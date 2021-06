Φλόριντα: Με σόναρ και σκυλιά ψάχνουν τους δεκάδες αγνοούμενους στα ερείπια του πολυώροφου κτιρίου που κατάρρευσε

Rescue efforts continued in Surfside, Florida after part of a 12-story oceanside condo collapsed. https://t.co/C7O37cAtHx pic.twitter.com/jxAa3VGlSQ — USA TODAY (@USATODAY) June 25, 2021

Το συγκρότημα κατοικιών Τσαμπλέιν Τάουερς Σάουθ χτίστηκε το 1981 και είχε 136 διαμερίσματα. Περίπου τα 80 από αυτά κατοικούνταν. Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα όταν, στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης, τοπική ώρα (09.00 ώρα Ελλάδας), κατέρρευσε μια ολόκληρη πλευρά του συγκροτήματος.

#MDFR began search & rescue efforts. Firefighters rescued 35 occupants from inside the building. Out of the 35, 10 occupants were treated for injuries and two were transported to local-area hospitals. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/Q0M8DXbChz — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021

Many families have been devastated by the building collapse in Surfside. Please pray for these families and their loved ones. pic.twitter.com/J6rEjqlGTp — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 24, 2021

Ο κυβερνήτης που επισκέφθηκε το σημείο δήλωσε ότι οι μηχανικοί έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση της αιτίας της κατάρρευσης. Αλλά πρόσθεσε ότι «δεν θα έχουμε τις απαντήσεις αμέσως».





MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021





“IT JUST DOESN’T HAPPEN. You don’t see buildings falling down in America” #Surfside #Miami Mayor Charles Burkett answers questions about the partial collapse of a 12-story oceanfront condo overnight & what we know so far. @10TampaBay #Surfsidecollapse https://t.co/VnS8B1xAkX pic.twitter.com/hi7q2OHIGH — Sarah Rosario (@SarahWTSP) June 24, 2021

🚨🇺🇸Video: Boy rescued from the rubble of a building collapse in Surfside, Florida. #miami #florida pic.twitter.com/TIggU3tPRt — Terror Alarm (@terror_alarm) June 24, 2021

🔴🇺🇸 FLORIDE - Des proches de la première dame du Paraguay font partie des 99 portés disparus après l'effondrement d'un immeuble de #Surfside. Les recherches dans les décombres se poursuivent. (AP - 🎥 pompiers) #Surfsidecollapse pic.twitter.com/tsy1ltzQc7 — Focus (@FocusFR_) June 25, 2021

@AgendaFreeTV I am a resident of one of the condos on the side of the collapse. This is a video from my camera footage inside from the start of the collapse until the lose of connection (I was away from the building today). Towards the end, you hear the structure failing pic.twitter.com/UzBJQogUxp — rosie✨ (@_rosiesantana) June 24, 2021





Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται από χθες οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετά την μερικήσυγκροτήματος κτιρίων στο Μαϊάμι τηςΜέχρι στιγμής, ενώ οι φόβοι για την αύξηση των θυμάτων ενισχύονται από τη στιγμή που. Οι τραυματίες μέχρι αυτή τη στιγμή, ανέρχονται στους 12. Είναι άγνωστο πόσοι ακριβώς από τους ενοίκους των διαμερισμάτων στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους όταν έγινε η καταστροφή, στη 01:30. Αξιωματούχοι στον δήμο Σέρφσαϊντ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων στο κτιριακό συγκρότημα Champlain Towers.Σύμφωνα με αξιωματούχο της Πυροσβεστικής,από την κατάρρευση του κτιριού, κατασκευής του 1981.Στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, συμμετέχουν καλάγια τον εντοπισμό των αγνοουμένων., Επίτροπος της Κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, ανέφερε ότι οι αρχές δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να επικοινωνήσουν με 51 ανθρώπους που «θεωρητικά» κατοικούσαν στο κτίριο αυτό. Το συγκρότημα φιλοξενούσε οικογένειες αλλά και ανθρώπους που περνούσαν μόνο τους χειμερινούς μήνες στη Φλόριντα. «Έχουμε 51 ανθρώπους που υποθέτουμε ότι βρίσκονταν εκεί, αλλά δεν ξέρουμε αν έλλειπαν σε διακοπές ή οτιδήποτε άλλο, για αυτό περιμένουμε», είπε ησε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN. «Ελπίδες υπάρχουν πάντα, αλλά σβήνουν», πρόσθεσε, ενώ αργότερα έγινε γνωστό ότι οι αγνοούμενοι είναι 99.Ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής ανακοίνωσε ότιτης Φλόριντας, στα βόρεια του Μαϊάμι Μπιτς. Μεταξύ αυτών ήταν και δύο που τους ανέσυραν από τα συντρίμμια αφού τους εντόπισαν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.Ο κυβερνήτης της Φλόρινταςεκτίμησε ότι είναι πιθανόν να βρεθούν και άλλα θύματα στα χαλάσματα. «Ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά προετοιμαζόμαστε για άσχημες ειδήσεις, δεδομένης της καταστροφής που βλέπουμε», σχολίασε, σε μια εκδήλωση σε ένα κοινοτικό κολέγιο, κοντά στην Τάμπα.Ο δήμαρχος του Σερφσάιντείπε ότι γίνονταν κάποιες εργασίες στη στέγη του κτιρίου, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν χρησιμοποιούνταν βαριά μηχανήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο σε δέκα ατόμα προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο και 15 οικογένειες έφυγαν από το κτίριο μόνοι τους.Ο δήμαρχος περιέγραψε ότι ένα τμήμα του κτιρίου με μπαλκόνια που έβλεπαν στη θάλασσα «ισοπεδώθηκε» και ο ένας όροφος έπεσε πάνω στον άλλο.Ώρες μετά την κατάρρευση, οι διασωστες κατάφεραν να φτάσουν σε ένα παγιδευμένο παιδί, το οποίο και απεγκλώβισαν, ενώ αναφέρθηκε ακόμα ένας απεγκλωβισμός μιας μητέρας και του παιδιού της, ωστόσο το πόδι της γυναίκας έπρεπε να ακρωτηριαστεί για να την βγάλουν από τα συντρίμμια, δήλωσε ο Frank Rollason, διευθυντής της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης του Miami-Dade στο Miami Herald.Σε βίντεο που αναρτήθηκε φαίνεται ότι τα μέλη της πυροσβεστικής απομακρύνουν ένα αγόρι από τα συντρίμμια, όμως δεν είναι σαφές αν ήταν το ίδιο άτομο που ανέφερε ο Rollason. Οι ομάδες προσπαθούσαν να μπουν στο κτίριο από ένα γκαράζ.Ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής του Μαϊάμι-Ντέιντ Ρέιντ Τζαντάλα ανέφερε ότι τα συνεργεία κάνουν προσπάθεια να υποστηρίξουν ό,τι απέμεινε από το κτίριο. «Συνεχίζουμε την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», τόνισε.Οι άνδρες της πυροσβεστικής αναζητούν κενά στα ερείπια και χρησιμοποιούν ένα γκαράζ κάτω από το κτίριο ως σύστημα σήραγγας, ενώ τα πληρώματα χρησιμοποιούν εξοπλισμό σόναρ για να εντοπίσουν τυχόν κινήσεις στα συντρίμμια, σύμφωνα με τον υπαρχηγό της πυροσβεστικής.«Λάβαμε ήχους, όχι απαραίτητα ανθρώπους που μιλούσαν, αλλά ήχους», είπε και πρόσθεσε ότι το έργο τους δυσκολεύει το γεγονός ότι έχουν σπάσει σωλήνες και υπάρχουν πλημμυρισμένες περιοχές.Ο ένοικος Μπάρι Κόεν και η σύζυγός του διασώθηκαν από το κτίριο. «Στη αρχή ακούστηκε κάτι σαν κεραυνός, σαν βροντή», είπε ο Κόεν, που στο παρελθόν ήταν και αντιδήμαρχος του Σερφσάιντ. «Αλλά μετά συνεχίστηκε, σταθερά, για τουλάχιστον 15-30 δευτερόλεπτα…», πρόσθεσε.Ένας άλλος κάτοικος μοιράστηκε στο Twitter βίντεο από το εσωτερικό του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης.«Είμαι κάτοικος ενός από τα διαμερίσματα στο πλάι της κατάρρευσης. Αυτό είναι ένα βίντεο από το υλικό της κάμερας μου από την αρχή της κατάρρευσης μέχρι την απώλεια σύνδεσης (ήμουν μακριά από το κτίριο σήμερα)», έγραψε. «Προς το τέλος, ακούτε την κατάρρευση.»Τουλάχιστον 27 άτομα από χώρες της Λατινικής Αμερικής - συμπεριλαμβανομένων της Κολομβίας, της Κούβας, της Χιλής, της Παραγουάης, του Πουέρτο Ρίκο και της Αργεντινής - είναι μεταξύ εκείνων που αναφέρθηκαν από φίλους και οικογένεια ότι αγνοούνται μετά τη μερική κατάρρευση του κτιρίου κατοικιών στο Surfside.Ανάμεσα τους και συγγενείς της πρώτης κυρίας της Παραγουάης, δήλωσε η Λετίσια Ρόμπερτι, εκπρόσωπος του Γενικού Προξενείου της Παραγουάης στο Μαϊάμι και συγκεκριμένα η μικρότερη αδερφή της Πρώτης Κυρίας, Σόφια Λόπεζ Μορέρα Μπό, μαζί με τον σύζυγο της, Λούις Πετενγίλ, τα τρία παιδιά τους και τη νταντά τους.