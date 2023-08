Για ένα θέμα που ακόμα και σήμερα αποτελεί ταμπού οχτώ απενοχοποιημένες γυναίκες μίλησαν στον Σταύρο Θεοδωράκη για τον οργασμό και την σαρκική ηδονή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οργασμού (8 Αυγούστου) και υπερασπίστηκαν με πάθος και τόλμη τις ηδονές τους.Η 28χρονη μουσειολόγος, η 32χρονη σεναριογράφος τηλεοπτικών επιτυχιών, η 29χρονη φαρμακοποιός, η 35χρονη χορεύτρια και ηθοποιός ερωτικών ταινιών, η 54χρονη ιδιοκτήτρια Mini Market, η 31χρονη καλλιτέχνηςη 56χρονη μακιγιέρκαι η 79χρονη συνταξιούχοςμίλησαν στονγια τις εμπειρίες τους αλλά και όλα όσα έκαναν για να νιώθουν «ελεύθερες».Η 28χρονη μουσειολόγος, με στόχο τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Ελλάδα μέσω των μουσείων, έχει καταγωγή και μένει στα Ιωάννινα με πρώτο πτυχίο στην αρχαιολογία, δεύτερο στη μουσειολογία και διπλωματική στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, δήλωσε «υπερήφανη» που μιλάει για τον αυνανισμό.Εξομολογήθηκε ότι ξεκίνησε να αυνανίζεται στα 13 της και μέχρι τα 19 της, οπότε και ήρθε στην Αθήνα για σπουδές, δεν είχε καμία σεξουαλική επαφή. «Τότε γνώρισα ένα παιδί και κάναμε αμέσως σχέση που διήρκησε πέντε χρόνια. Είχα κάθε φορά οργασμό αλλά αφού χωρίσαμε έμεινα μετέωρη».Η λύση που βρήκε, όπως είπε στον Σταύρο Θεοδωράκη, ήταν να καταφύγει στις εφαρμογές γνωριμιών και τα one night stand για τα οποία είπε ότι «δεν "τελείωνα", δεν υπήρχε οργασμός. Και αυτό συνεχιζόταν για 1,5-2 χρόνια και ήταν άβολο».Η ίδια συμπέρανε ότι αυτό οφειλόταν στο ότι δεν υπήρχε «καθόλου επικοινωνία και καθόλου συναίσθημα». Ωστόσο συνέχισε να το κάνει μέχρι που βρήκε - μέσω Instagram - τον σύντροφό της με τον οποίο «εννοείται ότι έχω οργασμό».Η 28χρονη από τα Ιωάννινα εξομολογήθηκε, επίσης, ότι αυνανίζεται «επειδή μπορεί να έχω πονοκέφαλο η επειδή θέλω να κοιμηθώ», ότι «τώρα χρησιμοποιώ και βοηθήματα» και ότι «το συζητάμε ανοιχτά με τις φίλες μου».Είπε, τέλος, ότι «όταν ξεκίνησε η κίνησή μου "τα κάνω όλα ανοιχτά και μιλάω ανοιχτά" όλοι οι γύρω μου έπαθαν ένα σοκ, το ίδιο και οι δικοί μου, αλλά τωρα είναι οκ».μίλησε για τις εμπειρίες της αλλά και το come out που έκανε στη μητέρα της.

Η 35χρονη εργαζόταν επί 12 χρόνια ως νοσηλεύτρια αλλά πλέον βγάζει τα προς το ζην, ως ηθοποιός ερωτικών ταινιών και χορεύτρια. Η ίδια μίλησε για τη δουλειά της, για τις στιγμές ηδονής που εισπράττει μέσα από τις ταινίες, ενώ τόνισε και τη διαφορά που έχει η κορύφωσή της, βιώνοντας τη μέσω του συντρόφου της.





