Έκρηξη στη Βηρυτό: Ξεπερνούν τους 70 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες - Νύχτα αγωνίας στα συντρίμμια

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

Two explosions in central Beirut pic.twitter.com/xItmpFJaly — Sarah Dadouch | سارة دعدوش (@SarahDadouch) August 4, 2020

An old woman covered in blood in Gouraud

People are crying and shocked. pic.twitter.com/jVIGRrEmvF — Sunniva Rose (@Sunniva_Rose) August 4, 2020

Ülkeni insanını, yaşadığın yeri sevmek böyle birşey işte, bizde kıyamet kopuyor kibirlerinden ödün vermiyorlar. Beyrut valisi ağlamaktan konuşamadı. #Beirut 🖤 pic.twitter.com/mc2vG6fADi — Araf (@Taniyorsun) August 4, 2020

#Beirut explosion | A terrifying view from a motorist pic.twitter.com/5kRS0lovED — Nebuchadnezzar (@Fallofbabylonia) August 4, 2020

Unfathomable level of destruction in #Beirut. The city has overcome war, invasions, earthquakes and today’s explosion is within than magnitude.



More than 50 dead, 3000 injured. A humanitarian, political, environmental tragedy unfolding as we speak: pic.twitter.com/EwNZxrunCA — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 4, 2020

Footage of the explosion at Beirut port from people within the port #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/VCgQr7gmMg — CNW (@ConflictsW) August 4, 2020

We are so sad about the explosion that happened in Lebanon and very sorry about all their loss and for the ones who injured . Rest in peace to all gone souls and prayers for all of them in Lebanon .

#Beirut pic.twitter.com/hN9ZC7Hy9d — Burak Özdemir (@CznBurak) August 4, 2020

Latest numbers:

45+ deaths

2500+ injured

Hospitals are at full capacity and many are facing electricity cuts.

The wheat silos are completely destroyed.

Aftermath is heartbreaking



#Lebanon #Beirut pic.twitter.com/ThpcJ1V454 — Abir Ghattas (@AbirGhattas) August 4, 2020

I have no words for this devastating explosion in #Lebanon. In absolute utter shock. This is my friends apartment. Gone in seconds. Luckily my friends are okay but many are not. Keep #Beirut in your prayers. 🙏 😞 pic.twitter.com/LD7XAjm0TH — Murad Merali (@MuradMerali) August 4, 2020

