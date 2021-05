Ιράκ: Δυο νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε διαδηλώσεις για τους δολοφονημένους ακτιβιστές - Δείτε βίντεο

⭕️ You can hear direct shooting at the protesters with live ammunition.



Confirmed reports of 4 dead and dozens injured due to excessive violence from the Iraqi security forces and militias.#iraqiprotest @AmnestyAR @UNIraq @hrw_ar @UNarabic @JeanineHennis pic.twitter.com/5177UCUrMs — اعلام تشرين الموحد (@TishreenMedia) May 25, 2021

#العراق_ينتفض



استشهاد متظاهر سلمي بسلاح القوات الحكومية العراقية.



الشهيد في محيط ساحة التحرير وسط بغداد.#العراق_ينتفض #iraqiprotest pic.twitter.com/vWBx9991Xv — الكويت الأمة نيوز‏ (@Alkuwait_alomh1) May 25, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δύο διαδηλωτέςαπό σφαίρες και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στηχθες Τρίτη όταν ξέσπασανγια να τιμηθεί η μνήμηπου απαιτούσαν εκδημοκρατισμό τουκαι δολοφονήθηκαν πρόσφατα, σύμφωνα με την αστυνομία και ιατρικές πηγές., κυρίως από δοχεία των δακρυγόνων που χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις της αστυνομίας για να διαλύσουν τη διαδήλωση, που προσέλκυσε χιλιάδες ανθρώπους, στην ιρακινή πρωτεύουσα, κατά τις πηγές αυτές.Εξάλλου, 57 αστυνομικοί υπέστησαν τραυματισμούς από αντικείμενα που τους πέταξαν διαδηλωτές, κατά πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας.Ο πρώτος διαδηλωτής που έχασε τη ζωή του, ο, είχε πάει στην πρωτεύουσα από τη Ντιουανίγια (νότια) για να πάρει μέρος στην κινητοποίηση, ανέφερε το νοσοκομείο αλ Κίντι της Βαγδάτης, όπου διακομίστηκε. Ιατρική πηγή ανέφερε πως τραυματίστηκε από σφαίρα στον λαιμό και εξέπνευσε λίγη ώρα μετά την εισαγωγή του στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ο δεύτερος διαδηλωτής δεν έχει αναγνωριστεί ως εδώ.Κρατώντας πλακάτ που ανέγραφαν «Ποιος με σκότωσε;» και φωτογραφίες θυμάτων, που έγιναν στόχοι δολοφόνων οπλισμένων με πιστόλια εφοδιασμένα με σιγαστήρες, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στις τρεις μεγαλύτερες πλατείες της πρωτεύουσας –Ταχρίρ, Φερντάους, Νόσουρ–, ενώ στη Βαγδάτη αναπτύσσονταν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.Οι διαδηλωτές που πήγαν στις πλατείες ήταν από τη Βαγδάτη, αλλά και από την Καρμπάλα, τη Νατζάφ και τη Νασιρίγια, όπου διαπράχθηκαν οι επιθέσεις των δολοφόνων.Την 9η Μαΐου στηνεκτελεστές δολοφόνησαν τον, συντονιστή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην ιερή για τους σιίτες πόλη. Ο ακτιβιστής κατήγγειλε συχνά τις παραστρατιωτικές οργανώσεις και την ανάμιξη του Ιράν στη χώρα του. Την επομένη, ο, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου αλ Φουράτ, έγινε επίσης στόχος επίθεσης εκτελεστών. Έκτοτε νοσηλεύεται σε κώμα.Αφότου ξέσπασε άνευ προηγουμένου λαϊκή εξέγερση στο Ιράκ τον Οκτώβριο του 2019, πάνω από. Δεκάδες άλλοι απήχθησαν, αν και οι περισσότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι.Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις, αλλά οι ακτιβιστές είναι πεισμένοι ότι οι εκτελεστές είναι γνωστοί στις υπηρεσίες ασφαλείας και δεν συλλαμβάνονται παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης επειδή συνδέονται κατά κάποιον τρόπο με το Ιράν, τον ισχυρό γείτονα που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη επιρροή στο Ιράκ.Ανάμεσα στα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές, νεαροί στην πλειονότητά τους: «Με την ψυχή μας και με το αίμα μας θυσιαζόμαστε για σένα, Ιράκ», «ο λαός θέλει να ανατραπεί το καθεστώς», «επανάσταση εναντίον των κομμάτων».Μετά την πτώση του καθεστώτος τουτο 2003, με την εισβολή των ΗΠΑ, νέα κόμματα, αυτά εναντίον των οποίων καταφέρθηκαν χθες οι διαδηλωτές, ανέλαβαν τον έλεγχο της πολιτικής και οικονομικής ζωής. Η διαφθορά έχει μετατραπεί έκτοτε σε μάστιγα σε όλες τις εκφάνσεις του κράτους.Για τον Χουσέιν, 25χρονο διαδηλωτή, «όποιος κατέβει στις εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος, χωρίς να ανήκει σε κόμμα, θα δολοφονηθεί». Οι προσεχείς εκλογές, πρόσθεσε, «στόχο έχουν να ανακυκλωθούν διεφθαρμένα σκουπίδια».Ως εδώ, 17 οργανώσεις έχουν καλέσει σετου Οκτωβρίου, που υποτίθεται θα διεξαχθούν για να αποκατασταθεί η κοινωνική ειρήνη στο Ιράκ, έπειτα από πολύμηνες μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της διαφθοράς, της ανικανότητας της κυβέρνησης και της πολιτικής τάξης.Κάποιες είχαν καταρτίσει ψηφοδέλτια ενόψει των εκλογών, ελπίζοντας πως χάρη στην υποστήριξη που απολαύουν θα μπορούσαν να αλλάξουν το σύστημα διά της κάλπης. Όμως τα δεδομένα άλλαξαν η δολοφονία του Ουάζνι και η απόπειρα εναντίον του Άχμεντ Χάσαν.Ο φόβος χθες ήταν χειροπιαστός στην ιρακινή πρωτεύουσα.Υπάρχουν άνθρωποι που «παρεισφρέουν» μεταξύ των διαδηλωτών, είπε ο Μοχάμεντ, 22 ετών.«Μας φωτογραφίζουν για να μας απειλήσουν», και «δολοφονούν ακτιβιστές αφού φύγουμε». Πίσω από τα εγκλήματα αυτά «είναι οι παραστρατιωτικές ομάδες και τα κόμματα», έκρινε.