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Έφερε γούρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον νικητή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις - Video
Πριν από την εκκίνηση του φετινού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsauto και στον Τάκη Τρακουσέλη, κλήθηκε να προβλέψει ποιος θα κατακτήσει τη νίκη στον πιο απαιτητικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.
Η απάντησή του προκάλεσε εντύπωση. Παρότι ο Σεμπαστιέν Οζιέ δεν συγκαταλεγόταν στα απόλυτα φαβορί, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τον οκτώ φορές παγκόσμιο πρωταθλητή ως τον οδηγό που θα ανέβαινε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, ποντάροντας στην εμπειρία.
Και τελικά η πρόβλεψη αποδείχθηκε απόλυτα εύστοχη.
Ο Γάλλος οδηγός της Toyota βρισκόταν μέχρι το τέλος του Σαββάτου στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, κυνηγώντας τον πρωτοπόρο. Ωστόσο, στην πρώτη ειδική διαδρομή της Κυριακής, η τύχη γύρισε υπέρ του. Ο μέχρι τότε επικεφαλής του αγώνα Νεβίλ αντιμετώπισε πρόβλημα με κλαταρισμένο ελαστικό, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και ουσιαστικά κάθε ελπίδα για τη νίκη.
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