Έφερε γούρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον νικητή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις - Video
SPORTS

Έφερε γούρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον νικητή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις - Video

Πριν από την εκκίνηση του φετινού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsauto και στον Τάκη Τρακουσέλη, κλήθηκε να προβλέψει ποιος θα κατακτήσει τη νίκη στον πιο απαιτητικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.

Έφερε γούρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον νικητή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις - Video

Η απάντησή του προκάλεσε εντύπωση. Παρότι ο Σεμπαστιέν Οζιέ δεν συγκαταλεγόταν στα απόλυτα φαβορί, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τον οκτώ φορές παγκόσμιο πρωταθλητή ως τον οδηγό που θα ανέβαινε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, ποντάροντας στην εμπειρία.

Και τελικά η πρόβλεψη αποδείχθηκε απόλυτα εύστοχη.

Ο Γάλλος οδηγός της Toyota βρισκόταν μέχρι το τέλος του Σαββάτου στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, κυνηγώντας τον πρωτοπόρο. Ωστόσο, στην πρώτη ειδική διαδρομή της Κυριακής, η τύχη γύρισε υπέρ του. Ο μέχρι τότε επικεφαλής του αγώνα Νεβίλ αντιμετώπισε πρόβλημα με κλαταρισμένο ελαστικό, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και ουσιαστικά κάθε ελπίδα για τη νίκη.




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