«Στην ταινία έχεις στιγμές απόλαυσης, ηδονής. Αν δεν το ευχαριστιέσαι αυτό που κάνεις, δεν θα βγει κάτι ωραίο. Υπάρχει οργασμός αλλά όχι 100%. Έχεις πολλά στο μυαλό σου εκείνη την ώρα» είπε αρχικά.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ctyaqgfvlbk1)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-ctyahm4ghnmp)

Γεννημένη στην Καρδίτσα, ηέκανε το come out στη μητέρα της όταν τελείωσε η πρώτη της σχέση με γυναίκα και, όπως είπε, «ήμουν κουρέλι και ήθελα τη μαμά μου».Μιλώντας για τα χρόνια της ως παιδί και έφηβη στην Καρδίτσα είπε ότι «δεν ήξερα ότι υπάρχουν λεσβίες γενικά. Πήγα στη Θεσσαλονίκη 18 ετών, μου έκανε come out μια κοπέλα στη σχολή μου ενοχικά και είχα νιώσει τόσο άσχημα γιατί σκεφτόμουν ένας άνθρωπος πίστευε ότι δεν θα του ξαναμιλήσω για τον λόγο αυτό».Περιγράφοντας στον Σταύρο Θεοδωράκη τοντης σεξουαλικής της απελευθέρωσης, η Αθηνά Τσαγκαράκη είπε ότι «στο σχολείο ερωτευόμουν παράφορα αγόρια στο μυαλό μου και σε ένα δευτερόλεπτο τα ξε-ερωτευόμουν χωρίς να μπορώ να εξηγήσω γιατί».«Γενικότερα δεν είχα ακριβή επαφή με το σώμα μου και μάλιστα ενώ ως παιδάκι είχα φουλ σεξουαλικές σχέσεις, ένιωθα φουλ ενοχή» πρόσθεσε η ίδια λέγοντας ότι σε ηλικία 4 ετών είχε πει στους γονείς της ότι «ξέρω τι είναι σεξ, όταν φιλιούνται με τον κώλο έξω».«Και με το πρώτο αγόρι που έκανα σεξ ήμουν φουλ ερωτευμένη αλλά ένιωθα ότι κάτι έλειπε. Δεν είχα οργασμό για κανένα λόγο και έτσι ήρθε το κομμάτι της αυτοεξερεύνησης» συνέχισε.«Μετά μου έκανε ερωτική εξομολόγηση μια φίλη μου αλλά όσο απελευθερωμένη ήμουν στα λόγια, τόσο στο μυαλό μου έπαθα μεσαίωνα. Έλεγα θα φιληθώ και θα γκρεμιστεί ο κόσμος, θα κάνει ένα "φουπ" η γη και θα με καταπιεί. Και δεν έγινε τίπότα από αυτά απλά μπήκαν όλα τα κομμάτακια στη θέση τους και είπα "έτσι θα πρέπει να είναι» συνέχισε η σεναριογράφος στην αφήγησή της.«Ήταν κάτι πολύ ολοκληρωμένο, πολύ τρυφερό και πολύ απαλό» συμπλήρωσε λέγοντας ότι από τότε η σεξουαλική της ζωή αφορά μόνο γυναίκες.«Όταν μετά μαθαίνεις να έρχεσαι σε οργασμό δεν το αφήνεις, γιατί είναι πολύ ωραίο για να μην το έχουμε όλοι» πρόσθεσε η 32χρονη.Η Αθηνά Τσαγκαράκη εξομολογήθηκε ότι «μια δουλειά που θα μπορούσα να κάνω είναι να αξιολογώ sex toys. Είναι αστείο, γιατί ήμουν η μόνη στην παρέα που δεν είχα κάνει σεξ, δεν αυνανιζόταν και τελικά έγινα γκουρού του έρωτα, των παιχνιδιών και της απόλαυσης».Αν και, όπως είπε, ο μεγαλύτερος της φόβος ήταν τι θα λένε στην Καρδίτσα πίσω από την πλάτη της και για τους γονείς επειδή είναι λεσβία, «μετά σκέφτηκα σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε». Πρόσθεσε, δε, ότι οι γονείς της φέρθηκαν «σούπερ και ωραία και τους δίνω credit για τη συμπεριφορά τους επειδή εγώ έκανα come out όταν ήταν 60 ετών».