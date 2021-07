Περού: Τουλάχιστον 40 τραυματίες από σεισμό 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ - Δείτε βίντεο

The earth is groaning! M6.1 earthquake hits Sullana, Peru - Ecuador border. 📅 July 30 ¡La tierra gime! Terremoto M6.1 golpea la frontera de Sullana, Perú - Ecuador. #sullana #peru #ecuador #earthquake #sismo #peruearthquake #Perú #terremoto VIDEO> https://t.co/qVdW7zlL85 pic.twitter.com/JGGf8yHEOd

📹| #Earthquake shakes #Peru's north Pacific coast



▪️ A magnitude 6.1 earthquake shook the north Pacific coast of Peru on Friday, sending people fleeing their homes and damaging buildings. pic.twitter.com/Tl8q6cjc2Z