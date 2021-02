Ιαπωνία: Σεισμός 7,1 βαθμών στα ανοιχτά της Φουκουσίμα

A magnitude 7.1 earthquake has occurred in Japan. Sending all of my prayers to everyone in the area. Please keep safe. 🙏🏻 pic.twitter.com/LIX5Z51BdO — Maxi💎✨⁰¹¹¹ (@HarutoMyRuto) February 13, 2021

BREAKING: Magnitude 7.1 quake measuring upper 6 on Japanese scale hits Miyagi, Fukushima prefectures in northeastern Japan. There is no possibility of tsunami. https://t.co/nRQmURsr0j — The Japan Times (@japantimes) February 13, 2021

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3 — Global News Network (@GlobalNews77) February 13, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια ισχυρή σεισμική δόνηση, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση, σημειώθηκε στα ανοιχτά της ανατολικής Ιαπωνίας, στην περιοχή της Φουκουσίμα, ανακοίνωσε ηΤο επίκεντρο τουεντοπίστηκε στα ανοιχτά της επαρχίας, σε εστιακό βάθος 60 χιλιομέτρων. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.Σύμφωνα με την αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS η δόνηση ήταν μεγέθους 7 βαθμών.. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι «μολονότι ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες ελαφρές αλλαγές στο επίπεδο της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές, ο σεισμός δεν προκάλεσε ζημιές στην Ιαπωνία». Δεν αναφέρθηκαν επίσης προβλήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις Τοκαϊμούρα, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι NHK.Πριν από δέκα χρόνια, στις 11 Μαρτίου 2011,του νησιού Χόνσου, ένα τεράστιο τσουνάμι έπληξε τις ιαπωνικές ακτές, ένα γεγονός που τις επόμενες ημέρες προκάλεσε αλλεπάλληλες εκρήξεις στο πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Ι, με αποτέλεσμα να ανέβουν επικίνδυνα τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή. Το πυρηνικό ατύχημα ήταν το χειρότερο που είχε συμβεί στον πλανήτη εδώ και 25 χρόνια.Πολλές χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον σεισμό και το τσουνάμι που προκάλεσε επίσης ανυπολόγιστες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές.