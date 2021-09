SpaceX: Ο Ελον Μασκ έγραψε ιστορία - Για πρώτη φορά τουρίστες στο διάστημα με την εκτόξευση της «Έμπνευσης»

Main engine cutoff and stage separation confirmed. Second stage engine burn underway pic.twitter.com/ihYA8ELUVA — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage pic.twitter.com/pOfgJ9LsvE — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

Dragon and the @inspiration4x crew will orbit Earth for three days at an altitude of ~575 km, flying farther than any other human spaceflight since the Hubble missions pic.twitter.com/NZu2OM09zZ — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021

After three days in space, Dragon will reenter Earth’s atmosphere and splash down off the coast of Florida pic.twitter.com/DsmxLDqw6B — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021

Crew send off before they make their way to Launch Complex 39A pic.twitter.com/pa5pXaAdNm — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021

Liftoff of SpaceX’s Falcon 9 rocket on the Inspiration4 mission, opening a new era in human spaceflight with the launch off the first all-private crew to orbit. https://t.co/K03ErG8ZHF pic.twitter.com/e1IwQ0csRE — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) September 16, 2021





εκτόξευσε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 03:00 ώρα Ελλάδας το πρώτο πλήρωμα «ερασιτεχνών αστροναυτών» στον κόσμο σεγια να περιστρέψει γύρω από τη Γη για τρεις ημέρες.Η επιτυχής εκτόξευση το απόγευμα της Τετάρτης στις 20:00 τοπική ώρα από το, σηματοδότησε το πιο φιλόδοξο άλμα που έχει γίνει μέχρι τώρα στον διαστημικό τουρισμό.Είναι ηγια τη διαστημική εταιρεία τουκαι η πρώτη φορά που ένας πύραυλος προχώρησε σε τροχιά με πλήρωμα που δεν αποτελούταν από επαγγελματίες αστροναύτες.Η εταιρεία του Έλον Μασκ ανέφερε ότι περίπου 12 λεπτά μετά την εκτόξευση, η διαστημική κάψουλα Dragon αποκολλήθηκε επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9, στέλνοντας τους τέσσερις τουρίστες μόνους στο διάστημα.Οι επιβάτες θα περάσουνσε ένα ασυνήθιστα μεγάλο υψόμετρο 575 χλμ. - (160 χιλιόμετρα) υψηλότερα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - προτού προσγειωθούν στις ακτές της Φλόριντα αυτό το Σαββατοκύριακο.Σε αυτό το ύψος, το Crew Dragon θα κάνει, ή περίπου 22 φορές την ταχύτητα του ήχου.Μόλις το σκάφος βρεθεί σε τροχιά, το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει μια σειρά από ιατρικά πειράματα με «πιθανές εφαρμογές για την ανθρώπινη υγεία στη Γη» ενώ θα συλλεχθούν βιοϊατρικά δεδομένα και βιολογικά δείγματα.Ενώ η Nasa δεν έχει κανένα ρόλο στη διαδικασία, οι διαχειριστές και οι αστροναύτες της υποστηρίζουν την πτήση, που ονομάστηκε Inspiration4.Μεταξύ των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών, επιβατών στην αποστολή «Έμπνευση4» είναι ο δισεκατομμυριούχοςπου ναύλωσε το Falcon 9 για αυτό το ταξίδι.Μαζί με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία ταξιδεύουν ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ένας επιστήμονας και ένας αναλυτής δεδομένων. Πρόκειται για τον 51χρονο γεωεπιστήμονα, πρώην υποψήφιο αστροναύτη της NASA, που έχει οριστεί ως ο «πιλότος» της αποστολής, την 29χρονη, πρώην ασθενή με καρκίνο των οστών, παραϊατρικό προσωπικό στο St. Jude Children's Research Hospital και τον 42χρονο, βετεράνο της αμερικανικής αεροπορίας και μηχανικό δεδομένων αεροδιαστημικής.Οι τέσσερις επιβάτες, όπως εκπαίδευση σε μικροβαρύτητα και προσομοιωτή, ασκήσεις έκτακτης ανάγκης κλπ.Σύμφωνα με το περιοδικό Time, ο 38χρονος Ισάακμαν υπολογίζεται ότιστην εταιρεία του Έλον Μασκ για αυτό το ταξίδι.Μετά τις διαστημικές πτήσεις των δισεκατομμυριούχων, Τζεφ Μπέζος και Ρίτσαρντ Μπράνσον, η νέα προγραμματισμένη αποστολή ανοίγει τις πόρτες της σε πελάτες που πληρώνουν για να βρεθούν σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.Η αποστολή Inspiration4 σηματοδοτεί την πρώτη πτήση της νέας τουριστικής επιχείρησης του Μασκ και ένα άλμα μπροστά από τους ανταγωνιστές του, προσφέροντας επίσης «βόλτες» με πυραυλικά αεροσκάφη σε όσους είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μια μικρή περιουσία για διαστημική πτήση.Στο επόμενο ιδιωτικό ταξίδι της SpaceX, στις αρχές του επόμενου έτους, το πλήρωμα θα αποτελείται από έναν συνταξιούχο αστροναύτη της Nasa, ο οποίος θα συνοδεύει τρεις πλούσιους επιχειρηματίες στον διαστημικό σταθμό για μια εβδομάδα.Την ίδια ώρα οι Ρώσοι εκτοξεύουν έναν ηθοποιό, σκηνοθέτη και έναν Ιάπωνα μεγιστάνα στον διαστημικό σταθμό τους επόμενους μήνες.