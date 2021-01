ΗΠΑ: Επεισόδια στην Ουάσινγκτον λίγο μετά την αποφυλάκιση του ηγέτη της ακροδεξιάς οργάνωσης «Proud Boys»-Δείτε βίντεο

Chaotic scene in BLM Plaza as police clash with Trump supporters trying to rush the line #DC #WashingtonDC #January6th pic.twitter.com/wjGsUSaCWH — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021

ξέσπασαν αργά το βράδυ της Τρίτης (ξημερώματα Τετάρτης για την Ελλάδα) στηνμεταξύ αστυνομικών και μελών της ακροδεξιάς οργάνωσης(«Περήφανα αγόρια») που έχουν... προσκληθεί από τον απερχόμενο πρόεδρο των, Ντόναλντ Τραμπ για την σημερινή του ομιλία.Λίγες ώρες νωρίτερα ο ηγέτης της αμερικανικήςοργάνωσης είχε αφεθεί ελεύθερος, μία ημέρα αφού συνελήφθη και μία ημέρα προτού οι οπαδοί του Ρεπουμπλικάνου προέδρουσυγκεντρωθούν στην Ουάσινγκτον για να διαδηλώσουν εναντίον του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.Πλάνα που μεταδόθηκαν χθες εικονίζουν τον, επικεφαλής των Proud Boys, να αγκαλιάζεται με υποστηρικτές του μετά την αποφυλάκισή του.Ο 36χρονος Τάριο συνελήφθη διότι φέρεται να συμμετείχε στην καταστροφή πανό με το σύνθημα Black Lives Matter («Οι ζωές των μαύρων μετράνε») που ανήκε σε ιστορική εκκλησία της αμερικανικής πρωτεύουσας. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας και δικαστής διέταξε να παραμείνει εκτός Ουάσινγκτον ως την επόμενη ακροαματική διαδικασία, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.Εξάλλου κατά τη διάρκεια της σύλληψής του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο γεμιστήρες για τουφέκι εφόδου με πάνω από 60 σφαίρες, σύμφωνα με τη δικογραφία σε βάρος του.Το αμερικανικό Κογκρέσο συνεδριάζει σήμερα για να κυρώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του εκλεκτορικού σώματος των ΗΠΑ, να οριστικοποιήσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές που διεξήχθησαν τον Νοέμβριο.Υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, ανάμεσά τους και μέλη των Proud Boys, συρρέουν στην πρωτεύουσα όπου σκοπεύουν να διαδηλώσουν σήμερα, για να καταγγείλουν, όπως ο Τραμπ, την «νοθεία» και την «κλοπή» στις εκλογές. Ο μεγιστάνας των ακινήτων δεν έχει παρουσιάσει καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό του αυτόν.Η οργάνωση Proud Boys βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής των μέσων ενημέρωσης μετά το πρώτο ντιμπέιτ των Τραμπ και Μπάιντεν τον Οκτώβριο, όταν ο πρόεδρος της χώρας — απευθυνόμενος απευθείας στα μέλη της, που συχνά οπλοφορούν δημόσια — τα κάλεσε να κάνουν «ένα βήμα πίσω» αλλά να μείνουν «σε ετοιμότητα».(18:00 ώρα Ελλάδας), ανήγγειλε ο ίδιος μέσω Twitter.Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ προέτρεψε χθες τους κατοίκους της αμερικανικής πρωτεύουσας να αποφύγουν κάθε διένεξη με διαδηλωτές έτοιμους να κάνουν χρήση βίας.Πάνω από 300 μέλη της Εθνοφρουράς είναι έτοιμα να συνδράμουν την αστυνομία, την πυροσβεστική και τους τραυματιοφορείς αν παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησής της.