Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Έρχονται Super League; Αυτοί είναι οι πέντε παικταράδες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά
Έρχονται Super League; Αυτοί είναι οι πέντε παικταράδες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά
Οι μεγάλες ομάδες της Stoiximan Super League έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως δεν διστάζουν να κινηθούν για ποδοσφαιριστές με σπουδαίες παραστάσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Παίκτες που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν απρόσιτοι, πλέον εξετάζουν με διαφορετικό μάτι το ελληνικό πρωτάθλημα, είτε γιατί ολοκληρώνεται ο κύκλος τους στις ομάδες τους είτε γιατί αναζητούν μία νέα πρόκληση στην καριέρα τους.
Αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις δύσκολα θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες από το Big 4, αφού πρόκειται για ποδοσφαιριστές με εμπειρία από Champions League, μεγάλες εθνικές ομάδες και συλλόγους που πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη. Άλλοι βρίσκονται κοντά στο τέλος των συμβολαίων τους, άλλοι αναζητούν νέα ομάδα και άλλοι ενδέχεται να παραχωρηθούν εφόσον φτάσει η κατάλληλη πρόταση.
Το Monobala.gr παρουσιάζει ακόμη πέντε περιπτώσεις που, αν βγουν οριστικά στην αγορά, αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις δύσκολα θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες από το Big 4, αφού πρόκειται για ποδοσφαιριστές με εμπειρία από Champions League, μεγάλες εθνικές ομάδες και συλλόγους που πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη. Άλλοι βρίσκονται κοντά στο τέλος των συμβολαίων τους, άλλοι αναζητούν νέα ομάδα και άλλοι ενδέχεται να παραχωρηθούν εφόσον φτάσει η κατάλληλη πρόταση.
Το Monobala.gr παρουσιάζει ακόμη πέντε περιπτώσεις που, αν βγουν οριστικά στην αγορά, αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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