Η Dream Team των Greeks - Οι Έλληνες που χτίζουν τα «Θαύματα του Κόσμου»

Επικεφαλής από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στη Woods Bagot, το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό γραφείο της Αυστραλίας, αλλά με διεθνή παρουσία και εμβέλεια, ο Νικ Καραλής διέπρεψε αρχικά εκεί, αλλά πλέον εργάζεται με έδρα στον θυγατρικό πυλώνα της Νέας Υόρκης.Γεννήθηκε στην Αδελαΐδα από Ελληνες μετανάστες. Οταν ήταν ακόμη σε μικρή ηλικία, επέστρεψαν οικογενειακώς στην Ελλάδα λόγω βαριάς ασθένειας της μητέρας του. Αφότου εκείνη πέθανε ο πατέρας του τον έστειλε πίσω στην Αυστραλία. Ηταν μόλις 13 ετών, ζούσε με τα έξι αδέλφια του και εργαζόταν με μερική απασχόληση ήδη από το γυμνάσιο. Δούλεψε ως ελαιοχρωματιστής για να μπορέσει να σπουδάσει αρχικά μηχανολόγος μηχανικός. Ασχολήθηκε για μια δεκαετία με τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και μετά επέστρεφε στα θρανία για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Αρχιτεκτονική.Ξεκίνησε την καριέρα του από την Carr Design, όπου όπως έχει δηλώσει «εκεί εφηύραμε τονστη Μελβούρνη». Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Νώντα Κατσαλίδη, που «ήταν το αντίθετο του μινιμαλισμού». Μεταξύ των δύο άκρων χάραξε τη δική του προσέγγιση. Το 1990 εντάχθηκε στη Woods Bagot και σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς αρχιτέκτονες.Διαθέτει ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο αστικών και εσωτερικών έργων με διεθνή αναγνώριση και έχει κερδίσει σειρά βραβείων. Εστιάζει στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και οι κάτοικοί τους παγκοσμίως μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης σε κτισμένα περιβάλλοντα, η οποία ενσωματώνει την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία, τον εσωτερικό σχεδιασμό και την πολεοδομία, με βάση την εμπειρία του χρήστη. Ανάμεσα στα έργα του που ξεχωρίζουν συμπεριλαμβάνεται οτης Sunshine Insurance στο Πεκίνο με ύψος 205 μέτρα, που ολοκληρώθηκε το 2021, το συγκρότημα Collins Arch στη Μελβούρνη και το «Minthis Hills» στην Κύπρο.Αυτή την περίοδο έχει αναλάβει τον σχεδιασμό για έναν πύργο γραφείων μεικτής χρήσης στην οδό Gracechurch 85 στο Σίτι του Λονδίνου, που θα είναι προδιαγραφών net zero carbon building. Στα φιλόδοξα μελλοντικά πλάνα του εντάσσεται το China Mobile IoT Park στην περιοχή Ναντζίνγκ, την καρδιά ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, στη δυτική όχθη του ποταμού Γιάνγκτσε. Το έργο των 608.000 τ.μ. θα αποτελέσει την κύρια βάση καινοτομίας για την περιοχή της Ανατολικής Κίνας.Κατασκευαστές τέταρτης γενιάς ο Μιχάλης και ο Γιώργος Αργυρού ίδρυσαν τη Hickory Group το 1991. Από τότε η οικογενειακή επιχείρησή τους εξελίχθηκε σταθερά σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες ακινήτων της Αυστραλίας.Μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προκατασκευασμένων συστημάτων κτιρίων, η Hickory είναι πλέον leader στις αρθρωτές κατασκευές χρησιμοποιώντας πατενταρισμένη τεχνολογία και θέτοντας νέα πρότυπα παγκοσμίως στην ταχεία παράδοση έργων και τη βιωσιμότητα των κατασκευών. Εχει συνδέσει το όνομά της με κάποια από τα πλέον εμβληματικά κτίρια της χώρας, όπως ο πύργος ύψους 224 μέτρων και 69 ορόφων της 568 Collins Street, που αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις κατά το στάδιο της κατασκευής. Η Hickory συνεργάστηκε στενά με τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες, καταλήγοντας σε μια βιώσιμη λύση σε επίπεδο κόστους και σχεδιασμού.Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει το Parkline Place, σε σχέδια της διάσημης Foster + Partners, ένα premium κτίριο γραφείων με 39 ορόφους, που προορίζεται να εξελιχθεί στο νεότερο ορόσημο του Σίδνεϊ σχηματίζοντας έναν νέο ζωντανό εμπορικό κόμβο. Μόλις πρόσφατα τελείωσε και το Promenade, έναν πρωτοποριακό πύργο με 199 διαμερίσματα που βρίσκεται στο επιχειρηματικό κέντρο του Μποξ Χιλ, προαστίου της Μελβούρνης. Πρόκειται για κτίριοεξοπλισμένο με γυμναστήριο, κινηματογράφο, κέντρο ψυχαγωγίας και κήπο στην οροφή.Στην Αριζόνα βρίσκεται η έδρα του ελληνικής καταγωγής Πέτρου Κολιόπουλου, ιδρυτή και προέδρου της Circle West Architects. Θεωρείται από τους σημαντικούς και ιδιαίτερους αρχιτέκτονες στις ΗΠΑ.Σπούδασε στο Illinois Institute of Technology (IIT) στο Σικάγο, που ιδρύθηκε από τον μεγάλο δάσκαλο Λούντβιχ Μις φαν ντερ Ρόε, ενώ η προσέγγισή του διακρίνεται για την τολμηρή νεωτερικότητά της.Στα χαρακτηριστικά έργα του ανήκουν το The Block, μια αστική παρέμβαση στο κέντρο του Μπέρμινχαμ της Αλαμπάμα, αποτελούμενη από δύο οικοδομικά τετράγωνα, με επίκεντρο έναν 48ώροφο πύργο μεικτής χρήσης, με κατοικίες, καταστήματα, χώρους ψυχαγωγίας, ξενοδοχείο και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και το LandSource Tempe, το οποίο περιλαμβάνει κατοικίες σε στυλ σοφίτας, σε συνδυασμό με εμπορικές χρήσεις και πάρκινγκ.Ο Γιώργος Λεβέντης μπορεί να είναι κορυφαίο στέλεχος της Langan, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων μηχανικών στις ΗΠΑ, ωστόσο είναι γνωστός και στην Ελλάδα όπου έχει αναπτύξει κατά το παρελθόν έντονη δραστηριότητα. Σήμερα είναι διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του γραφείου της στη Νέα Υόρκη, ενώ ως διευθύνων σύμβουλος της Langan International πρωτοστάτησε στην επέκτασή της στη Μέση Ανατολή και το Λονδίνο. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο, έκανε μεταπτυχιακά στη Γεωτεχνική Μηχανική στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις και έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη υψηλών κτιρίων σε παραλιακές περιοχές.Με αυτή την ιδιότητά του συμμετέχει για λογαριασμό της Langan στο δύσκολο εγχείρημα του Jeddah Tower στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για το χτίσιμο του υψηλότερου κτιρίου στον κόσμο, το οποίο με βάση τα σχέδια θα ξεπεράσει σε ύψος τα 1.000 μέτρα. Η Langan έχει αναλάβει την επίβλεψη της τοποθεσίας, τον τελικό σχεδιασμό των πασσάλων θεμελίωσης και τη διαχείριση των όμβριων υδάτων. Ωστόσο το project βρίσκεται αντιμέτωπο με διάφορα προβλήματα και καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να είναι άγνωστος ο χρόνος ολοκλήρωσης.Ο Γιώργος Λεβέντης μεταξύ 1998-2001 διετέλεσε γενικός διευθυντής της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», καθώς και τεχνικός σύμβουλος σε μεγάλα έργα παραχώρησης όπως η γέφυρα, ο αυτοκινητόδρομος της Ολυμπίας οδού κ.ά. Ακόμη, είναι τακτικός επίκουρος καθηγητής στο, όπου διδάσκει μεταπτυχιακό μάθημα επικεντρωμένο στα βαθιά θεμέλια για πανύψηλα κτίρια.Εχει λάβει δεκάδες βραβεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και το ACEC NY Engineering Excellence Diamond Award το 2017 για το κτίριο στην 56 Leonard Street τηςΟ Ελληνοκύπριος Χρήστος Πασσάς, ιδιαίτερα αναγνωρισμένος σε διεθνές επίπεδο, εντάχθηκε στο Zaha Hadid Architects το 1998 και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συνολική καλλιτεχνική εξέλιξη και επιχειρηματική του ανάπτυξη. Σήμερα κατέχει τη θέση διευθυντή και είναι υπεύθυνος για ένα ευρύ φάσμα βασικών έργων του εμβληματικού αρχιτεκτονικού γραφείου.Συμμετείχε σε πολλά σημαντικά projects, όπως το Rosenthal Center for Contemporary Art στο Σινσινάτι, το MAXXI (Εθνικό Μουσείο Τέχνης του 21ου αιώνα στη Ρώμη) και η γέφυρα Sheikh Zayed στο Αμπού Ντάμπι, ενώ ηγήθηκε του σχεδιασμού για το Phaeno Science Center στο Βόλφσμπουργκ της Γερμανίας, το οποίο προκρίθηκε για το βραβείο Stirling το 2006.Στα πρόσφατα έργα του ανήκουν το εντυπωσιακό Opus στο, καθώς και το καινοτόμο Technopark της Sberbank στη Μόσχα, ένα συγκρότημα 262.000 τ.