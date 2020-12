ΗΠΑ: Νεκρός ο πιο αιμοσταγής serial killer στην αμερικανική ιστορία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

που θεωρείται ως ο πιο αιμοσταγήςστην αμερικανική ιστορία, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν ποι Αρχές της Καλιφόρνια την Τετάρτη.Ο Little είχε καταδικαστεί σε τρεις φορές ισόβια χωρίς τη δυνατότητα αναστολής της ποινής από την κομητεία του Λος Άντζελες για τους θανάτους τριών γυναικών που σημειώθηκαν στα τέλη τηςΩστόσο, είχε ομολογήσει συμμετοχή σε άλλες, σύμφωνα με το FBI, το οποίο είπε ότι οι παραδοχές του ήταν «αξιόπιστες».Τα ίχνη συμμετοχής του στις δολοφονίες αποκαλύφθηκαν σε έκθεση που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2018 από το. Η υπηρεσία είπε ότι το όνομά του εμφανίστηκε στο, γνωστό ως, σε σχέση με μια σειρά ανεπίλυτων δολοφονιών σε ολόκληρη τη χώρα.Περιθωριοποιημένες και ευάλωτες γυναίκες που συχνά ωθούνταν στην πορνεία ή εθίζονταν στα ναρκωτικά, αποτελούσαν βασικούς στόχους, σύμφωνα με όσα ανέφερε η έκθεση του FBI. Παράλληλα, ο Little φέρεται να είχε εξιστορήσει τις δολοφονίες, αναφέροντας και αρκετές φρικιαστικές λεπτομέρειες.Το FBI ανέφερε τον Οκτώβριο του 2019 ότι οι Αρχές επιβολής του νόμου μπόρεσαν να επαληθεύσουν 50 ομολογίες του Little, με πολλές ακόμη να εκκρεμούν ως προς την τελική επιβεβαίωση.Τον Σεπτέμβριο του 2012, ο Little συνελήφθη σε καταφύγιο άστεγων στο Κεντάκι και εκδόθηκε στην Καλιφόρνια, όπου ήταν καταζητούμενος για ναρκωτικά, δήλωσε το FBI. Όταν ήταν υπό κράτηση, οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες αντιστοίχισαν το DNA του με τα θύματα σε τρεις άλυτες ανθρωποκτονίες από το 1987 και το 1989 και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρεις δολοφονίες. Τα θύματα, όλες οι γυναίκες, ξυλοκοπήθηκαν και μετά στραγγαλίστηκαν, και τα πτώματά τους βρέθηκαν πεταμένα σε ένα δρομάκι, ένα κάδο απορριμμάτων και ένα γκαράζ, είπε το FBI. Ο Little υποστρήριζε πως ήταν αθώος, αλλά τελικά καταδικάστηκε το 2014.Την Τετάρτη, ο Little κηρύχθηκε νεκρός σε ένα νοσοκομείο, ενώ η αιτία θανάτου θα καθοριστεί από το Γραφείο Ιατρικών Εξεταστών του Λος Άντζελες.