Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η εταιρία βιοτεχνολογίας με Ελληνα CEO που στοχεύει σε θεραπευτικό εμβόλιο κατά της λευχαιμίας
Η εταιρία βιοτεχνολογίας με Ελληνα CEO που στοχεύει σε θεραπευτικό εμβόλιο κατά της λευχαιμίας
Από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη και από την έρευνα στην ελπίδα για μια νέα θεραπευτική επιλογή απέναντι στον καρκίνο, η πορεία του Δρος Αγγελου Στεργίου, επικεφαλής της SELLAS, είναι μια ιστορία επιστημονικού ρίσκου, επιμονής και υψηλών προσδοκιών
Πόσο κοντά βρίσκεται η επιστήμη σε ένα θεραπευτικό εμβόλιο για τον καρκίνο, σε ένα εμβόλιο δηλαδή που είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να θεραπεύσει ένα άτομο που ήδη έχει αναπτύξει την ασθένεια; Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Τις τελευταίες δεκαετίες, ερευνητές σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να κατανοήσουν πώς το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ασθενούς μπορεί να στραφεί εναντίον του καρκίνου και πολλά υποσχόμενα καρκινικά εμβόλια βρίσκονται σε στάδιο κλινικών δοκιμών.
Στη διεθνή κούρσα για την επόμενη γενιά θεραπειών κατά του καρκίνου, με αιχμή την ανοσο-ογκολογία και τα θεραπευτικά εμβόλια, η Ελλάδα δίνει το δικό της δυναμικό «παρών» μέσω της SELLAS Life Sciences, της βιοτεχνολογικής εταιρείας που ίδρυσε το 2012 ο Δρ. Άγγελος Στέργιος. Η εταιρεία βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της διαδρομής της, καθώς ολοκληρώνεται η κλινική μελέτη Φάσης 3 REGAL για το θεραπευτικό εμβόλιο galinpepimut-S (GPS) για την Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ).
Στη διεθνή κούρσα για την επόμενη γενιά θεραπειών κατά του καρκίνου, με αιχμή την ανοσο-ογκολογία και τα θεραπευτικά εμβόλια, η Ελλάδα δίνει το δικό της δυναμικό «παρών» μέσω της SELLAS Life Sciences, της βιοτεχνολογικής εταιρείας που ίδρυσε το 2012 ο Δρ. Άγγελος Στέργιος. Η εταιρεία βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της διαδρομής της, καθώς ολοκληρώνεται η κλινική μελέτη Φάσης 3 REGAL για το θεραπευτικό εμβόλιο galinpepimut-S (GPS) για την Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ).
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