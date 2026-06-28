Έφερε γούρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον νικητή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις - Video

Η απάντησή του προκάλεσε εντύπωση. Παρότι ο Σεμπαστιέν Οζιέ δεν συγκαταλεγόταν στα απόλυτα φαβορί, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τον οκτώ φορές παγκόσμιο πρωταθλητή ως τον οδηγό που θα ανέβαινε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, ποντάροντας στην εμπειρία.

Και τελικά η πρόβλεψη αποδείχθηκε απόλυτα εύστοχη.

Ο Γάλλος οδηγός της Toyota βρισκόταν μέχρι το τέλος του Σαββάτου στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, κυνηγώντας τον πρωτοπόρο. Ωστόσο, στην πρώτη ειδική διαδρομή της Κυριακής, η τύχη γύρισε υπέρ του. Ο μέχρι τότε επικεφαλής του αγώνα Νεβίλ αντιμετώπισε πρόβλημα με κλαταρισμένο ελαστικό, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και ουσιαστικά κάθε ελπίδα για τη νίκη.