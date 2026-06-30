«Ναι» στον Παναθηναϊκό είχε αφήσει να εννοηθεί ο Μπογκντάνοβιτς – Όλο το παρασκήνιο και το εμπόδιο για τη «βόμβα»
SPORTS

«Ναι» στον Παναθηναϊκό είχε αφήσει να εννοηθεί ο Μπογκντάνοβιτς – Όλο το παρασκήνιο και το εμπόδιο για τη «βόμβα»

Μία από τις πιο ηχηρές περιπτώσεις της φετινής μεταγραφικής αγοράς είναι πλέον ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς

«Ναι» στον Παναθηναϊκό είχε αφήσει να εννοηθεί ο Μπογκντάνοβιτς – Όλο το παρασκήνιο και το εμπόδιο για τη «βόμβα»
Ο Σέρβος διεθνής έμεινε ελεύθερος, καθώς οι Λος Άντζελες Κλίπερς αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν την οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του, βάζοντας τέλος στη συνεργασία των δύο πλευρών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενες ομάδες, με τον 32χρονο γκαρντ/φόργουορντ να συγκαταλέγεται ήδη στα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς, τόσο για συλλόγους του NBA όσο και για κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.


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