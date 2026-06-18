Παναθηναϊκός: Το γκαράζ έχει supercars εκατομμυρίων

Πέρα από το παρκέ, οι «πράσινοι» έχουν φτιάξει μια από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές αυτοκινήτων στο ελληνικό μπάσκετ, με μοντέλα που ξεκινούν από τα έξι ψηφία και φτάνουν σε τιμές που θα ζήλευε κάθε έκθεση supercar. Αν αναρωτιέστε ποιος παίκτης οδηγεί τι, και πόσο κοστίζει σήμερα στην Ελλάδα το καθένα από αυτά, η απάντηση κρύβει αρκετές εκπλήξεις.

Ένα ρόστερ με αδυναμία στα γρήγορα αυτοκίνητα

Η αγάπη για τα ακριβά και ισχυρά αυτοκίνητα δεν είναι κάτι καινούργιο στο αμυντήριο του Παναθηναϊκού. Ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας, που αυτή τη σεζόν παρακολούθησε τον τελευταίο τελικό από την άκρη του πάγκου λόγω αρθροσκόπησης στο γόνατο, κυκλοφορεί με μια Porsche 911 Carrera 4S, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα supercars καθημερινής...







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