύουσα Νιαπιντάου. Στην ακροαματική διαδικασία απαγορεύεται η παρουσία δημοσιογράφων, ενώ πρόσφατα απαγορεύθηκε και στους δικηγόρους της πρώην ηγέτιδας της Μιανμάρ να μιλάνε στον Τύπο.Στο μεταξύ ο ΟΗΕ ζήτησε από τη χούντα στη Μιανμάρ να φροντίσει να λογοδοτήσει όποιος χρησιμοποιεί υπερβολική βία εναντίον άοπλων πολιτών, αφού μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έπεσαν με ένα αυτοκίνητο πάνω σε μια ομάδα διαδηλωτών κατά του πραξικοπήματος, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν πέντε ανθρώπους.Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ένα όχημα να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε μια ομάδα διαδηλωτών κατά της χούντας χθες Κυριακή στη Ρανγκούν, όπως και πτώματα να κείτονται στο έδαφος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.«Όσοι ευθύνονται για τη χρήση υπερβολικής και δυσανάλογης βίας εναντίον άοπλων πολιτών πρέπει να λογοδοτήσουν», δήλωσε ο Ραμανάθαν Μπαλακρισνάν, συντονιστής του ΟΗΕ για τη Μιανμάρ.Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Myanmar Now μετέδωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα αφού συγκεντρώθηκε «μια ομάδα» ανθρώπων που διαμαρτύρονταν για το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με αυτόν, εκτός από τους πέντε νεκρούς, 15 άλλοι τραυματίστηκαν.Όπως κατήγγειλαν αυτόπτες μάρτυρες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν στρατιώτες χτύπησε τους διαδηλωτές από πίσω. Στη συνέχεια οι στρατιώτες άρχισαν να κυνηγούν τους διαδηλωτές, συλλαμβάνοντας και χτυπώντας κάποιους από αυτούς.Μερικοί διαδηλωτές χτυπήθηκαν στο κεφάλι και έπεσαν αναίσθητοι.Η κρατική εφημερίδα Global New Light of Myanmar ανέφερε από την πλευρά της ότι οι δυνάμεις ασφαλείας διέλυσαν «μια παράνομη συγκέντρωση» και συνέλαβαν οκτώ διαδηλωτές. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία όμως δεν έκανε λόγο για θανάτους.Οι διαδηλώσεις κατά της χούντας δεν έχουν σταματήσει παρά το γεγονός ότι περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Φεβρουάριο και περισσότεροι από 10.000 συλληφθεί στο πλαίσιο της καταστολής κάθε φωνής αντίστασης.Πηγή: