Τι κρύβεται μέσα στις ακριβότερες κρέμες της αγοράς;

Αν πιστέψουμε αυτά που ακούμε στις συνεντεύξεις των σταρ, για την περιποίηση της επιδερμίδας αρκούν δύο βήματα.υιοθετούμε υγιεινές συνήθειες. Πλένουμε το πρόσωπο, αποφεύγουμε τον ήλιο, το τσιγάρο και το αλκοόλ, πίνουμε αρκετό νερό, κοιμόμαστε όσο πρέπει.απλώνουμε τις κατάλληλες. Ωστόσο αυτή η προσέγγιση της ομορφιάς είναι και λίγο αποσπασματική αφού οι οδηγίες προέρχονται από ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στα καλύτερα προϊόντα του κόσμου και στις καλύτερες θεραπείες και μιλούν για ωραίο δέρμα εκ του ασφαλούς.Οι διασημότητες δεν θα είχαν τόσο λαμπερή επιδερμίδα αν δεν διέθεταν ένα επιτελείο από δερματολόγους, αισθητικούς και πρόσβαση στις πιο ακριβές και. Μπορούμε να πιούμε όλο το νερό του κόσμου και να φοράμε αντηλιακό ακόμα και στον ύπνο μας, όμως την επιδερμίδα της JLo δεν θα την έχουμε.Ενώ λοιπόν οι σταρ και τα μοντέλα είναι πάντα πρόθυμα να μοιραστούν δήθεν μυστικά του life style που θα βοηθήσουν και τους κανονικούς ανθρώπους να φροντίσουν τον εαυτό τους, στην πραγματικότητα η συμβουλή είναι μόνο μία: επενδύστε. «Το πρόσωπό μας είναι το κεφάλαιό μας.Η επένδυση σε αυτό είναι η καλύτερη που μπορούμε να κάνουμε» συμβουλεύει η διάσημη beauty coach Wendy Lewis.Το luxury skincare είχε πάντα μία ιδιαίτερη θέση στο μπουντουάρ εκείνων που ξέρουν να επιλέγουν και μπορούν να το αποκτήσουν. Οι κρέμες που το κόστος τους φτάνει σε τριψήφια ή τετραψήφια νούμερα και υπόσχονται δραστικά αποτελέσματα ανέκαθεν είχαν ένα target group που ορκιζόταν στο όνομά τους.Αν όμως τις γυρίσουμε ανάποδα και διαβάσουμε τα συστατικά, θα δούμε ότι έχουν λίγο πολύ τα ίδια με τις πιο οικονομικές σειρές. Άρα τι πληρώνουμε; Το βαζάκι; «Αυτό που αλλάζει στο luxury skincare είναι η κοσμητολογία, δηλαδή η επιστήμη που επιτρέπει να συνδυάζονται τα δραστικά συστατικά ώστε να πετυχαίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και συγχρόνως να δημιουργούν μία απολαυστική εμπειρία» μας λέει η Marilyse Saulier για την ελβετική εταιρεία«Για να έχουμε το εφέ second skin μαζί με την αποτελεσματικότητα, χρειάζονται πολλές έρευνες. Χρειάζονται εργαστήρια και επιστήμονες που θα πληρωθούν γι’ αυτές. Όταν το εργαστήρια αυτά βρίσκονται στην Ελβετία, λειτουργούν με υψηλά στάνταρ και οι ερευνητές είναι κορυφαίοι, τότε αυτόματα το κόστος ανεβαίνει».Για τη δερματολόγο Αναστασία Τζούμα, οι έρευνες που βρίσκονται πίσω από κάθε προϊόν είναι προϋπόθεση για να το συστήσει στους ασθενείς της. «Χρειάζομαι επιστημονικές αποδείξεις για τη δράση του ώστε να μπορέσω να το εντάξω σε μία ρουτίνα περιποίησης. Θα μπορούσα, για παράδειγμα, να προτείνω έναν οποιονδήποτε ορό με βιταμίνη C, δεν θα ξέρουμε όμως αν η C μέσα σε αυτόν είναι σταθερή και αν θα κάνει τη δουλειά που θέλουμε.Ένας ορός όμως με πατενταρισμένη φόρμουλα που εγγυάται ότι η C δεν έχει οξειδωθεί, θα έχει το αντίστοιχο κόστος αλλά και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα τα premium προϊόντα είναι αποτελεσματικά.Υπάρχουν brands που επιλέγουν να επενδύσουν πρωτίστως στο marketing, στο να δημιουργήσουν μία ευχάριστη εμπειρία, όμως ως δερματολόγος μ’ ενδιαφέρουν οι έρευνες». Άρα, όταν βάζουμε μία τυχαία fancy κρέμα δεν περιμένουμε να κάνει θαύματα. Η κατάλληλη όμως κρέμα σε συνδυασμό με διατροφή, ύπνο, νερό, ηρεμία και καλά γονίδια μπορεί να βοηθήσει.H premium σειρά της Valmont συνδυάζει την τριπλή σύνθεση Valmont (τριπλό DNA σολομού, λιπόσωμα RNA και νερό παγετώνων) με επιλεγμένα φυτικά εκχυλίσματα που καλλιεργούνται στον φυτο-αλπικό κήπο της Valmont, στην καρδιά των ελβετικών Αλπεων.