Eurobasket 2025: Αποδοκιμασίες των Πολωνών κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου του Ισραήλ - Βίντεο
Eurobasket 2025: Αποδοκιμασίες των Πολωνών κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου του Ισραήλ - Βίντεο
Ξεκίνησε στο ποδόσφαιρο και συνεχίστηκε στο μπάσκετ η κόντρα Πολωνών και Ισραηλινών
Η ατμόσφαιρα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας ήταν άκρως ηλεκτρισμένη πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης των γηπεδούχων απέναντι στο Ισραήλ στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων (τέταρτος) του EuroBasket 2025.
Η εμπόλεμη κατάσταση στη Γάζα έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σχετικά με τη συμμετοχή των Ισραηλινών στη διοργάνωση, καθώς πολλές φορές δεν γίνεται αποδεκτή.
Αποκορύφωμα σε αυτές τις αντιδράσεις ήταν οι τεράστιες αποδοκιμασίες στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου του Ισραήλ δημιουργώντας εκκωφαντικό κλίμα.
Ενώ το ματς ήταν σε εξέλιξη, οπαδοί των τυπικά γηπεδούχων ύψωσαν ένα πανό στο οποίο αναγραφόταν το μήνυμα «Δολοφόνοι από το 1939». Στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην πολωνική ομάδα.
Μάλιστα, το πανό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού της Πολωνίας:
«Το σκανδαλώδες πανό που ανέβασαν οι οπαδοί της Μακάμπι Χάιφα προσβάλλει τη μνήμη των Πολωνών πολιτών – θυμάτων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων 3 εκατομμυρίων Εβραίων. Ηλιθιότητα που καμία λέξη δεν μπορεί να δικαιολογήσει», είπε.
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Η εμπόλεμη κατάσταση στη Γάζα έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σχετικά με τη συμμετοχή των Ισραηλινών στη διοργάνωση, καθώς πολλές φορές δεν γίνεται αποδεκτή.
Αποκορύφωμα σε αυτές τις αντιδράσεις ήταν οι τεράστιες αποδοκιμασίες στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου του Ισραήλ δημιουργώντας εκκωφαντικό κλίμα.
Δεν ήταν η πρώτη φορά βέβαια, που Πολωνοί και Ισραηλινοί ανοίγουν μέτωπο. Στις 15 Αυγούστου διεξήχθη ο αγώνας, Μακάμπι Χάιφα - Ράκοβ, στην Πολωνία, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τυπικά γηπεδούχοι ήταν οι Ισραηλινοί, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη χώρα τους.
L’hymne israelienne sifflée à Katowice avant Pologne - Israël. pic.twitter.com/rDnFe8QTeQ— Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) August 30, 2025
Ενώ το ματς ήταν σε εξέλιξη, οπαδοί των τυπικά γηπεδούχων ύψωσαν ένα πανό στο οποίο αναγραφόταν το μήνυμα «Δολοφόνοι από το 1939». Στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην πολωνική ομάδα.
🚨⚡️ UNUSUAL— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 15, 2025
Israelis insult Poland on its own soil
The match between Israel’s Maccabi Haifa and Poland’s Raków Częstochowa witnessed a major scandal, as Israeli fans displayed a banner reading “Killers since 1939,” referring to Poles during World War II.
🗣 The incident drew… pic.twitter.com/B4rlfysIB8
Μάλιστα, το πανό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού της Πολωνίας:
«Το σκανδαλώδες πανό που ανέβασαν οι οπαδοί της Μακάμπι Χάιφα προσβάλλει τη μνήμη των Πολωνών πολιτών – θυμάτων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων 3 εκατομμυρίων Εβραίων. Ηλιθιότητα που καμία λέξη δεν μπορεί να δικαιολογήσει», είπε.
Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa.— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 14, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα