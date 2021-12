Μακελειό στο Μίσιγκαν: Απειλές και όπλα στα social media από τον 15χρονο δράστη - Πέθανε και τέταρτος μαθητής

Οι τρεις άλλοι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο υπέκυψε στα τραύματά του κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο με περιπολικό, και δύο κορίτσια, ηλικίας 14 και 17 ετών.





Από τους οκτώ τραυματίες, οι επτά ήταν μαθητές, από τους οποίους δύο νοσηλεύονται με τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι. Επίσης τουλάχιστον δύο κορίτσια, ηλικίας 14 και 17 ετών, σύμφωνα με τον Μπουσάρ, τραυματίστηκαν σοβαρά στο στήθος και το ένα από αυτά έχει διασωληνωθεί.





Στο νοσοκομείο διακομίσθηκε επίσης ένας καθηγητής που είχε τραυματιστεί στον ώμο, ο οποίος πήρε εξιτήριο αργότερα.

A look from the ground as emergency vehicles rushed to Oxford High School a short time ago. pic.twitter.com/91lrM7tCsj