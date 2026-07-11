Ο… αντι-Γουόκαπ για Ολυμπιακό και το νέο «μπαμ» του ΠΑΟΚ

Η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» ζητήματα του φετινού καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό, με τις εξελίξεις γύρω από τον διεθνή γκαρντ να μπορούν να επηρεάσουν τις κινήσεις δύο εκ των κορυφαίων ομάδων της χώρας