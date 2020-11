Επίθεση στη Βιέννη: Σοκάρει η εν ψυχρώ εκτέλεση από τρομοκράτη - Δείτε τη φρίκη σε 11 βίντεο

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Σοκαρισμένη παραμένει ημετά την τρομοκρατική επίθεση που άφησε πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς - ανάμεσα τους και ένας από τους δράστες - και τουλάχιστον 15 τραυματίες.Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Βιέννης επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση ενώ ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και ένας αστυνομικός.κατά πληροφορίες πυροβολήθηκε έξω από εκκλησία.Ο καγκελάριος της Αυστρίαςθα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου το πρωί και στις 11 το πρωί (ώρα Ελλάδος) θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες.Μιλώντας νωρίτερα σε τηλεοπτική εκπομπή ο Κουρτς έκανε λόγο για «πολύ επαγγελματικά οργανωμένη» επίθεση προσθέτοντας ότι δεν είναι ακόμα σαφές εάν η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέσα στην ημέρα.Εντωμεταξύ τρόμο προκαλεί το βίντεο στο οποίο έχει αποτυπωθεί η εν ψυχρώ εκτέλεση πολίτη από έναν από τους τρομοκράτες. Στο βίντεο φαίνεται, μάλιστα, ο τρομοκράτης να πυροβολεί τον πολίτη και να απομακρύνεται πριν τελικά να επιστρέψει μερικά δευτερόλεπτα αργότερα για να του ρίξει τη χαριστική βολή.Η αυστριακή αστυνομία έχει καλέσει τους πολίτες της πρωτεύουσας να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τους δημόσιους χώρους, καθώς είναι σε εξέλιξη η επιχείρησή της στην καρδιά της πόλης, στην Ίνερε Στατ.Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι βγήκε και ο στρατός στους δρομους της Αυστριακής πρωτεύουσας με σκοπό να ενισχύσει τις αστυνομικές δυνάμεις.Με αναρτήσεις της στο Twitter η αστυνομία ζήτησε να μην διατυπώνονται «φήμες, κατηγορίες, εικασίες», ούτε να ανακοινώνονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θύματα. «Αυτό δεν βοηθά καθόλου», τόνισε.Με άλλο μήνυμα, που αναρτήθηκε σε πολλές γλώσσες, οι αστυνομικές αρχές ζήτησαν από όποιους πολίτες έχουν βίντεο από τα γεγονότα να μην τα ανεβάζουν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αλλά να τα δώσουν στην αστυνομία ώστε να την βοηθήσουν στο έργο τους.Τα δημόσια μέσα μεταφοράς της πόλης δεν σταματούν πλέον στην Ίνερε Στατ, μέχρι νεωτέρας.Τον τρόμο που βασιλεύει στην πρωτεύουσα της Αυστρίας από τις εννέα το βράδυ της Δευτέρας οπότε εκδηλώθηκε η επίθεση στη συναγωγή αποτυπώνουν έντεκα βίντεο που δημοσιεύει τομε το χάος στους δρόμους της Βιέννης με έναν τρομοκράτη να εκτελεί εν ψυχρώ έναν πολίτη, τους πυροβολισμούς στους δρόμους της αυστριακής πρωτεύουσας και την μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας που συνεχίζεται μέχρι αυτήςν την ώρα.Δείτε όλα τα βιντεο

These people are not human! We must stop turning our backs and face the enemy! Here it is! #Vienna #Terror #TerroristAttacks



pic.twitter.com/i7l3yrPnQk — Alan Fisher (@AlanFisherV2) November 2, 2020

Video shows one of the multiple #Vienna terrorists who have now killed at least 7. pic.twitter.com/qpTa2sBLzh — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) November 2, 2020

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020





תיעוד בלעדי מהרגעים הראשונים של הפיגוע באוסטריה@BittonRosen pic.twitter.com/hpuwB3XZIf — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Reports say seven dead, including a police officer, in the center of #Vienna, this is reportedly one of the terrorists



pic.twitter.com/s7EI9scOzD — nonouzi (@Gerrrty) November 2, 2020

#BREAKING: Austrian police responding to shooting incident near synagogue in capital of Vienna - Kronen Zeitung



pic.twitter.com/d3vu80Hwrc — I.E.N. (@BreakingIEN) November 2, 2020

Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων μιλά για μία σύλληψη, επικαλούμενο πηγές του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Οι συλλήψεις ενδέχεται να είναι περισσότερες.