Όσον αφορά, δε, τους οργασμούς στις σχέσεις με μια άλλη γυναίκα η Αθηνά Τσαγκαράκη είπε «πολλαπλοί οργασμοί, πολύ ωραίοι, από παντού οργασμοί, φανταστικοί, των ανδρών δεν ξέρω».Ωστόσο είπε ότι «ενώ νιώθω πολύ σεξουαλικό άτομο δεν έχω καταφέρει ποτέ να κάνω μια περιστασιακή σεξουαλική επαφή. Θέλω μια συγκεκριμένου είδους επικοινωνία, αν υπάρχει μια συναισθηματική σχέση ακόμα καλύτερα».Η 29χρονη φαρμακοποιόςείναι ένα άτομο με παραπληγική αναπηρία όμως αυτό δεν την εμποδίζει να απολαμβάνει το σεξ. «Sex όρθια δεν μπορώ να κάνω, αλλά υπάρχουν τρόποι». Στη συνέχει τονίζει πως στην εποχή που ζούμε ο δισταγμός αποτελεί... πρόβλημα:«Δεν είναι ότι δεν πλησιάζουν εμένα γιατί είμαι σε αμαξίδιο. Και στις φίλες μου το ίδιο συμβαίνει. Είναι σημείο των καιρών ο δισταγμός».Η 35χρονη, η οποία είναι χορεύτρια και ηθοποιός ερωτικών ταινιών, λέει πως αν «το πορνό αν δεν το ευχαριστιέσαι, δεν θα βγει ωραίο».Για το πώς αντέδρασε ο σύντροφός της με τη δουλειά που επέλεξε να κάνει, η ίδια απάντησε: «Το πώς θα το δεχτεί ο σύντροφος είναι ένα κομμάτι πολύ δύσκολο. Αν δεν το επεξεργαστεί λίγο μόνος του είναι πολύ δύσκολο να το δεχτεί. Όταν δει πώς είναι αρχίζει και λέει "εντάξει μια δουλειά είναι"».«Όταν με ρωτούν τι δουλειά κάνω, λέω ότι είμαι χορεύτρια και ηθοποιός ερωτικών ταινιών. Δύσκολο. Το λέω χωρίς να ντρέπομαι δεν είναι κάτι κακό» είπε στη συνέχεια.Τέλος, αναφορικά με το πώς το δέχτηκε η οικογένειά της, απάντησε: «Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον συντηρητικό. Πήγαινα κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Η οικογένειά μου το πήρε άσχημα. Οι σχέσεις μας είναι πλέον τυπικές».Η 54χρονη, είναι ιδιοκτήτρια Mini Market – χορεύτρια παραδοσιακών χορών, με καταγωγή από την Αιθιοπία που ήρθε στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια. Το απάνθρωπο μαρτύριο της κλειτοριδεκτομής το οποίο υπέστη στα παιδικά της χρόνια, της στέρησε την ηδονή. Όπως λέει: «Όταν ήρθα στην Ελλάδα, κατάλαβα ότι η κλειτοριδεκτομή δεν είναι νορμάλ». Εξήγησε ότι λόγω αυτής της κατάστασης δεν μπορεί να έχει οργασμό και για τον λόγο αυτό είναι μόνη της».Η 31χρονη καλλιτέχνις,εμπνέεται από την ανατομία του γυναικείου σώματος. Όπως λέει «Το αιδοίο είναι εύθραυστο αλλά και πολύ δυνατό». Αναρωτιέται δε «γιατί το αιδοίο είναι πάντα κρυμμένο και ενοχοποιημένο;»Η 56χρονη μητέρα δύο παιδιώνη οποία είναι μακιγιέρ στο επαγγέλμα, μοιράστηκε τις εμπειρίες της λέγοντας πως: «Μετά την εμμηνόπαυση οι φαντασιώσεις αυξάνονται» ενώ σε αυτό τονίζει τον ρόλο που πρέπει να έχει ο σύντροφος: «Αν δεν σε φέρνει σε οργασμό γιατί να μείνεις μαζί του;»Η 79χρονηείναι συνταξιούχος – πρώην καταστηματάρχης. «Στα νιάτα μας δεν ξέραμε ούτε την λέξη "οργασμός"», λέει χαρακτηριστικά για να αποκαλύψει πως εκείνη άρχισε να βιώνει την απόλαυση του οργασμού στα 50. «Στα νιάτα μας δεν τολμούσαμε ούτε να σκεφτούμε τον οργασμό».