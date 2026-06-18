Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
Παναθηναϊκός: Το γκαράζ έχει supercars εκατομμυρίων
Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση μιας σεζόν που ο Παναθηναϊκός έκλεισε με το Κύπελλο Ελλάδας στα χέρια αλλά χωρίς τίτλο στην Ευρώπη και χωρίς το Πρωτάθλημα, η ζωή στο γκαράζ των παικτών του τριφυλλιού δεν έχει καμία σχέση με τη μελαγχολία της ήττας στους τελικούς.
Πέρα από το παρκέ, οι «πράσινοι» έχουν φτιάξει μια από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές αυτοκινήτων στο ελληνικό μπάσκετ, με μοντέλα που ξεκινούν από τα έξι ψηφία και φτάνουν σε τιμές που θα ζήλευε κάθε έκθεση supercar. Αν αναρωτιέστε ποιος παίκτης οδηγεί τι, και πόσο κοστίζει σήμερα στην Ελλάδα το καθένα από αυτά, η απάντηση κρύβει αρκετές εκπλήξεις.
Ένα ρόστερ με αδυναμία στα γρήγορα αυτοκίνητα
Η αγάπη για τα ακριβά και ισχυρά αυτοκίνητα δεν είναι κάτι καινούργιο στο αμυντήριο του Παναθηναϊκού. Ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας, που αυτή τη σεζόν παρακολούθησε τον τελευταίο τελικό από την άκρη του πάγκου λόγω αρθροσκόπησης στο γόνατο, κυκλοφορεί με μια Porsche 911 Carrera 4S, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα supercars καθημερινής...
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