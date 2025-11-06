World Travel Market London 2025: Οι 3 έννοιες που ορίζουν τη νέα εποχή του Τουρισμού
Συμπερίληψη, τεχνητή νοημοσύνη και βιωσιμότητα αναδιαμορφώνουν τον Παγκόσμιο Τουρισμό.
Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης World Travel Market London 2025, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, γύρω από τρεις έννοιες-κλειδιά που αναδιαμορφώνουν τον παγκόσμιο τουρισμό: Τη συμπερίληψη, την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιωσιμότητα.
Ειδικότερα, το Συνέδριο Συμπερίληψης και Ισότητας (DEAI Summit) ανέδειξε τις κοινωνικές, πολιτισμικές και επιχειρηματικές προκλήσεις που συνοδεύουν τη νέα αυτή πραγματικότητα.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο φαινόμενο της «κόπωσης από την ένταξη» και στη δυσπιστία που δείχνουν ορισμένες κοινωνίες απέναντι στις πολιτικές διαφορετικότητας. Η Joanna Reeve από την Intrepid Travel σημείωσε ότι ο τουρισμός έχει τη δύναμη να ενώνει, προωθώντας την κατανόηση ανάμεσα στους πολιτισμούς. Από την πλευρά του, ο Richard Thompson από το Inclu Group ανέδειξε την άλλη όψη της τεχνολογικής προόδου. Τον αποκλεισμό όσων δυσκολεύονται να τη χρησιμοποιήσουν. Όπως ανέφερε, έρευνα σε 600 ξενοδοχεία πολυτελείας παγκοσμίως αποκάλυψε πως οι πληροφορίες για την προσβασιμότητα είναι σπανιότερες από τις λίστες μαξιλαριών ή τις παροχές για κατοικίδια. «Οι άνθρωποι με αναπηρία τζογάρουν δεκάδες χιλιάδες λίρες πριν καν φύγουν από το σπίτι τους», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο προσβάσιμος τουρισμός παραμένει «η τελευταία ανεκμετάλλευτη αγορά».
