Αποκάλυψη από βιογράφο της βασιλικής οικογένειας: Η Ελισάβετ δεν ανάγκασε τη Μέγκαν να εγκαταλείψει την καριέρα της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με θλιμμένο βλέμμα,και το χέρι του πρίγκιπα Χάρι , η Μέγκαν Μαρκλ συγκίνησε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, όταν στιςπως από τοπου έγινε επίσημα μέλος της βασιλικής οικογένειας, ένιωθε παγιδευμένη, αναγκάστηκε να δώσει το διαβατήριό της και την άδεια οδήγησης,Όμως, ο Άντριου Μόρτον, δημοσιογράφος και βιογράφος της πριγκίπισσας Νταϊάνα και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας, διαψεύδει την δούκισσα του Σάσεξ σε πρόσφατη συνέντευξη σε podcast.Μιλώντας στο podcast «Royally Obsessed» ο Μόρτον υποστήριξε πως η Μέγκαν δεν αναγκάστηκε απόμετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, ούτε στερήθηκε την ιδιωτική της ζωή και τις εξόδους ενώ σύμφωνα πάντα με τον Μόρτον, η βασίλισσα έδωσε στον δούκα και την δούκισσα του Σάσεξ πολλές επιλογές για τον ρόλο τους εντός της βασιλικής οικογένειας.«Η βασίλισσα τους έδωσε (στον δούκα και την δούκισσα του Σάσεξ) την ευκαιρία να πάνε όπου τους ευχαριστεί. Τους είπαν εδώ είναι τα εισιτήριά σας πρώτης θέσης, επιλέξτε όποια χώρα θέλετε, θα σας χρίσουμε πρεσβευτές για τη νέα γενιά στην Κοινοπολιτεία», ανέφερε ο Μόρτον και πρόσθεσε πως το παλάτι είπε στην πρώην πρωταγωνίστρια του νομικού δράματος Suits πως, αν δεν επιθυμεί να ασκεί επίσημα βασιλικά καθήκοντα, είναι ελεύθερη να συνεχίσει με την καριέρα της ηθοποιού.Σύμφωνα με τον, η Αμερικανίδα σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι ήταν ελεύθερη να κάνει τις επιλογές της. Η Μέγκαν Μαρκλ είχε υποστηρίξει στηπου παραχώρησε στη φίλη της Όπρα Γουίνφρεϊ πως ένιωθε παγιδευμένη στο παλάτι του Κένσινγκτον και το 2019 είχε βγει «μόνο δύο φορές μέσα σε τέσσερις μήνες».Αλλά και αυτός ο ισχυρισμός της Μέγκαν διαψεύδεται από τον Άντριου Μόρτον, ο οποίος υποστηρίζει ότι συχνά η δούκισσα έκανε βόλτες για ψώνια στο δυτικό Λονδίνο και πήγαινε για φαγητό.«Φίλοι μου την είχαν δει να βγαίνει από το σούπερ μάρκετ Whole Foods στην οδό Κένσινγκτον με τσάντες με τρόφιμα και να κατευθύνεται στο παλάτι του Κένσινγκτον. Αυτό δεν μοιάζει με φυλακή. Άλλοι φίλοι την είχαν δει σε εστιατόρια με φίλους της, έτσι, εμένα μου φαίνεται πως είχε μια κανονική ζωή», δήλωσε ο Μόρτον.Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος διαψεύδει τα όσα υποστήριξαν Μέγκαν και Χάρι στην πολύκροτη συνέντευξη που παραχώρησαν στηΣτα τέλη Μαρτίου ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι διέψευσε τους Σάσεξ για τον «μυστικό» γάμο που υποστήριξαν πως έκαναν με την παρουσία του επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, μόλις τρεις μέρες πριν τονΟ Τζάστιν Γουέλμπι σε συνέντευξή του στηντόνισε πως αυτός υπέγραψε το πιστοποιητικό γάμου των Σάσεξ την ημέρα που εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την τελετή.Ο Άντριου Μόρτον έχει γράψει μεταξύ άλλων 4 βιβλία για την πριγκίπισσα Νταϊάνα (Diana: Her New Life, Diana: Her True Story in Her Own Words, Diana's Diary: An intimate portrait of the princess of Wales και Diana: In pursuit of love), την βιογραφία του Τομ Κρουζ, της Μαντόνα και της Αντζελίνα Τζολί ενώ το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από την κοινή ζωή της βασίλισσας με την μικρότερη αδελφή της, Μαργαρίτα αλλά και την σχέση μεταξύ πριγκίπισσας Νταϊάνα και Μαργαρίτας.Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα έφυγε από τη ζωή το 2002 σε ηλικία 71 ετών.