Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη, Μπαρτσελόνα - Ρεάλ και Formula 1

Οι αγώνες της 8ης αγωνιστικής της Super League, οι κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 και οι αναμετρήσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα