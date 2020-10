Απάντηση των ΗΠΑ στη Ρωσία για τα πυρηνικά: «Είμαστε έτοιμοι για νέα συμφωνία»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Oι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συναντηθούνγια να ολοκληρώσουν την συμφωνία για την παράταση της συνθήκης New START που αφορά τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ,«Εκτιμούμε την ετοιμότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας να επιτευχθεί πρόοδος στο θέμα του ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συναντηθούν άμεσα και να ολοκληρώσουν μια επαληθεύσιμη συμφωνία. Αναμένουμε από την Ρωσία να εξουσιοδοτήσει τους διπλωμάτες της να πράξουν το ίδιο», δήλωσε η ίδια.Η συνθήκη New START, η οποία υπεγράφη το 2010, θέτει περιορισμούς στα στρατηγικά πυρηνικά όπλα των δύο χωρών και εκπνέει τον Φεβρουάριο του 2021.Μόσχα και Ουάσιγκτον βρίσκονται σε διένεξη για την συνθήκη παρά τις μεταξύ τους συνομιλίες που διεξάγονται επί αρκετούς μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλέσει και τηννα συμμετάσχει σε μια ευρύτερη συμφωνία που θα μπορούσε να αντικαταστήσει την συνθήκη New START, αλλά η Κίνα απέρριψε την πρόταση.