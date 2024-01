Ελαιόλαδο: Τρία αμερικανικά πανεπιστήμια ερευνούν τις προστατευτικές του ιδιότητες στο Αλτσχάιμερ

Κλείσιμο

Τρία πανεπιστήμια της Αμερικής,καιδιενεργούν κλινική δοκιμή με τον τίτλο», με θέμα την επίδραση του υψηλάσε γονιδιακές και μεταβολικές αλλαγές, σε υγιή άτομα, με οικογενειακό ιστορικό της νόσουεξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά, από τους ερευνητές των Αμερικανικών πανεπιστημίων, είναι το «Plus Health Green Evoo» των «βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου», υψηλής περιεκτικότητας σε ελαιοκανθάλη.«Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Plus Health Green Evoo” είναι ένα πολυποικιλιακό ελαιόλαδο εξειδικευμένης παραγωγής, προερχόμενο από πέντε διαφορετικές ποικιλίες ελιάς, με περιεκτικότητα 977 mg/Kgποσοστό που υπερβαίνει κατά 720% το μέσο όρο δειγμάτων διεθνούς δειγματοληψίας ελαιολάδων (135 mg/Kg), που συμπεριλήφθηκαν και σε μελέτη, που πραγματοποιήθηκε και στοστην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», μας λέει ο κ.επιστημονικέςκαθώς και οι συνέργειες εντοπίζονται στον πυρήνα μας από το ξεκίνημα μας. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται ήδη πολυετείς κλινικές μελέτες και ερευνητικά έργα με τα βιολογικά ελαιόλαδα και τις επιτραπέζιες ελιές μας, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Γέιλ , καθώς και στη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών του ΕΚΠΑ», αναφέρει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Σακελλαρόπουλος, πρόσφατα βραβευμένος, ως ο «καλύτερος Ευρωπαίος ελαιοπαραγωγός».Το νέο ερευνητικό έργο ξεκινά μαζί με τη διενέργεια κλινικής δοκιμής στο, για την αξιολόγηση της επίδρασης του υψηλά φαινολικού ελαιολάδου - κυρίως σε ελαιοκανθάλη, σε υγιή άτομα που έχουν, που συνήθως σχετίζεται με γενετική προδιάθεση.Στόχος της έρευνας είναι η επίδραση που έχει η προσθήκη εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου στην καθημερινή διατροφή των εθελοντών, καθώς δεν έχει ερευνηθεί μέχρι σήμερα, αν με καθημερινή κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιοκανθαλικού ελαιολάδου, προστατεύονται τα άτομα που έχουν γενετική προδιάθεση της νόσου Αλτσχάιμερ.Η νόσοςγνωστή απλά και ως Αλτσχάιμερ, είναι μια χρόνια νευροεκφυλιστική νόσος, η οποία αρχίζει με αργούς ρυθμούς και επιταχύνει με την πάροδο του χρόνου. Είναι μη θεραπεύσιμη και θανατηφόρα, αποτελώντας την αιτία του 60% με 70% των περιπτώσεων άνοιας.Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έξι εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με τη νόσο. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί στα 13 εκατομμύρια μέχρι το 2050, σύμφωνα με την Ένωση για τη νόσο Αλτσχάιμερ των ΗΠΑ, ενώ υπολογίζεται ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν σήμερα με τη νόσο.Η κλινική δοκιμή «EVOO for Brain Health» έχει ήδη εγκριθεί από την Ιδρυματική Επιθεώρηση (IRB) του Πανεπιστημίου Auburn και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024, καθώς οι εθελοντές θα εξεταστούν με εξειδικευμένες αναλύσεις δύο φορές μέσα στο έτος.Η ερευνητική ομάδα των τριών πανεπιστημίων που θα συνεργαστεί σε αυτή τη σπουδαία κλινική δοκιμή για την ανθρώπινη υγεία, αποτελείται από την καθηγήτρια και ερευνήτρια Νευροφαρμακολογίας Δρ Amal Kaddoumi, του Τμήματος Ανακάλυψης και Ανάπτυξης Φαρμάκων, του Κολλεγίου Φαρμακολογίας Harrison, του Πανεπιστημίου Auburn; τον καθηγητή Νευροεπιστημών Δρ Domenico Praticò, MD, διευθυντή του Κέντρου Αλτσχάιμερ του Πανεπιστημίου Temple, καθώς και τον Δρ Τάσσο Κ. Κυριακίδη, ερευνητή Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Κλινικών Μελετών, Επίκουρο Καθηγητή στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Γέιλ της Αμερικής.Ταυτόχρονα, γι' αυτό το έργο συνεργάζονται και οι: Δρ Annie Kirby, Darren Beck και Joshua Hollingsworth του Κολεγίου Οστεοπαθητικής Ιατρικής Edward Via (VCOM) του Πανεπιστημίου Auburn.Το ερευνητικό έργο με τίτλο «EVOO for Brain Health»; έχει αριθμό κατοχύρωσης NCT05929924 στην επιστημονική βάση δεδομένων κλινικών μελετών ClinicalTrials.gov, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και 220 χωρών, που διατηρείται από την Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη (National Library of Medicine, NLM) στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (National Institutes of Health, NIH) των Η.Π.Α.\Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