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Σάκκαρη για τη νίκη της στην Κίνα: Νιώθω καλά, ακολούθησα πιστά το πλάνο μας
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Τένις

Σάκκαρη για τη νίκη της στην Κίνα: Νιώθω καλά, ακολούθησα πιστά το πλάνο μας

Η 31χρονη τενίστρια μίλησε για την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Γουχάν

Σάκκαρη για τη νίκη της στην Κίνα: Νιώθω καλά, ακολούθησα πιστά το πλάνο μας
Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε σημαντική νίκη επί της Κόστιουκ και μάλιστα με ανατροπή για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του τουρνουά, που διεξάγεται στη Γουχάν της Κίνας. 

Η 31χρονη τενίστρια μίλησε για την επιτυχία της και τόνισε πως είναι σε καλή κατάσταση. 

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Ήταν μόνο ένα break στο 1ο σετ, οπότε έλεγα στον εαυτό μου ότι παίζω καλό τένις, ας προσπαθήσω να το κρατήσω έτσι και να ακολουθήσω την ίδια τακτική που μου είχαν δώσει οι προπονητές μου», δήλωσε η Σάκκαρη.

Για να προσθέσει: «Δούλεψα πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη με μια ακόμα καλή νίκη εδώ (σ.σ. στη Γουχάν). Νιώθω καλά σωματικά και ψυχολογικά, ακολούθησα πιστά το πλάνο μας και είμαι έτοιμη για το επόμενο ματς».

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