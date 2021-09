Συρία: Νεκροί 11 στρατιώτες προσκείμενοι στην Τουρκία στις επιδρομές της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας - Δείτε βίντεο

The pro-Turkish militants of the Al-Hamza Division, in response to today's air strike by the Russian Aerospace Forces on the group's headquarters, fired at the “Syrian-Kurdish joint post” from the ATGM, which looked more like an ordinary abandoned house, no one was hurt. pic.twitter.com/zfWFWoOjd4 — Int3l_Gs (@Int3l_GS) September 26, 2021

#Russia's clear response to #Erdoğan's statements about #Idlib is delivered in #Afrin, #Aleppo: more than 11 fighters from #Turkey-trained & supported al-Hamza brigade killed in airstrikes since Saturday. Russia wants Turkey out of #Syria, not new understanding on Idlib's highway pic.twitter.com/A5DhCOEyrV — iSocieties Reviews (@ISRlive) September 26, 2021

#BREAKING : As a result of attacks by the #Russian Aerospace Forces, the headquarters of the pro-Turkish terrorist group Al-Hamza Division was destroyed in #Afrin. pic.twitter.com/SzAWjzDX8v — Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल 🇮🇳 (@PatilSushmit) September 26, 2021





Τουλάχιστονπροσκείμενης στηνσκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε σπάνιες επιδρομές της Πολεμικής Αεροπορίας τηςσε περιοχή ελεγχόμενη από την Τουρκία και σύρους συμμάχους της στη, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.«Ένδεκα μαχητέςσκοτώθηκαν και άλλοι δεκατρείς τραυματίστηκαν σε πλήγματα που διεξήχθησαν από τη ρωσική Αεροπορία στο χωριό Μπραντ στην περιοχή της Αφρίν», στην επαρχία του Χαλεπιού, ανέφερε η ΜΚΟ.Οι επιδρομέςπου χρησιμοποιείτο ως έδρα και στρατόπεδο εκπαίδευσης της οργάνωσης ανταρτών, καταστρέφοντας μέρος του.Γίνονταν χθες προσπάθειες για να ανασυρθούν επιζήσαντες ή πτώματα που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Ρωσικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν δέκα αεροπορικές επιδρομές από το Σάββατο στην περιοχή γύρω από την Αφρίν, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της ΜΚΟ, ο, ο οποίος χαρακτήρισε «σπάνιες» τις επιδρομές σε αυτή την ζώνη.«Το μήνυμα της Ρωσίας είναι καθαρό, θέλει να ασκήσει πίεση στους Τούρκους και να εξασφαλίσει πως» στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στη Συρία, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του λεγόμενου «Εθνικού Στρατού», συμμαχίας οργανώσεων ανταρτών προσκείμενων στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας «έγκλημα» τις επιδρομές της ρωσικής ΠΑ.Η Μόσχα, βασικός σύμμαχος του συριακού καθεστώτος, και η Άγκυρα, η οποία υποστηρίζει οργανώσεις ανταρτών, είναι μείζονες παίκτες στον συριακό πόλεμο και έκλεισαν το 2020 τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην επαρχία Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία, που παραμένει σχεδόν εντελώς εκτός του ελέγχου της Δαμασκού.Στην επαρχία του Χαλεπιού, η κουρδική περιοχή της Αφρίν καταλήφθηκε τον Μάρτιο του 2018 από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και τους σύρους βοηθητικούς τους, που εξεδίωξαν την κυριότερη κουρδική παραστρατιωτική οργάνωση από αυτήν.Ο τομέας αυτός, όπως όλες οι περιοχές που κατέχουν αντάρτες προσκείμενοι στην Τουρκία, συγκλονίζεται συχνά από στοχευμένες δολοφονίες, επιθέσεις ή εκρήξεις, που γενικά η Άγκυρα αποδίδει στους κούρδους μαχητές.Ο πόλεμος στη Συρία, ο οποίος ξέσπασε το 2011 με έναυσμα την καταστολή διαδηλώσεων με αίτημα τον εκδημοκρατισμό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε κάπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους και έχει μετατρέψει εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες.