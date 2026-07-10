«Μάχη» για Χεζόνια: Στο «κάδρο» ο Ολυμπιακός – H πρόταση-μαμούθ στον παίκτη και το NBA

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Κροάτη φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του SoloBasket, ο ίδιος επιθυμεί να αποχωρήσει από τη «Βασίλισσα» και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του