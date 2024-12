Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την Τρίτη την πώληση τουτου συνωμοσιολόγουσε πλειστηριασμό από το σατιρικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, επειδή εντόπισε προβλήματα στην διαδικασία και αμφισβήτησε το ποσό που θα κατέληγε στις οικογένειες των θυμάτων τουστο Sandy Hook (Σάντι Χουκ).Η απόφαση αυτή ανατρέπει την προσφορά του The Onion, το οποίο είχε ανακηρυχθεί πλειοδότης μεγια τα περιουσιακά στοιχεία του Infowars, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας δημοπρασίας.Η υπόθεση αφορά τη διαδικασία πώλησης του Infowars, τηςτου Τζόουνς, στο πλαίσιο τηςτου, η οποία προέκυψε από τιςπου υποχρεούται να πληρώσει γις τις ψευδείς πληροφορίες που μετέδωσε σχετικά με τον περιστατικό πυροβολισμών στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook το 2012, στο οποόπ έχασαν τη ζωή τους 26 άνθρωποι, κυρίως παιδιά.Οι δικαστικές αποφάσεις έχουν επιδικάσει στον Τζόουνς να καταβάλειγια τις ψευδείς αναφορές που έκανε σχετικά με το τραγικό συμβάν.Η First United American, μια εταιρεία που συνδέεται με τον Τζόουνς και δραστηριοποιείται στην πώληση συμπληρωμάτων διατροφής, είχε προσφέρει 3,5 εκατομμύρια δολάρια για το Infowars, ενώ η προσφορά του The Onion περιλάμβανε επιπλέον υποσχέσεις και κίνητρα για τις οικογένειες των θυμάτων.Παρά την υψηλότερη προσφορά της First United American, ο δικαστήςτου Χιούστον εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και το τελικό ποσό που θα κατέληγε στις οικογένειες των θυμάτων, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.Όπως ανέφερε, ηπεριλάμβανε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι οικογένειες θα λάβουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από την πώληση.Η απόφαση αυτή προκάλεσεστους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων του Sandy Hook, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους, τονίζοντας ότι οι οικογένειες παραμένουν αποφασισμένες να διεκδικήσουνγια τη φρίκη που υπέστησαν. Παρά ταύτα, η δικαστική απόφαση δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Τζόουνς θα αναγκαστεί να καταβάλει τιςγια τις ζημίες που προκάλεσε.Από την πλευρά του, ο, ο οποίος δεν παρακολούθησε την ακροαματική διαδικασία, αντέδρασε με θριαμβευτικό τόνο, χαιρετίζοντας την απόφαση του δικαστή, λέγοντας ότι «έγινε το σωστό» και χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία του πλειστηριασμού ως την «πιο γελοία και απατηλή δημοπρασία στην ανθρώπινη ιστορία».