Η επιλογή σπουδών αφορά το πόσο έτοιμος θα είσαι να εξελίσσεσαι σε έναν κόσμο που δεν θα σταματήσει να αλλάζει
«Ναι» στον Παναθηναϊκό είχε αφήσει να εννοηθεί ο Μπογκντάνοβιτς – Όλο το παρασκήνιο και το εμπόδιο για τη «βόμβα»
«Ναι» στον Παναθηναϊκό είχε αφήσει να εννοηθεί ο Μπογκντάνοβιτς – Όλο το παρασκήνιο και το εμπόδιο για τη «βόμβα»
Μία από τις πιο ηχηρές περιπτώσεις της φετινής μεταγραφικής αγοράς είναι πλέον ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς
Ο Σέρβος διεθνής έμεινε ελεύθερος, καθώς οι Λος Άντζελες Κλίπερς αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν την οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του, βάζοντας τέλος στη συνεργασία των δύο πλευρών.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενες ομάδες, με τον 32χρονο γκαρντ/φόργουορντ να συγκαταλέγεται ήδη στα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς, τόσο για συλλόγους του NBA όσο και για κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενες ομάδες, με τον 32χρονο γκαρντ/φόργουορντ να συγκαταλέγεται ήδη στα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς, τόσο για συλλόγους του NBA όσο και για κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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