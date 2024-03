Κλείσιμο

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οήταν ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος. Η πορεία του ήταν συνεχώς ανοδική, καθώς θεωρούνταν από τους καλύτερους (για πολλούς ο καλύτερος) κωμικούς και stand up comedian . Υπέγραφε τη μία δουλειά μετά την άλλη, συνεργαζόταν με κορυφαία ονόματα και οι παραστάσεις του ήταν πάντα talk of the town.Μόνο που όλο αυτό το διάστημα τον συνόδευε μία φήμη: Αριστερά και δεξιά ακουγόταν ότι στον Louis C.K. αρέσει να. Ο ίδιος στις παραστάσεις του αναφερόταν συνεχώς στο σεξ και μάλιστα συχνά με τραχύ, έως σοκαριστικό τρόπο, ωστόσο κανείς δεν φανταζόταν ότι ο εμπνευσμένος κωμικός και πατέρας θα μπορούσε να έχει σεξουαλικά κακοποιητική συμπεριφορά Μέχρι που ένα δημοσίευμα των New York Times ήρθε να αποκαλύψει την αλήθεια. Η ιστορία του Louis C.K. αποτυπώθηκε στο Sorry/Not Sorry που προβλήθηκε στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και έδειξε πώς ξεκίνησαν όλα, αλλά και αν οι αποκαλύψεις είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καριέρα του. Γυναίκες μίλησαν στην κάμερα και περιέγραψαν όσα έζησαν, άκουσαν ή έμαθαν.Το δημοσίευμα των New York Times βγήκε στις 9 Νοεμβρίου του 2017 και είχε τίτλο «».Δύο γυναίκες κωμικοί, οι Dana Min Goodman και Julia Wolov περιέγραφαν ότι το 2002 ήταν σε ένα φεστιβάλ κωμωδίας με τον Louis C.K. στο Άσπεν και εκείνος τις κάλεσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του το βράδυ. Όταν οι κοπέλες πήγαν, τις ρώτησε αν μπορούσε να βγάλει έξω το πέος του. Νόμιζαν ότι κάνει πλάκα και γέλασαν. Μόνο που τότε εκείνος γδύθηκε και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους. Οι συγκεκριμένες κοπέλες δεν θέλησαν να μιλήσουν στο ντοκιμαντέρ.Δύο μαρτυρίες που περιλαμβάνονται όμως στοκαθώς και στο ρεπορτάζ των NYT είναι οι εξής: Το 2003, η κωμικός Abby Schachner κάλεσε στο τηλέφωνο τον Louis C.K. και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους αντιλήφθηκε ότι εκείνος αυνανιζόταν. Η επίσης συνάδελφός τους Rebecca Corry το 2005 ήταν σε ένα μπαρ με τον Louis C.K. κι εκείνος τη ρώτησε αν θα μπορούσε να βγάλει έξω το μόριο του και να αυνανιστεί. Η Corry αρνήθηκε και εκείνος δεν επέμεινε.Υπάρχει τέλος μία πέμπτη γυναίκα στο ρεπορτάζ της εφημερίδας που δεν ήθελε να δώσει τα στοιχεία της στη δημοσιότητα, αλλά αποκάλυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 δούλευε μαζί του και εκείνος της ζητούσε συνεχώς να τον βλέπει να παίζει με το μόριό του, κάτι που εκείνη είχε δεχτεί. Ο κωμικός δεν άργησε να απαντήσει στο ρεπορτάζ . Την επομένη έβγαλε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων:«. Εκείνη την εποχή, είπα στον εαυτό μου ότι αυτό που έκανα ήταν ΟΚ επειδή ποτέ δεν έδειξα σε γυναίκα το πουλί μου χωρίς να ρωτήσω πρώτα, κάτι που είναι επίσης αλήθεια. Αλλά αυτό που έμαθα αργότερα στη ζωή μου, πολύ αργά, είναι ότι όταν έχεις εξουσία πάνω σε ένα άλλο άτομο, το να του ζητάς να δει το πουλί σου δεν είναι ερώτηση. Είναι μια δύσκολη θέση γι' αυτούς. Η δύναμη που είχα πάνω σε αυτές τις γυναίκες είναι ότι με θαύμαζαν. Και χρησιμοποιούσα αυτή τη δύναμη ανεύθυνα. Έχω μετανιώσει για τις πράξεις μου. Και προσπάθησα να μάθω από αυτές. Και να ξεφύγω από αυτές. Τώρα έχω επίγνωση της έκτασης του αντίκτυπου των πράξεών μου. Έμαθα χθες ότι έκανα αυτές τις γυναίκες που με θαύμαζαν να αισθάνονται άσχημα για τον εαυτό τους και να είναι προσεκτικές γύρω από άλλους άνδρες που δεν θα τις έφερναν ποτέ σε αυτή τη θέση».Η ανακοίνωση έκλεινε ως εξής: «Έχω προκαλέσει πόνο στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στα παιδιά μου και στη μητέρα τους. Έχω περάσει τη μακρά και τυχερή μου καριέρα λέγοντας ό,τι θέλω. Τώρα θα κάνω ένα βήμα πίσω και θα αφιερώσω πολύ χρόνο για να ακούσω».