Ένα ασύλληπτο δράμα επισκίασε τον Λίβανο, μετά τις δύο φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν τη Βηρυτό στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω απόκαι αφήνοντας πίσω περισσότερους από, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της χώρας. Στα ύψη βρίσκεται η ανησυχία για αύξηση του αριθμού των θυμάτων καθώς υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, ενώ συνεχίζεται και τις βραδινές ώρες το τιτάνιο έργο των διασωστών.Το σενάριο της τρομοκρατίας απομακρύνθηκε από το προσκήνιο, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών του Λιβάνου ξεκαθάρισε ότι το τραγικό περιστατικό προκλήθηκε από νιτρικό αμμώνιο ενώ υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης του Λιβάνου υπογράμμισε ότι οι ισχυρές εκρήξεις οφείλονται σε εκρηκτικές ύλες που είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν εδώ και χρόνια σε αποθήκη.Αξιοσημείωτα μεγάλο είναι τοπου φτάνει από όλο τον κόσμο, ενώ συνεχώς έρχονται και μηνύματα στήριξης από κυβερνήσεις. Η τραγωδία στη Βηρυτό έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον πλανήτη, με τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορεία να σημειώνουν ότι εκτυλίσσεται σε μια περίοδο που η, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και σκηνικό πολιτικής έντασης.Η κατάσταση είναι απελπιστική στα περισσότερα νοσοκομεία της Βηρυτού, λόγω των χιλιάδων τραυματιών που χρειάζονται νοσηλεία. Ο επικεφαλής του δημόσιου νοσοκομείου «Ραφίκ Χαρίρι» τόνισε στο BBC ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί προκλήθηκαν από γυαλιά. Εκκλήσεις για νααπευθύνουν, την ίδια ώρα, τα νοσοκομεία της Βηρυτού.Ο πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Twitter, επισήμανε ότι είναι αναγκαίο να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης γιαΈχει αξία να επισημανθεί ότι η καταστροφή που προκλήθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού είναι ανυπολόγιστη, καθώς ο Λίβανος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σεγια προμήθειες τροφίμων. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης οι τιμές των τροφίμων γνωρίζουν αύξηση έως καιτους τελευταίους μήνες.Ο πρωθυπουργός του Λιβάνουδεσμεύτηκε ότι όσοι ευθύνονται για την έκρηξη στην «επικίνδυνη» αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού«Σας υπόσχομαι ότι αυτή η καταστροφή δεν θα περάσει χωρίς να αποδοθούν ευθύνες. Όσοι ευθύνονται θα πληρώσουν το τίμημα», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.«Τα δεδομένα γύρω από αυτήν την επικίνδυνη αποθήκη, που βρισκόταν εκεί από το 2014, θα γίνουν γνωστά και δεν θα προκαταλάβω τις έρευνες», πρόσθεσε.Ο Χασάν Ντιάμπ απηύθυνε έκκληση στις «» να. «Απευθύνω κατεπείγουσα έκκληση σε όλες τις φίλες και αδελφές χώρες που αγαπούν τον Λίβανο να σταθούν στο πλευρό του και να μας βοηθήσουν να γιατρέψουμε τις βαθιές πληγές μας», είπε χαρακτηριστικά.Νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο κυβερνήτης της Βηρυτού κλαίγοντας, ενώπιον δημοσιογράφων, μίλησε γιαενώ παραλλήλισε την επικρατούσε κατάσταση με τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.Το δραματικό περιστατικό έρχεται λίγο πριν από την ετυμηγορία στη δίκη για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού, από την πλευρά της, ζητεί εθνική ενότητα και αλληλεγγύη.«Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυόροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο», είπε αυτόπτης μάρτυρας.Η πρώτη έκρηξη ταρακούνησε το λιμάνι της Βηρυτού, λίγο μετά τις 18:00, τοπική ώρα και λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε και η δεύτερη.Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το εκταταμένο σκηνικό καταστροφής, με τραυματιοφορείς να μεταφέρουν αιμόφυρτους ανθρώπους, ενώεξαιτίας του πλήθους των τραυματιών.

Γύρω από το λιμάνι, η καταστροφή φαίνεται να είναι ολική.



Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν πολλούς τραυματίες να περπατούν στους δρόμους που οδηγούν στα νοσοκομεία.







Την ίδια στιγμή εκφράζεται ανησυχία για σοβαρή αύξηση στον αριθμό των νεκρών καθώς πολλοί - σύμφωνα με πληροφορίες - είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.







The port of #Beirut has been completely destroyed in today’s massive explosion. This is #Lebanon’s main economic lifeline.



The economic crisis in our country - already worsened by US sanctions - is about to get much worse. pic.twitter.com/vxycOYVrCm — Sarah Abdallah (@sahouraxo) August 4, 2020

Even the sun is blocked for a brief moment. Brrr.#Beirutpic.twitter.com/Ma7Y6Fg9Fe — Frummel (@_Frummel_) August 4, 2020

THIS IS BAD. THOUSANDS INJURED 🤕 AND SOME DEAD 😓. THIS MUST STOP #Beirut pic.twitter.com/73h3vLRkOc — #ShattaisKing (@shattawaleglobe) August 4, 2020

