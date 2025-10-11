Μια Κυριακή γεμάτη ετερόκλιτες εμπειρίες στην κομψή και γαλήνια συνοικία Sablon των Βρυξελλών

Αναφέροντας κανείς ότι ετοιμάζεται να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες, έρχεται συχνά αντιμέτωπος με ένα κάπως αποδοκιμαστικό ανασήκωμα του φρυδιού που συνοδεύεται από το σχόλιο ότι η βελγική πρωτεύουσα δεν έχει να επιδείξει και πολλά πέραν της μεγαλοπρεπούς κεντρικής πλατείας της. Στερεότυπο κλισέ και άποψη που δεν ταιριάζει στο προφίλ του σύγχρονου ταξιδιώτη, εκείνου που αναζητά εμπειρίες μοναδικές, πέρα από τα προφανή και καθιερωμένα αξιοθέατα κάθε προορισμού. Και οι Βρυξέλλες, παράλληλα με την όντως φαντασμαγορική θεατρικότητα της πλατείας Grand-Place, προσφέρουν ουκ ολίγες ξεχωριστές εμπειρίες που κάνουν το ταξίδι στην «πρωτεύουσα της σοκολάτας» πραγματικά αξιομνημόνευτο.



Αρκεί μια χαλαρή κυριακάτικη βόλτα στη συνοικία Sablon για να το επιβεβαιώσει, μια αναπάντεχη γιορτή για όλες τις αισθήσεις που εκτυλίσσεται σε ένα από τα πιο αριστοκρατικά μεν σημεία των Βρυξελλών, με γερές ωστόσο δόσεις μποέμ ατμόσφαιρας. Ένα σκηνικό με πρωταγωνιστές νεαρής ηλικίας φοιτητόκοσμο και κομψούς Βέλγους αστούς με εκλεπτυσμένο γούστο, όπου τέχνη, ιστορικές αναφορές, θρησκευτική πίστη, εκλεκτές γεύσεις και μοναδικές αγορές συνιστούν ένα ιδιαίτερο ταξίδι από το χθες στο σήμερα.