Διαλεγμένα με προσοχή για να διατηρούν στο μέγιστο τις φυσικές ιδιότητές τους, τα εκχυλίσματα από εχινάκεια, ιπποφαές και άγριο τριαντάφυλλο, καταπολεμούν όλες τιςαποκαλύπτοντας μία αναζωογονημένη και αναδομημένη επιδερμίδα. Η τιμή της κρέμας είναι στα 628€.Αναζητώντας την πιο απολαυστική και ταυτόχρονα αποτελεσματική περιποίηση για την επιδερμίδα, η La Prairie ανακάλυψε τη μοναδική δύναμη του χαβιαριού να θρέφει και να αναζωογονεί το δέρμα.Η διαδικασία με την οποία συλλέγεται το εκχύλισμα χαβιαριού της La Prairie αιχμαλωτίζει πολλά από τα βασικά θρεπτικά συστατικά του, μερικά από τα οποία παραμένουν ανεξερεύνητα μέχρι σήμερα. Η Skin Caviar Harmony L’ Extrait κοστίζει 822€.Αυτή η υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση του θαυματουργού Miracle Broth, του πατενταρισμένου συστατικού της La Mer, είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που πραγματοποιείται υπό κρύες συνθήκες σε κενό αέρος, για τρεις ημέρες και τρεις νύχτες.Το ελιξίριο βοηθά στην αντιμετώπιση της φλεγμονής ενώ το Θαλάσσιο Ένζυμο Σταθεροποίησης, το οποίο αναπτύσσεται σε ένα εχθρικό θαλάσσιο περιβάλλον με αυξημένη έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες, καταπραΰνει και παράλληλα σταθεροποιεί την ευαίσθητη επιδερμίδα. Το Lifting Contour Serum Grande τιμάται 725€.Δημιουργός της σειράς καλλυντικών είναι ο Γερμανός μοριακός βιολόγος Augustinus Bader, πρωτοπόρος στην επιγενετική. «Η επιστήμη αυτή μας λέει ότι ο τρόπος που μεγαλώνουμε εξαρτάται κατά 30% από τα γονίδιά μας και κατά 70% από το τι θα κάνουμε εμείς οι ίδιοι με αυτά.Ο Αριστοτέλης είχε πει «δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον άνεμο, μπορούμε όμως να ρυθμίσουμε τα πανιά», πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε τα μέσα να επέμβουμε στην πορεία μιας δρομολογημένης εξέλιξης. Τα γονίδια του δέρματός μας είναι δεδομένα, μπορούμε όμως να επηρεάσουμε την έκφρασή τους». Η τιμή για το Serum της σειράς είναι 320€.Η δύναμη της ιαπωνικής φύσης συναντάει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην κρέμα Future Solution LX Legendary Enmei Ultimate Renewing Cream της Shiseido.Στην καρδιά της βρίσκεται το βότανο Enmei, γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες εδώ και χιλιάδες χρόνια, το οποίο καλλιεργείται προσεκτικά ώστε να αξιοποιηθούν οι ιδιότητές του στη νέα τεχνολογία Future Solution LX. Το αποτέλεσμα είναι δράση που βοηθά το δέρμα να αναγεννηθεί από μέσα μέρα και νύχτα. Η τιμή της Ultimate Renewing Cream είναι στα 613€.Η αντιοξείδωση είναι η signature δράση της SkinCeuticals, της εταιρείας που διατίθεται μόνο σε ιατρεία, καθώς έχει σχεδιάσει τα πιο εξειδικευμένα προϊόντα για την τοπική καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών.Οι συνθέσεις της είναι το αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας πάνω στον καρκίνο του δέρματος και αποτελούνται από καθαρά ενεργά συστατικά με αποδεδειγμένη διαπερατότητα στο δέρμα.Στη διάρκεια της μέρας αυξάνουν τη φυσική φωτοπροστασία του δέρματος κατά 8 φορές, προλαμβάνουν τις οξειδωτικές βλάβες από UV, υπέρυθρες ακτίνες και ρύπανση και αποτρέπουν την αποδόμηση του κολλαγόνου. Το Serum C E Ferulic High Potency Triple Antioxidant Treatment κοστίζει 164€.