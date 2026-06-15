Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Άγριο κράξιμο στον Κουκουρέγια από την ισπανική εξέδρα
Άγριο κράξιμο στον Κουκουρέγια από την ισπανική εξέδρα
Δεν πάει πολύ καλά η πρώτη παρουσία του Μαρκ Κουκουρέγια στην ισπανική ομάδα μετά τη συμφωνία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Πράσινο Ακρωτήρι, ένας μέρος της ισπανικής κερκίδας που αποτελείται προφανώς από φίλους της Μπαρτσελόνα, έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Ισπανό μπακ.
Ο Κουκουρέγια έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ και στη συνέχεια της Μπαρτσελόνα έχοντας αγωνιστεί στη β’ ομάδα των Καταλανών αλλά και ως δανεικός σε Εϊμπάρ και Χετάφε όσο καιρό ανήκε στους «μπλαουγράνα».
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο Κουκουρέγια έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ και στη συνέχεια της Μπαρτσελόνα έχοντας αγωνιστεί στη β’ ομάδα των Καταλανών αλλά και ως δανεικός σε Εϊμπάρ και Χετάφε όσο καιρό ανήκε στους «μπλαουγράνα».
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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