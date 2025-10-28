Οικογενειακό ταξίδι στους Δελφούς: Ανακαλύπτοντας τον ιερό τόπο

Μετά από μια διαδρομή δυόμισι ωρών από την Αθήνα, θα βρεθείτε στους Δελφούς, έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, με μνημεία πολιτιστικής και πνευματικής αξίας που είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο.

Στο αυτοκίνητο μπορείτε να κάνετε μια πρώτη συζήτηση με τα παιδιά για όσα θαυμαστά θα δουν στους Δελφούς. Το πανελλήνιο ιερό, με το ξακουστό μαντείο του, ιδρύθηκε στους πρόποδες του Παρνασσού, του ιερού όρους των αρχαίων, μέσα στο υποβλητικό τοπίο που σχηματίζεται ανάμεσα στους δύο πανύψηλους βράχους των Φαιδριάδων. Ζητήστε από τα παιδιά να σας πουν τον μύθο -τον οποίο πιθανότατα έχουν διδαχθεί στο σχολείο-: δύο αετοί που έστειλε ο Δίας από αντίθετες κατευθύνσεις για να βρει το κέντρο του κόσμου συναντήθηκαν στους Δελφούς. Από τότε ο τόπος ταυτίστηκε με τον «ομφαλό της Γης».