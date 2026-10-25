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Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη, Μπαρτσελόνα - Ρεάλ και Formula 1
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη, Μπαρτσελόνα - Ρεάλ και Formula 1
Οι αγώνες της 8ης αγωνιστικής της Super League, οι κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 και οι αναμετρήσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα
Γεμάτο ποδόσφαιρο και μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, Κυριακή (25/10), με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στις ελληνικές όσο και στις διεθνείς διοργανώσεις.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής της Super League, ενώ σημαντική θέση στο πρόγραμμα έχουν οι αγώνες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Από τις μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν επίσης οι κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1.
12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Αλμάτι (Τένις)
12:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Οδυσσέας Μοσχάτου – ΟΦΗ (Superleague Γυναικών)
13:00: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα (ACB Liga Endesa)
13:30: Magenta Sport 1 | Ίντερ – Φιορεντίνα (Serie A)
14:00: Magenta Sport 3 | Χιμπέρνιαν – Σέλτικ (Scottish Premiership)
14:30: Novasports 5HD | Κίελo – Ντινάμο Δρέσδης (Bundesliga 2)
14:30: Novasports 3HD | Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Ανόβερο (Bundesliga 2)
14:30: Magenta Sport 8 | Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)
14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος – Μαρκό (Superbet League 2)
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής της Super League, ενώ σημαντική θέση στο πρόγραμμα έχουν οι αγώνες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Από τις μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν επίσης οι κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1.
Όλα όσα θα δούμε σήμερα11:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026 Νινγκμπό (Τένις)
12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Αλμάτι (Τένις)
12:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Οδυσσέας Μοσχάτου – ΟΦΗ (Superleague Γυναικών)
13:00: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα (ACB Liga Endesa)
13:30: Magenta Sport 1 | Ίντερ – Φιορεντίνα (Serie A)
14:00: Magenta Sport 3 | Χιμπέρνιαν – Σέλτικ (Scottish Premiership)
14:30: Novasports 5HD | Κίελo – Ντινάμο Δρέσδης (Bundesliga 2)
14:30: Novasports 3HD | Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Ανόβερο (Bundesliga 2)
14:30: Magenta Sport 8 | Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)
14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος – Μαρκό (Superbet League 2)
15:00: Magenta Sport 3 League | Μπιλμπάο – Χετάφε (LaLiga EA Sports)
15:25: Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS16 Sta Quiteria 2 (Ράλι)
15:30: Novasports 2HD | PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ (Eredivisie)
15:30: Magenta Sport 7 | ATP 250 2026 Λυών (Τένις)
16:00: Novasports Premier League | Λίβερπουλ – Μπράιτον (Premier League)
16:00: Novasports Prime | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ (Premier League)
16:00: Novasports Start | Χαλ – Μπρέντφορντ (Premier League)
16:00: Novasports 4HD | Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ (Premier League)
16:00: Magenta Sport 1 League | Ολυμπιακός – Καλαμάτα (Stoiximan Super League)
16:00: Magenta Sport 1 | Αταλάντα – Φροζινόνε (Serie A)
16:00: Magenta Sport 2 | Τζένοα – Βενέτσια (Serie A)
16:30: Novasports 6HD | Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
17:00: Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS17 Lameirinha 2 (Ράλι)
17:15: Magenta Sport 4 League | Θέλτα – Μπέτις (LaLiga EA Sports)
17:30: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Βρυξέλλες (Τένις)
17:45: Novasports 2HD | Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ (Eredivisie)
18:00: Magenta Sport 2 League | Βόλος – Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)
18:00: Magenta Sport 8 | Βαλένθια – Μπασκόνια (ACB Liga Endesa)
18:00: Magenta Sport 3 | ΑΠΟΕΛ – ΑΛΣ Ομόνοια (Cyprus League)
18:30: Novasports Premier League | Σάντερλαντ AFC – Λιντς (Premier League)
18:30: Novasports 3HD | Φράιμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)
19:00: Magenta Sport 1 | Λέτσε – Γιουβέντους (Serie A)
19:30: Novasports Prime | Άρης – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)
19:30: Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε (LaLiga EA Sports)
20:00: Magenta Sport 1 League | ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super League)
21:00: Novasports Start | Άλκμααρ – Τβέντε (Eredivisie)
21:45: Magenta Sport 1 | Ουντινέζε – Μίλαν (Serie A)
22:00: Magenta Sport 3 League | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (LaLiga)
22:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 Race (Formula 1)
22:30: Magenta Sport 2 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ακαντέμικο ντε Βισέου (Liga Portugal)
15:25: Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS16 Sta Quiteria 2 (Ράλι)
15:30: Novasports 2HD | PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ (Eredivisie)
15:30: Magenta Sport 7 | ATP 250 2026 Λυών (Τένις)
16:00: Novasports Premier League | Λίβερπουλ – Μπράιτον (Premier League)
16:00: Novasports Prime | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ (Premier League)
16:00: Novasports Start | Χαλ – Μπρέντφορντ (Premier League)
16:00: Novasports 4HD | Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ (Premier League)
16:00: Magenta Sport 1 League | Ολυμπιακός – Καλαμάτα (Stoiximan Super League)
16:00: Magenta Sport 1 | Αταλάντα – Φροζινόνε (Serie A)
16:00: Magenta Sport 2 | Τζένοα – Βενέτσια (Serie A)
16:30: Novasports 6HD | Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
17:00: Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS17 Lameirinha 2 (Ράλι)
17:15: Magenta Sport 4 League | Θέλτα – Μπέτις (LaLiga EA Sports)
17:30: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Βρυξέλλες (Τένις)
17:45: Novasports 2HD | Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ (Eredivisie)
18:00: Magenta Sport 2 League | Βόλος – Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)
18:00: Magenta Sport 8 | Βαλένθια – Μπασκόνια (ACB Liga Endesa)
18:00: Magenta Sport 3 | ΑΠΟΕΛ – ΑΛΣ Ομόνοια (Cyprus League)
18:30: Novasports Premier League | Σάντερλαντ AFC – Λιντς (Premier League)
18:30: Novasports 3HD | Φράιμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)
19:00: Magenta Sport 1 | Λέτσε – Γιουβέντους (Serie A)
19:30: Novasports Prime | Άρης – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)
19:30: Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε (LaLiga EA Sports)
20:00: Magenta Sport 1 League | ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super League)
21:00: Novasports Start | Άλκμααρ – Τβέντε (Eredivisie)
21:45: Magenta Sport 1 | Ουντινέζε – Μίλαν (Serie A)
22:00: Magenta Sport 3 League | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (LaLiga)
22:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 Race (Formula 1)
22:30: Magenta Sport 2 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ακαντέμικο ντε Βισέου (Liga Portugal)
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