Harrowing and graphic pictures show injured people walking from the debris after the explosion #Beirut https://t.co/THgi0L6YDa pic.twitter.com/6UVC0ArxKq — Daily Mail Online (@MailOnline) August 4, 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Φαίνεται ότι υπήρχε μια αποθήκη που περιείχε υλικά τα οποία είχαν κατασχεθεί εδώ και χρόνια και φαίνεται ότι επρόκειτο για άκρως εκρηκτικές ύλες», είπε ο γενικός διευθυντής της Γενικής Ασφάλειας, Αμπάς Ιμπραχίμ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους της τηλεόρασης ενώ κατευθυνόταν στο σημείο της καταστροφής.«Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν έρευνα, θα μας πουν ποια ήταν ή φύση του συμβάντος», πρόσθεσε.Σεακούστηκε η μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε, το απόγευμα της Τρίτης, στο λιμάνι της Βηρυτού.Πολλοί πολίτες τηλεφωνούσαν στα ΜΜΕ και στην Αστυνομία για να μάθουν από που προερχόταν ο εκκωφαντικός ήχος και το ωστικό κύμα που έγινε αισθητό στη μεγαλόνησο.«Συγκλονισμένη» από τις ειδήσεις και τις εικόνες που μεταδίδονται από τον Λίβανο δήλωσε η, τονίζοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση θα προσφέρει τη στήριξή της στη χώρα.«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι συγκλονισμένη από τις ειδήσεις και τις εικόνες. Η σκέψη μας βρίσκεται σε εκείνους οι οποίοι έχασαν τους δικούς τους. Ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Θα προσφέρουμε την στήριξή μας στον Λίβανο», έγραψε πριν από λίγο για λογαριασμό της Καγκελαρίου η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωποςστον λογαριασμό της στο Twitter.«Είμαστε σοκαρισμένοι με τις εικόνες από την Βηρυτό (…) Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων. Η Γερμανία συμπαραστέκεται στον Λίβανο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εργαζόμαστε προκειμένου να προσφέρουμε άμεση στήριξη», αναφέρει η ανάρτηση του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία επισημαίνεται ακόμη ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και μέλη του προσωπικού της γερμανικής πρεσβείας.Ο πρόεδρος της Γαλλίαςείχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λιβανέζο ομόλογό του, τον Μισέλ Αούν, στον οποίο εξέφρασε την αλληλεγγύη του, ανακοινώνοντας επίσης την αποστολή διασωστών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, μετά τις πολύ ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν τη Βηρυτό.«Εξέφρασε τη στήριξη του ιδίου και της Γαλλίας στον λιβανέζικο λαό», ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Γάλλοι διασώστες και εξοπλισμός μεταφέρονται ήδη» στον Λίβανο, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.Ο πρωθυπουργός της Βρετανίαςδήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει όποια βοήθεια μπορεί προς τη Βηρυτό, μετά την καταστροφή στο λιμάνι της λιβανέζικης πρωτεύουσας που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 2.500.«Οι εικόνες και τα βίντεο από τη Βηρυτό απόψε προκαλούν σοκ», έγραψε στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός.«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να παράσχει στήριξη, με όποιον τρόπο μπορεί, μεταξύ άλλων και στους Βρετανούς πολίτες που επλήγησαν», πρόσθεσε.Την αλληλεγγύη και τη στήριξη της ΕΕ στο λαό και τις αρχές του Λιβάνου εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής,Ο κ. Μπορέλ έγραψε σε μήνυμά του στο τουίτερ ότι «η ΕΕ εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη της και την πλήρη στήριξή της στις οικογένειες των θυμάτων και τις αρχές του Λιβάνου μετά τις επιθέσεις που έπληξαν σήμερα τη Βηρυτό».Τη συμπαράσταση της ΕΕ στους πολίτες του Λιβάνου εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.έγραψε στο μήνυμα που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο τουίτερ: «Οι σκέψεις μου είναι στους πολίτες του Λιβάνου και στις οικογένειες των θυμάτων της τραγικής έκρηξης στη Βηρυτό» και τόνισε ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια και στήριξη. Να είστε δυνατοί».Τοείναι έτοιμο να βοηθήσει τον Λίβανο με όποιον τρόπο χρειαστεί, ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ με ανάρτησή του στο Twitter.«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον μεγάλο και δυνατό λαό του Λιβάνου. Όπως πάντα, το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο να παράσχει βοήθεια με όποιον τρόπο χρειαστεί. Μείνε δυνατός, Λίβανε», έγραφε το μήνυμα του ΥΠΕΞ του Ιράν.Τοπροσφέρθηκε να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο, μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στη Βηρυτό το απόγευμα, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς.«Το Ισραήλ προσέγγισε τον Λίβανο μέσω διεθνών και διπλωματικών διαύλων και πρόσφερε στη λιβανέζικη κυβέρνηση ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια» αναφέρεται στην ανακοίνωση που υπογράφεται από τον Γκαντς και τον υπουργό Εξωτερικών Γκάμπι Ασκενάζι.Ο πρόεδρος της Τουρκίαςσυνομίλησε με τοντου Μισέλ Αούν για την πολύνεκρη έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Βηρυτό και του δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια, εφόσον χρειαστεί.