Όταν η Κλοντέτ Κόλβιν δεν παραχώρησε τη θέση της στο λεωφορείο, για να καθίσει μια λευκή: Η ιστορία της γυναίκας που υπήρξε η Ρόζα Παρκς... πριν τη Ρόζα Παρκς

Σε βάρος της Κόλβιν απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για παραβίαση της δημοτικής νομοθεσίας περί φυλετικού διαχωρισμού και μία κακουργηματική κατηγορία για επίθεση σε αστυνομικό. Καταδικάστηκε και για τις τρεις στο δικαστήριο ανηλίκων. Οι καταδίκες για τον φυλετικό διαχωρισμό ανετράπησαν αργότερα, ωστόσο η κατηγορία για επίθεση σε αστυνομικό παρέμεινε, οδηγώντας την σε καθεστώς «αόριστης επιτήρησης», χωρίς να ενημερωθεί ποτέ επίσημα για τη λήξη της. Η ίδια είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο CNN ότι αντιστάθηκε δυναμικά στη σύλληψή της, φωνάζοντας: «Είναι το συνταγματικό μου δικαίωμα!». Αστυνομικός κατέγραψε ότι τον κλώτσησε και τον γρατζούνισε κατά τη μεταφορά της στο περιπολικό, γεγονός που τότε χρησιμοποιήθηκε, για να την παρουσιάσουν ως «απείθαρχη».Το 1956, η Κόλβιν ήταν μία από τις ενάγουσες στην ιστορική υπόθεση Browder v. Gayle, η οποία αμφισβήτησε ευθέως τη συνταγματικότητα του φυλετικού διαχωρισμού στα λεωφορεία της Αλαμπάμα. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, οδηγώντας στον τερματισμό του φυλετικού διαχωρισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η επίσημη αποκατάστασή της ήρθε μόλις πριν από πέντε χρόνια, το 2021, όταν δικαστής της Αλαμπάμα έκανε δεκτό το αίτημά της να σφραγιστούν και να διαγραφούν τα αρχεία του δικαστηρίου ανηλίκων, που αφορούσαν στη σύλληψη και την καταδίκη της. Ο δικαστής ανηλίκων της κομητείας Μοντγκόμερι, Κάλβιν Γουίλιαμς, χαρακτήρισε την πράξη της «γενναία ενέργεια», που πλέον αναγνωρίζεται ιστορικά.Γεννημένη στις 5 Σεπτεμβρίου 1939 στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, η Κλοντέτ ήταν η μεγαλύτερη από οκτώ αδελφές και μεγάλωσε στην αγροτική κοινότητα Pine Level. Έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εργάστηκε για τρεις δεκαετίες ως βοηθός νοσηλεύτριας σε καθολικό οίκο ευγηρίας και απέκτησε δύο γιους, εκ των οποίων ο ένας πέθανε το 1993 και ο άλλος είναι σήμερα καθηγητής πανεπιστημίου.Στην ανακοίνωση του θανάτου της, το Claudette Colvin Foundation τόνισε ότι για τους οικείους της δεν ήταν απλώς ένα ιστορικό πρόσωπο, αλλά «η καρδιά της οικογένειας», μια γυναίκα σοφή, ανθεκτική και βαθιά προσηλωμένη στη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια...