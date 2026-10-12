Η εταιρία βιοτεχνολογίας με Ελληνα CEO που στοχεύει σε θεραπευτικό εμβόλιο κατά της λευχαιμίας

Από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη και από την έρευνα στην ελπίδα για μια νέα θεραπευτική επιλογή απέναντι στον καρκίνο, η πορεία του Δρος Αγγελου Στεργίου, επικεφαλής της SELLAS, είναι μια ιστορία επιστημονικού ρίσκου, επιμονής και υψηλών προσδοκιών