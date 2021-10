Προσοχή σκληρές εικόνες: Τουλάχιστον 17 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, σε μάχες των Ταλιμπαν με τον ISIS στο Αφγανιστάν

#Afghanistan: Heavy clashes in Herat today between Taliban and armed men who the Taliban claimed were ISKP militants (unconfirmed). At least 8 were killed with some reports counting a death toll as high as 17.



(via @natsecjeff) pic.twitter.com/bPJi4kNE67 — POPULAR FRONT (@PopularFront_) October 24, 2021

Fierce clashes took place in #Herat between Taliban militants and Abdul Manan Naizi group after they joined #IS. They accused Taliban leadership of postponing Sharia, betraying God and abandoning Jihad as their foreign policy becoming yet another despotic regime. pic.twitter.com/7Bnog6fwDO — Mohammad Khawri (@mohammadkhawri) October 24, 2021

Correction: in Herat the in-fighting between different taliban factions resulted in the killing of atleast 12 terrorists on both wimgs of Taliban proxy regime.



In addition, atleast 3 innocent women and two childeren died.



pic.twitter.com/pWEqFpngnL — 🇦🇫Afghanistan Fact Checks🔎 (@AfgFactChecks) October 24, 2021





Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στη μάχη στην επαρχία(δυτικά) ανάμεσα σε ειδικές δυνάμεις τωνκαι ομάδα ενόπλων που σύμφωνα με το ισλαμιστικό κίνημα ανήκαν στη τζιχαντιστική οργάνωση, δήλωσε νοσοκομειακή πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.«Τα πτώματα 17 ανθρώπων –επτά παιδιών, τριών γυναικών και επτά ανδρών– μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην επαρχία Χεράτ. Όλοι πέθαναν από σφαίρες», είπε η πηγή.Νωρίτερα χθες, οι Ταλιμπάν ανακοίνωναν πως σκότωσαν τρεις «απαγωγείς» του ISIS στη Χεράτ σε πολύωρη μάχη.