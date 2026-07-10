«Μάχη» για Χεζόνια: Στο «κάδρο» ο Ολυμπιακός – H πρόταση-μαμούθ στον παίκτη και το NBA
SPORTS

«Μάχη» για Χεζόνια: Στο «κάδρο» ο Ολυμπιακός – H πρόταση-μαμούθ στον παίκτη και το NBA

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Κροάτη φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του SoloBasket, ο ίδιος επιθυμεί να αποχωρήσει από τη «Βασίλισσα» και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του

«Μάχη» για Χεζόνια: Στο «κάδρο» ο Ολυμπιακός – H πρόταση-μαμούθ στον παίκτη και το NBA
Το ενδιαφέρον για την περίπτωσή του είναι ιδιαίτερα έντονο, με αρκετές ομάδες της EuroLeague να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, την ώρα που υπάρχουν και «σειρήνες» από το NBA.

Σύμφωνα με το ισπανικό ρεπορτάζ, η Χάποελ έχει ήδη ενημερώσει τον παίκτη ότι, εφόσον καταφέρει να λύσει τη συνεργασία του με τη Ρεάλ, είναι έτοιμη να του προσφέρει συμβόλαιο. Ωστόσο, ακόμη πιο δυναμικά φαίνεται να κινείται η Ντουμπάι BC.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι διατεθειμένη να καλύψει πλήρως τις οικονομικές απαιτήσεις του Κροάτη άσου, προσφέροντάς του ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε μια προσπάθεια να τον κάνει το νέο μεγάλο αστέρι του συλλόγου.

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