μ., μέρος της ευρύτερης πανεπιστημιούπολης Skolkovo, που θεωρείται μια νέα «Russian Silicon Valley» και θα φιλοξενήσει έως και 12.000 άτομα από όλα τα τμήματα πληροφορικής και μάρκετινγκ.Ο Χρήστος Πασσάς πήρε το πτυχίο Αρχιτεκτονικής με άριστα ως υπότροφος Fulbright στο Pratt Institute's School of Architecture στο Μπρούκλιν το 1995 και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο Advanced Architectural Design της Architectural Association στο Λονδίνο το 1998.Στην καριέρα του έχει διατελέσει επικεφαλής σχεδιασμού για έργα πολιτισμού και μεικτής χρήσης στις ΗΠΑ, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Σερβία, στη Μέση Ανατολή, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Ρωσία. Ακόμη, έχει διδάξει ως προσκεκλημένος καθηγητής στο Dessau Institute of Architecture, ενώ συμμετέχει τακτικά σε επιτροπές σχεδιασμού σε πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.Εντάχθηκε στο δυναμικό του Zaha Hadid Architects το 2016 και έκτοτε εργάστηκε πάνω σε διάφορα σύνθετα projects, ως υπεύθυνη ανάπτυξης σχεδιασμού. Η εμπειρία της περιλαμβάνει από πολιτιστικά κέντρα μέχρι αεροδρόμια και μεγάλα εμπορικά και οικιστικά συγκροτήματα.Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν αρκετά έργα στη Ρωσία και το Καζακστάν, το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Μουμπάι της Ινδίας, ενώ στην παρούσα φάση εστιάζει στους ουρανοξύστες που θα στεγάσουν τα κεντρικά γραφεία της κινεζικής εταιρείας παραγωγής smartphones Oppo στη Σενζέν με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025, καθώς και σε αντίστοιχους ουρανοξύστες στη Γιουχάν.Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της από την Ελλάδα, όπου ασχολήθηκε κυρίως με τον σχεδιασμό πολυτελών οικιστικών συγκροτημάτων.Μια Greek team λειτουργεί μέσα στο φημισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο UNStudio, που εδρεύει στο. Ούτε ένας ούτε δύο, αλλά 14 Ελληνες και Ελληνίδες αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και ειδικοί επιστήμονες περιλαμβάνονται στο πλούσιο και πολυεθνικό δυναμικό του. Τα αρχικά UN σημαίνουν United Network, παραπέμποντας στη φιλοσοφία της συνεργασίας που διαπνέει τα στελέχη του τα οποία προέρχονται από διάφορες χώρες και διαθέτουν υπόβαθρο και τεχνική κατάρτιση σε πολλούς τομείς.Η Μαριάνθη Τατάρη ανήκει στην ηγετική ομάδα του UNStudio, ως Director και Senior Architect. Εχει εργαστεί σε περισσότερες από 15 χώρες σε έργα αρχιτεκτονικής, εσωτερικής διακόσμησης και πολεοδομίας, ενώ ήταν επικεφαλής σχεδιασμού για εμβληματικά projects όπως το δίκτυο του μετρό στην Ντόχα.Στα πρόσφατα έργα της περιλαμβάνονται το «Residences» στο «Mandarin Oriental» στην Κωνσταντινούπολη και το Booking.com Campus στο Αμστερνταμ. Είναι απόφοιτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το Metropolitan Research & Design του Southern California Institute of Architecture στο Λος Αντζελες.Η Μαριάνθη Τατάρη πλαισιώνεται από δεκάδες συνεργάτες, μεταξύ των οποίων και 13 Ελληνες και Ελληνίδες, και συγκεκριμένα η Στέλλα Νικολακάκη, η Εύα Πουλοπούλου, ο Γιώργος Σιώκας, ο Κωνσταντίνος Χρυσός, η Δήμητρα Γκουγκούδη, η Μαρία Καλιώρα, ο Σταύρος Ζώτος, η Μίκα Λιάμη, ο Πάνος Χατζητσακίρης, ο Νικόλαος Κλημεντίδης, η Aρτεμις Κυριακού, η Oλγα Κόττα και ο Σωτήρης Γρηγορόπουλος. Ορισμένοι από αυτούς έχουν πολυετή πορεία στο UNStudio, ενώ άλλοι είναι νεοφερμένοι.Η Σοφία-Μιράντα Παπαγεωργίου, παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει διαγράψει ήδη μια σημαντική διεθνή καριέρα.Μετά τις σπουδές της στην Ελλάδα και στο Design Research Laboratory in the Architectural Association του Λονδίνου, εργάστηκε στο Zaha Hadid Architects, αλλά και στη Foster + Partners, ενώ σήμερα κατέχει τη θέση της Deputy Project Leader στο Heatherwick Studio στο Λονδίνο.Η δουλειά της περιλαμβάνει κορυφαία σύνθετα έργα μεγάλης κλίμακας σε διάφορους τομείς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της έχει εργαστεί σε πολυώροφα projects στη Μέση Ανατολή, στην Απω Ανατολή και την Αυστραλία. Στα πρόσφατα συμπεριλαμβάνεται το Salesforce Tower, ένας πύργος γραφείων 55 ορόφων με ύψος 263,1 μέτρα στο επιχειρηματικό κέντρο του Σίδνεϊ.H Antoinette Nassopoulos-Erickson γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στις περιοχές της Γλυφάδας, της Βούλας και της Νέας Σμύρνης. Με Αγγλίδα μητέρα και διεθνείς προσλαμβάνουσες, σταδιοδρομεί εδώ και 30 χρόνια στο Λονδίνο κατέχοντας θέση Senior Partner στο κορυφαίο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners. Εστιάζει στον σχεδιασμό έργων μεγάλης κλίμακας κάθε είδους, από αεροδρόμια και γραφεία μέχρι ξενοδοχεία και κατοικίες. Οταν το 2012 η Foster + Partners ανέλαβε το masterplan για το mega project του Ελληνικού, για το οποίο έπαιξε κεντρικό ρόλο και λόγω καταγωγής, ενθουσιάστηκε. Σήμερα είναι επικεφαλής για λογαριασμό της εταιρείας γύρω από το εμβληματικό έργο, ενώ πιστώνεται, μεταξύ άλλων μαζί με τους συνεργάτες της, τον σχεδιασμό τουΚατά την πολυετή διαδρομή της στη Foster + Partners πρωτοστάτησε σε σειρά έργων όπως το Μέγαρο της HSBC στο Λονδίνο, το οποίο όταν ολοκληρώθηκε ήταν το δεύτερο υψηλότερο κτίριο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λόγω της εμπειρίας της στον τομέα των αερομεταφορών και στον σχεδιασμό τερματικών σταθμών συμμετείχε σε projects όπως τα Heathrow T3 και T2, το αεροδρόμιο στην Πόλη του Παναμά, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Μασσαλίας καθώς και το πρωτοποριακόστο Νέο Μεξικό.Η Μάρθα Τσίγκαρη είναι άλλη μία διακεκριμένη Ελληνίδα που στελεχώνει τη Foster + Partners. Επικεφαλής της ομάδας Εφαρμοσμένης Ερευνας και Ανάπτυξης (ARD), είναι ειδική σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.Η δουλειά της περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων προσομοίωσης, την εισαγωγή ολοκληρωμένων διαδικασιών και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Εχει εργαστεί σε εκατοντάδες έργα, σε όλες τις κλίμακες, από έπιπλα, γιοτ και ουρανοξύστες μέχρι αεροδρόμια, όπως το νέο αεροδρόμιο της Πόλης του Μεξικού, αλλά ακόμη και στον σχεδιασμό πόλεων.Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο, ενώ έκανε μεταπτυχιακά στο Adaptive Architecture & Computation του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου.Είναι δεδομένο ότι πέραν των παραπάνω υπάρχουν εκατοντάδες ακόμη Ελληνες και Ελληνίδες αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ειδικοί επιστήμονες που διαπρέπουν σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τον Γιώργο Αναγνώστου, ανώτερο συνεργάτη του Jackson Teece, ένα από τα σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία της Αυστραλίας, και ιδρυτή των εταιρειών SKOPOStudio και funktionsraum στο Βερολίνο. Εστιάζει στον σχεδιασμό οικιστικών αναπτύξεων μεικτής χρήσης και έχει συμμετάσχει στη δημιουργία ακινήτων χαμηλής και μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας με αξιολόγηση GreenStar τόσο στην Αυστραλία όσο και σε άλλες χώρες.Ακόμη, ο δρ Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, που εργάζεται ως τεχνικός σύμβουλος στην Kinetica στον Καναδά. Είναι ειδικός στη σεισμική μόνωση και τις συμπληρωματικές συσκευές απόσβεσης και ηγήθηκε της ανάπτυξης του αποσβεστήρα ιξωδοελαστικής ζεύξης (VCD) ως καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών και διευθυντής των Εργαστηρίων Κατασκευών στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Είναι κάτοχος της ερευνητικής έδρας στη Σεισμική Ανθεκτικότητα των Υποδομών, συγγραφέας περισσότερων από 100 τεχνικών εργασιών, συνεφευρέτης πολλών διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες κτιριακές κατασκευές υψηλού προφίλ.