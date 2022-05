Κέντρικ Λαμάρ: Δημιούργησε deepfake βίντεο κλιπ - «Εμφανίζονται» Γουίλ Σμιθ, Κάνιε Γουέστ, Κόμπι Μπράιαντ

Κλείσιμο





έχει συνηθίσει να πρωτοπορεί με τη μουσική του. Ωστόσο, ένας εκ των κορυφαίων της αμερικανικής ραπ σκηνής, δείχνει τον δρόμο εκτός από τους στίχους του και μέσα από τα βίντεο κλιπ του.Η μεγάλη του επιστροφή με το «» συνοδεύτηκε από ένα βίντεο κλιπ που σε κάνει οριακά να χάνεις το μυαλό σου και να νιώθεις πως βλέπεις κάποια ψευδαίσθηση.Το βίντεο ξεκινάει με την μυστηριώδη πρόταση «». Η κάμερα στρέφεται μετά στον Λαμάρ που ραπάρει μπροστά σε ένα κόκκινο φόντο και συνεχίζει με το πρόσωπο του να αλλάζει και να παίρνει την μορφή διάφορων αφροαμερικανών σταρ όπως των Κάνιε Γουέστ, Γουίλ Σμιθ, Κόμπι Μπράιαντ, OJ Simpson, Τζούσι Σμόλετ και τέλος, του αδικοχαμένου Νίπσι Χασλ.Εικάζεται ότι σε μια πρώτη εκδοχή του βίντεο σατίριζε τονκαι διάφορους άλλους ράπερς και μάλλον δεν είχε πάρει τα δικαιώματα της εικόνας τους, οπότε το βίντεο κατέβηκε πολύ γρήγορα.Το υψηλής ποιότητας deepfake βίντεο κλιπ το ανέλαβε ηένα στούντιο από τους δημιουργούς του South Park, Trey Parker και Matt Stone. Το βίντεο κλιπ του Λαμάρ μάζεψε πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές σε μια ημέρα.Το The Heart Part 5 είναι το πέμπτο κομμάτι από την σειρά ‘Heart’ που ξεκίνησεκαι είναι η πρώτη γεύση από το νέο του άλμπουμ Mr Morale & the Big Steppers που θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή.«In the land where hurt people hurt more people / F*ck calling it culture» (), ένας από τους χαρακτηριστικούς του στίχους.