Ολυμπιακός: Το ντόμινο με Γουόκαπ και Τζόσεφ, η σιγή… με Ντόρσεϊ και το τεσσάρι αλά Μπόνγκα που αναζητείται
SPORTS

Ολυμπιακός: Το ντόμινο με Γουόκαπ και Τζόσεφ, η σιγή… με Ντόρσεϊ και το τεσσάρι αλά Μπόνγκα που αναζητείται

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μία σπουδαία σεζόν, όμως στον Πειραιά γνωρίζουν καλά πως η επόμενη ημέρα απαιτεί προσεκτικές και στοχευμένες αποφάσεις

Ολυμπιακός: Το ντόμινο με Γουόκαπ και Τζόσεφ, η σιγή… με Ντόρσεϊ και το τεσσάρι αλά Μπόνγκα που αναζητείται
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» έχουν μπροστά τους μία σειρά από υποθέσεις που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη δομή του ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η περιφέρεια αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι του παζλ. Η δελεαστική πρόταση της Ντουμπάι στον Τόμας Γουόκαπ, η εκκρεμότητα γύρω από το μέλλον του Κόρι Τζόσεφ και η υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ δημιουργούν μία αλυσίδα εξελίξεων που οι Πειραιώτες καλούνται να διαχειριστούν.

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