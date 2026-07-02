Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο ΜακΙνταϊρ από τους ερυθρόλευκους
SPORTS
Ολυμπιακός Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο ΜακΙνταϊρ από τους ερυθρόλευκους

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους «ερυθρόλευκους» και θα είναι κάτοικος Πειραιά μέχρι το 2029

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο ΜακΙνταϊρ από τους ερυθρόλευκους
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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους «ερυθρόλευκους» και θα είναι κάτοικος Πειραιά μέχρι το 2029.


Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«"Ερυθρόλευκος" ο Codi Miller-McIntyre!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Codi Miller-McIntyre. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 01/06/94

Υπηκοότητα: ΗΠΑ-Βουλγαρία

Κλείσιμο
Ύψος: 1.91

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Wake Forest (2012–2016)

Leuven Bears (2016–2017)

Parma (2017–2018)

Texas Legends (2018)

Zenit Saint Petersburg (2018–2019)

Cedevita Olimpija (2019–2020)

Partizan (2020–2021)

JL Bourg (2021)

Andorra (2021–2022)

Gaziantep (2022–2023)

Saski Baskonia (2023–2024)

Crvena zvezda (2024–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στην ΑΒΑ League είχε μέσο όρο 10.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 0.8 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Κυπελλούχος Σερβίας (2025, 2026)

Ατομικές

Κορυφαίος πασέρ στην Ευρωλίγκα (2024, 2026)

Πρώτος στις ασίστ στο Ρωσικό Πρωτάθλημα (2018)

Κορυφαίος σκόρερ στο Βελγικό Πρωτάθλημα (2017)

Πρώτος στις ασίστ στο Βελγικό Πρωτάθλημα (2017)»
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