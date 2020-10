Σύσσωμη η διεθνής κοινότητα στο πλευρό της Γαλλίας - Με 7.000 «επίλεκτους στρατιώτες» απαντά ο Μακρόν στην επίθεση

Profondément choqué par l' attaque terroriste de #Nice. Pleine solidarité envers la France. Nous sommes unis. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 29, 2020

Je condamne l'attaque odieuse et brutale qui vient de se dérouler à Nice et suis de tout cœur avec la France. Mes pensées vont aux victimes de cet acte haineux.



L’Europe tout entière est solidaire avec la France. Nous restons unis et déterminés face à la barbarie et au fanatisme — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 29, 2020

Our hearts are with the people of France. America stands with our oldest Ally in this fight. These Radical Islamic terrorist attacks must stop immediately. No country, France or otherwise can long put up with it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020

Jill and I are keeping the French people in our prayers following the horrific terror attack in Nice — which targeted innocents in a house of worship. A Biden-Harris administration will work with our allies and partners to prevent extremist violence in all forms. — Joe Biden (@JoeBiden) October 29, 2020

An attacker armed with a knife beheaded one person and killed two others at a church in Nice, France.



The attacker was identified as a 21-year-old Tunisian migrant who arrived in France earlier this month, @ElaineCobbe reports.https://t.co/FIbeYINSvB pic.twitter.com/Wt23aondOo — CBS News (@CBSNews) October 29, 2020

🔴 #Alert - A terrorist knife attack just took place in Notre-Dame Basilica in #Nice. At least two people reportedly killed one of whom would have been beheaded or slaughtered.



🙏 #SOSChrétiensdOrient learns the news with great sadness and invites you to pray for the victims. pic.twitter.com/nxUpXw2SAz — SOS Chrétiens d'Orient (@SOSCdOrient) October 29, 2020

