Fastly: Αυτή είναι η αιτία που προκάλεσε το παγκόσμιο μπλακ άουτ στο ίντερνετ

Το» που σημειώθηκε την Τρίτη στο ίντερνετ και είχε σαν συνέπεια μεγάλοι ιστότοποι να τεθούν εκτός λειτουργίας για αρκετή ώρα, προκήθηκε από «ένα σφάλμα λογισμικού», ανέφερε η, η εταιρεία cloud computing που βρέθηκε πίσω από αυτό το «χάος».Συγκεκριμένα, η Fastly υποστήριξε τι «ένα πρόβλημα στο λογισμικό της προκλήθηκε όταν ένας από τους πελάτες της, τροποποίησε τις ρυθμίσεις του».Όταν συνέβη αυτό, ξεκίνησε μια ακολουθία ζητημάτων που- The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, Bloomberg News, CNN, BBC και ο κυβερνητικός ιστότοπος του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ άλλων - τους έθεσε εκτός λειτουργίας για περίπου μια ώρα.«Αυτή η διακοπή ήταν ευρεία και σοβαρή και λυπούμαστε πραγματικά για τον αντίκτυπο στους πελάτες μας και σε όλους όσους βασίζονται σε αυτούς», δήλωσε η Fastly σε ανάρτηση του ανώτερου στελέχους μηχανικής και υποδομών, Nick Rockwell, προσθέτοντας πως το πρόβλημα αυτό «».Η ανάρτηση της εταιρείας παρείχε ένα χρονοδιάγραμμα τωνκαι υποσχέθηκε να εξετάσει και να εξηγήσει γιατί απέτυχε να εντοπίσει το σφάλμα λογισμικού κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής διαδικασίας.Σύμφωνα με τη Fastly, το σφάλμα εμφανίστηκε σε μια ενημέρωση λογισμικού που εστάλη στους πελάτες στις 12 Μαΐου, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε έως ότου ένας πελάτης, η ταυτότητα του οποίου δεν γνωστοποιήθηκε, πραγματοποίησε αλλαγές σε ρυθμίσαεις. Μετά από αυτό, «».Η εταιρεία εντόπισε άμεσα το πρόβλημα, στις 9:47 τοπική ώρα και στις 10:27 οι μηχανικοί της είχαν ήδη επεγεργαστεί τα αίτια που το προκάλεσαν. Όταν απενεργοποίησαν τις ρυθμίσεις που προκάλεσαν το πρόβλημα, το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου της εταιρείας ανέκαμψε.», δήλωσε η Fastly.Τα δίκτυά της Fastly ανακτήθηκαν πλήρως στις 12:35, ενώ άρχισε να κυκλοφορεί μια μόνιμη επιδιόρθωση λογισμικού στις 17:25.