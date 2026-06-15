Άγριο κράξιμο στον Κουκουρέγια από την ισπανική εξέδρα
SPORTS

Άγριο κράξιμο στον Κουκουρέγια από την ισπανική εξέδρα

Δεν πάει πολύ καλά η πρώτη παρουσία του Μαρκ Κουκουρέγια στην ισπανική ομάδα μετά τη συμφωνία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Άγριο κράξιμο στον Κουκουρέγια από την ισπανική εξέδρα
Κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Πράσινο Ακρωτήρι, ένας μέρος της ισπανικής κερκίδας που αποτελείται προφανώς από φίλους της Μπαρτσελόνα, έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Ισπανό μπακ.

Ο Κουκουρέγια έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ και στη συνέχεια της Μπαρτσελόνα έχοντας αγωνιστεί στη β’ ομάδα των Καταλανών αλλά και ως δανεικός σε Εϊμπάρ και Χετάφε όσο καιρό ανήκε στους «μπλαουγράνα».

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