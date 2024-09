Apple: Αποκαλύφθηκε το iPhone 16 με ενσωματωμένα εργαλεία Apple Intelligence - Δείτε βίντεο

Οι τιμές του νέου iPhone -φυσικά στις ΗΠΑ- ορίστηκαν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο μοντέλο, ήτοι

, με χωρητικότητα μνήμης για αμφότερα τα 128 Gigabytes.

Το νέο iPhone 16 είναι δύο φορές πιο ανθεκτικό στη σκληρή χρήση, με ορατή καινοτομία ως προς τον χειρισμό του είναι το πλήκτρο «Camera Control» στο πλάι της συσκευής. Η βασική καινοτομία, ωστόσο, του iPhone 16 ως προς τον χειρισμό του, έγκειται στο πλήκτρο «Action» το οποίο ο χρήστης μπορεί να το εξατομικεύσει, ανάλογα με τις προτιμήσεις του, προγραμματίζοντας τις λειτουργίες που θα ήθελε να ενεργοποιεί πατώντας το.





παρουσίαση των δυνατοτήτων της

είναι η πιο εκτενής ενότητα του Apple Event για το 2024. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας έδειξαν πώς με την Τεχνητή Νοημοσύνη το

μπορεί να «διαβάσει» με πολλούς και διάφορους τρόπους το περιβάλλον, παρέχοντας άμεσα πληροφορίες στον χρήστη. To iPhone 16 μπορεί ακόμη και να δημιουργήσει ένα εντελώς καινούργιο emoji.

