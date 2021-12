Το laptop που θα σου αλλάξει τη ζωή!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σήμερα που είμαστε συνέχεια on the go αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι εργαλεία που προλαβαίνουν τις επιθυμίες μας και εξυπηρετούν τις ανάγκες μας ανά πάσα στιγμή.Σκέψου να είχες ένα laptop που ζυγίζει λιγότερο από 1500 γραμμάρια και χωράει ακόμα και μέσα στην πιο κομψή σου τσάντα. Έναν φορητό υπολογιστή που θα έχει πρόσβαση σε όλες τις άλλες συσκευές σου, και στα αρχεία σου, οργανώνοντας εύκολα και γρήγορα ακόμα και την πιο busy μέρα στη δουλειά.Και το καλύτερο; Η μπαταρία του θα αντέχει τόσο πολύ που θα τον έχεις όλη την ημέρα μαζί σου όχι μόνο για να δουλεύεις αλλά και για να παίζεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια, να παρακολουθείς ταινίες και σειρές σε κορυφαία ανάλυση ή να απολαμβάνεις τη μουσική που σου αρέσει στην καλύτερή της εκδοχή.Όλα τα παραπάνω γίνονται πραγματικότητα με το MateBook 14s, τη νέα πρόταση της HUAWEI, που ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα προσφέροντας νέες εμπειρίες.Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή...Όταν θέλεις να δουλέψεις γρήγορα και με ακρίβεια η LTPS οθόνη αφής (14,2 ιντσών), με multi-touch 10 σημείων ευαισθησίας, του MateBook 14s είναι ό,τι χρειάζεσαι περισσότερο. Η οθόνη του με FullView 2,5Κ αναλογίας διαστάσεων 3: 2 είναι ιδανική για επαγγελματική χρήση συνδυάζεται με έναν Intel Core 11 11ης γενιάς που έχει δυνατότητα αναβάθμισης σε 1TB NVMe PCle SSD.Η μπαταρία από πολυμερές λίθιο (60Wh) που διαθέτει αντέχει όλη την ημέρα απογειώνοντας τη λειτουργικότητα του. Το πρωτοποριακό πληκτρολόγιο με απόσταση μόλις 1,5 χιλιοστών ανάμεσα στα πλήκτρα και τον αποκλειστικό σχεδιασμό Soft-landing της HUAWEI παρέχει απτική ανατροφοδότηση και κάνει την πολύωρη χρήση πιο ξεκούραστη από ποτέ.Αυτά είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά του νέου laptop της HUAWEI που ξεχωρίζει ανάμεσα στις υπόλοιπες επιλογές της αγοράς για τις ισχυρές επιδόσεις του. Ακόμα, οι έντονες γωνίες και το μεταλλικό του φινίρισμα, σε τρεις αποχρώσεις: premium Space Grey, Mystic Silver και Spruce Green, συνθέτουν αριστοτεχνικά την αισθητική του υπεροχή.Πώς όμως το HUAWEI MateBook 14s μετατρέπεται από ιδανικό επαγγελματικό εργαλείο σε τέλειο μέσο ψυχαγωγίας; Προσφέροντας κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας αφού υποστηρίζει HUAWEI SOUND®, έχει τετραπλά ηχεία (με tweeters και woofer) και ενσωματωμένα γραφικά Intel® Iris® Xᵉ. Υποστηρίζοντας ευρεία γκάμα χρωμάτων 100% sRGB, η οθόνη του μπορεί να αποδώσει 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα παραδίδοντας ζωντανές εικόνες και ομαλές μεταβάσεις.Ένας ιδανικός συνδυασμός για την απόλυτη τεχνολογική εμπειρία είναι η συνδεσιμότητα μεταξύ του νέου HUAWEI MateBook 14s με το HUAWEI nova 9. Οι δύο συσκευές, καθώς διαθέτουν τα πιο προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνδεθούν εύκολα και γρήγορα για να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος σε συνδέσεις μέσω καλωδίων ή άλλων εξαρτημάτων