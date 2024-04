Σε δημοπρασία το Honda NSX του Senna

Ακόμα κι αν επιχειρήσει κάποιος να βγάλει από την εξίσωση τον Βραζιλιάνο Παγκόσμιο Πρωταθλητή της F1, το Honda NSX έχει κατοχυρωθεί στη μνήμη των παλαιότερων, ως ένα πραγματικά υπέροχο αυτοκίνητο.



Τόσο για τη συνολική αισθητική του, όσο κυρίως για τα γεμάτα ένταση και δυναμισμό, οδηγικά του χαρακτηριστικά. Από την άλλη, o Senna συνέβαλε τα μέγιστα στην τελική εξέλιξη του μοντέλου, προτείνοντας στη Honda να ενισχύσει την ακαμψία του πλαισίου, μετά από μια δοκιμή στην πίστα της Σουζούκα.



Ήταν σίγουρα ο πιο αναγνωρίσιμος και ο πιο μυημένος ιδιοκτήτης (έχοντας μάλιστα τρία αυτοκίνητα στη συλλογή του) του ιαπωνικού sportscar και εν κατακλείδι, ήταν ο Ayrton Senna.



Εν έτη 2024 και το αγαπημένο κόκκινου χρώματος NSX του Βραζιλιάνου θρύλου της F1, δημοπρατείται από την Auto Trader στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εκτιμώμενη τιμή πάνω 622.000 δολάρια.



Το συγκεκριμένο μοντέλο εμφανίστηκε και στην ταινία «Racing Is In My Blood» και απαθανατίστηκε σε μια διάσημη φωτογραφία, με τον Senna να το πλένει στο σπίτι του στην Πορτογαλία.



Παρόλο που ταξινομήθηκε για πρώτη φορά το, το αυτοκίνητο έχει μόλις χιλιόμετρα στο κοντέρ του. Διαθέτει ένα κινητήρα λίτρων με απόδοση ίππους και Nm ροπής, ενώ η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα χλμ./ώρα. Σήμερα, το κόκκινο NSX του ανήκει στον, ο οποίος το παρέλαβε το μετά από ένα ταξίδι στην Πορτογαλία. Από τότε, το αυτοκίνητο μένει στο κτήμα του στο Ανατολικό Σάσεξ, στο Ηνωμένο Βασίλειο.