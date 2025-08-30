Eurobasket 2025: Αποδοκιμασίες των Πολωνών κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου του Ισραήλ - Βίντεο
EUROBASKET 2025
Ξεκίνησε στο ποδόσφαιρο και συνεχίστηκε στο μπάσκετ η κόντρα Πολωνών και Ισραηλινών

Η ατμόσφαιρα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας ήταν άκρως ηλεκτρισμένη πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης των γηπεδούχων απέναντι στο Ισραήλ στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων (τέταρτος) του EuroBasket 2025.

Η εμπόλεμη κατάσταση στη Γάζα έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σχετικά με τη συμμετοχή των Ισραηλινών στη διοργάνωση, καθώς πολλές φορές δεν γίνεται αποδεκτή.

Αποκορύφωμα σε αυτές τις αντιδράσεις ήταν οι τεράστιες αποδοκιμασίες στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου του Ισραήλ δημιουργώντας εκκωφαντικό κλίμα. 

Δεν ήταν η πρώτη φορά βέβαια, που Πολωνοί και Ισραηλινοί ανοίγουν μέτωπο. Στις 15 Αυγούστου διεξήχθη ο αγώνας, Μακάμπι Χάιφα - Ράκοβ, στην Πολωνία, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τυπικά γηπεδούχοι ήταν οι Ισραηλινοί, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη χώρα τους. 

Ενώ το ματς ήταν σε εξέλιξη, οπαδοί των τυπικά γηπεδούχων ύψωσαν ένα πανό στο οποίο αναγραφόταν το μήνυμα «Δολοφόνοι από το 1939». Στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην πολωνική ομάδα.


Μάλιστα, το πανό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού της Πολωνίας: 

«Το σκανδαλώδες πανό που ανέβασαν οι οπαδοί της Μακάμπι Χάιφα προσβάλλει τη μνήμη των Πολωνών πολιτών – θυμάτων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων 3 εκατομμυρίων Εβραίων. Ηλιθιότητα που καμία λέξη δεν μπορεί να δικαιολογήσει», είπε.


Best of Network