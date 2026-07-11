Ο… αντι-Γουόκαπ για Ολυμπιακό και το νέο «μπαμ» του ΠΑΟΚ
Ο… αντι-Γουόκαπ για Ολυμπιακό και το νέο «μπαμ» του ΠΑΟΚ
Η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» ζητήματα του φετινού καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό, με τις εξελίξεις γύρω από τον διεθνή γκαρντ να μπορούν να επηρεάσουν τις κινήσεις δύο εκ των κορυφαίων ομάδων της χώρας
Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της περίπτωσης, καθώς ο Τεξανός πλέι μέικερ δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ενώ η Ντουμπάι που ενδιαφέρεται για τον παίκτη φαίνεται να προσφέρει στον Ολυμπιακό 1 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του!
Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία με αυξημένες απολαβές δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε οριστική συμφωνία, με αποτέλεσμα όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.
Την ίδια στιγμή, στους «ερυθρόλευκους» δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, οι Πειραιώτες εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα, σε μια κίνηση που έχει ξεκάθαρη αναπτυξιακή λογική.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία με αυξημένες απολαβές δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε οριστική συμφωνία, με αποτέλεσμα όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.
Την ίδια στιγμή, στους «ερυθρόλευκους» δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, οι Πειραιώτες εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα, σε μια κίνηση που έχει ξεκάθαρη αναπτυξιακή λογική.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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