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής τέθηκε σήμερα η Γαλλία μετά τη νέα «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση» εναντίον μιας εκκλησίας στη Νίκαια, με τρεις νεκρούς.Ο Γάλλος πρόεδροςαπηύθυνε έκκληση για «ενότητα» στη χώρα σημειώνοντας με έμφαση ότι «δεν πρέπει να υποχωρήσει σε κανένα πνεύμα τρόμου». Παράλληλα ανακοίνωσε την ανάπτυξη 7.000 στρατιωτών της επιχείρησης «Sentinelle» για να προστατεύσουν τους χώρους λατρείας ενόψει της γιορτής των καθολικών, των Αγίων Πάντων, την προσεχή Κυριακή.Οι στρατιώτες θα αναπτυχθούν επίσης για να «προστατεύσουν τα σχολεία» ενόψει της επιστροφής, την επόμενη Δευτέρα, από τις διακοπές του φθινοπώρου, επισήμανε ο Μακρόν.Η απόφαση του Γάλλου προέδρου να επιστρατεύσει τον στρατό για να αποκρούσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις δεν έχει σπασμωδικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τονμια ημέρα πριν από την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια εξτρεμιστικοί κύκλοι διακίνησαν ένα βίντεο με το οποίο ζητούσαν «εκδίκηση εναντίον της Γαλλίας» για τα σκίτσα του Μωάμεθ.Το βίντεο που κυκλοφόρησε στις 28 Οκτωβρίου χαρακτήριζε τον 18χρονοπου αποκεφάλισε τονως «ήρωα» και διακινήθηκε μέσω του Telegram από ισλαμιστικές οργανώσεις αναφέρει η Βρετανική εφημερίδα.Σοκαρισμένη η διεθνής κοινότητα καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία και έστειλε μηνύματα συμπαράστασης.«Είμαι συγκλονισμένη από τις άγριες δολοφονίες στην εκκλησία στη Νίκαια. Η Γερμανία στέκεται δίπλα στη Γαλλία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η Καγκελάριος της Γερμανίας«Βαθιά συγκλονισμένος από την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια. Απόλυτη αλληλεγγύη στη Γαλλία, είμαστε ενωμένοι», έγραψε στα γαλλικά στο twitter ο Έλληνας πρωθυπουργός«Ολόκληρη η Ευρώπη στέκεται αλληλέγγυα, στο πλευρό της Γαλλίας. Παραμένουμε ενωμένοι απέναντι στη βαρβαρότητα και τον φανατισμό», σημείωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της ΚομισιόνΤο «κύμα» των τρομοκρατικών επιθέσεων από φανατικούς μουσουλμάνους κινητοποίησε τους 27 ηγέτες της ΕΕ οι οποίοι λίγη ώρα μετά την έναρξη της άτυπης συνόδου κορυφής εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία εκφράζουν την πλήρη στήριξη τους στη Γαλλία επισημαίντας ότι αυτές οι επιθέσεις στρέφονται ενάντια στις κοινές αξίες της Ευρώπης.Συγκεκριμένα, στη γραπτή δήλωση που υιοθέτησαν οι «27 αναφέρουν: «Εμείς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, είμαστε σοκαρισμένοι και λυπημένοι για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία».«Καταδικάζουμε με τον πιο δυνατό τρόπο αυτές τις επιθέσεις που αντιπροσωπεύουν επιθέσεις στις κοινές μας αξίες», τονίζουν.«Στεκόμαστε ενωμένοι και σταθεροί στην αλληλεγγύη μας προς τη Γαλλία, με το γαλλικό λαό και την κυβέρνηση της Γαλλίας – στον κοινό και συνεχή αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού», σημειώνουν.«Καλούμε τους ηγέτες σε όλο τον κόσμο να εργαστούν για τον διάλογο και την κατανόηση μεταξύ κοινοτήτων και θρησκειών και όχι το διαχωρισμό», καταλήγουν.Με τον πιο εμφατικό τρόπο εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος τη στήριξή του στο πλευρό της Γαλλίας εν μέσω του προεκλογικού του αγώνα.«Οι καρδιές μας είναι με το λαό της Γαλλίας. Η Αμερική συμπαραστέκεται στον παλαιότερο Σύμμαχό της σε αυτόν τον αγώνα. Αυτές οι ριζοσπαστικές Ισλαμικές τρομοκρατικές επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», έγραψε στο twitter.Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν κατήγγειλε σήμερα "τη φρικτή επίθεση" που είχε στόχο μια εκκλησία της Νίκαιας και δεσμεύτηκε να "εργαστεί με τους συμμάχους" εάν εκλεγεί."Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για τους Γάλλους μετά τη φρικτή επίθεση της Νίκαιας που είχε στόχο αθώους μέσα σε έναν χώρο λατρείας, Η κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις θα εργαστεί με τους συμμάχους και εταίρους μας για να εμποδίσει την εξτρεμιστική βία σε όλες τις μορφές της", δήλωσε ο Δημοκρατικός υποψήφιος σε μήνυμα στο Twitter, πέντε ημέρες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.Σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδροςεκφράζει την αγανάκτησή του για το αποτρόπαιο έγκλημα. Ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε πάντως αναφορά και στα σκίτσα του Προφήτη Μωάμεθ.«Προφανώς, το να προσβάλεις τα θρησκευτικά αισθήματα των πιστών είναι απαράδεκτο και το να σκοτώνεις ανθρώπους, δεν είναι επίσης αποδεκτό», σημείωσε ο Πεσκόφ.Για μια στιγμή πόνου σε μια περίοδο σύγχυσης έκανε λόγο το μήνυμα του, ενώ τοεξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων.Η νέα τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε στην Νίκαια της Γαλλίας το πρωί της Πέμπτης, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πιστούς μέσα στην εκκλησία Νοτρ Νταμ της πόλης. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ μία εκ των θυμάτων αποκεφαλίστηκε.Σύμφωνα με ανώτερη επίσημη πηγή, Τυνήσιος, ο οποίος έφτασε στην Ευρώπη με γκρουπ μεταναστών που διασώθηκαν ανοιχτά της Λαμπεντούζα, στην Ιταλία, μέσω Βόρειας Αφρικής (Λιβύης) είναι ο δράστης της επίθεσης.Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, μεταξύ των θυμάτων είναι μια 70χρονη γυναίκα, της οποίας ο δράστης της έκοψε το λαιμό μέσα στην εκκλησία.Ένας άνδρας, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μέσα στην εκκλησία, ήταν ο νεωκόρος της.Το τρίτο θύμα, μια γυναίκα γύρω στα 40, μαχαιρώθηκε μέσα στην εκκλησία, αλλά κατάφερε να διαφύγει και να καταφύγει σε ένα γειτονικό μπαρ, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.Τυνήσιος, ο οποίος έφτασε στην Ευρώπη με γκρουπ μεταναστών που διασώθηκαν ανοιχτά της, στην, μέσω Βόρειας Αφρικής (Λιβύης) είναι ο τρομοκράτης που επιτέθηκε στην εκκλησία της Νίκαιας , σύμφωνα με ανώτερη επίσημη πηγή.Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του:, όπως διέρρευσε ότι είναι το όνομά του, ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας «εγώ τους μαχαίρωσα», ενώ έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Pasteur, σύμφωνα με τη «Le Parisien».Ο 21χρονος (αρχικά είχε δοθεί ως 25χρονος) δήλωσε ότι ενήργησε μόνος του, ωστόσο μετά τις νέες πληροφορίες που προέκυψαν, οι γαλλικές αρχές δεν αποκλείουν να συνδέεται μεκαι να ταξίδεψε στην Ευρώπη με σκοπό να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση.Δείτε φωτογραφία του νεαρού δράστη κατά τη σύλληψή του:O δράστης δεν είχε μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ.O τρόπος με τον οποίο έδρασε ο νεαρός άνδρας ήταν ακριβώς ο ίδιος με τη δολοφονία του, σύμφωνα με τον Κριστιάν Εστροζί, δήμαρχο της Νίκαιας.«Ο δράστης επαναλάμβανε συνεχώς τη φράση(Ο θεός είναι μεγάλος) και ήταν υπό την επήρεια φαρμάκων», δήλωσε ο δήμαρχος.Να θυμίσουμε ότι ακριβώς την ίδια τακτική είχαν ακολουθήσει τζιχαντιστές και στις προηγούμενες μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις τόσο στη, όσο και σε άλλες χώρες της. Οι δράστες ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και φώναζαν «ο Θεός είναι μεγάλος» πραγματοποιώντας τις αποτρόπαιες πράξεις τους.Δύο ώρες μετά τον θανάσιμο τραυματισμό τριών ανθρώπων στη Νίκαια -εκ των οποίων οι δύο είναι γυναίκες- σήμανε συναγερμός και στην πόλη Αβινιόν της Γαλλίας μ΄έναν άνδρα να φωνάζει «Αλλάχου Αμπάρ» (Ο θεός είναι μεγάλος) και να επιτίθεται με μαχαίρι στους περαστικούς. Ο ίδιος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.Μετά το τρομοκρατικό μπαράζ στη Γαλλία και σε γαλλικές διπλωματικές αποστολές έχει σημάνει συναγερμός.Οι επιθέσεις - οι δύο σε γαλλικό έδαφος και φέρουν την «σφραγίδα» του Ισλαμικού Κράτους- και η τρίτη σε γαλλικό προξενείο της Σαουδικής Αραβίας, θέτουν τη χώρα σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής. Το κοινό σημείο και των τριών επιθέσεων είναι ότι οι δράστες επιτέθηκαν με μαχαίρι.