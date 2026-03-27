Super League 1: Την Δευτέρα η απόφαση για τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων των playoffs και playout

Το ΔΣ της Δευτέρας θα αποφασίσει και τις ημερομηνίες του επόμενου πρωταθλήματος αλλά και τα χορηγικά πακέτα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (30/12) το ΔΣ της Super League με κυριότερο θέμα τον καταρτισμό του προγράμματος των playoffs και playout τα οποία αρχίζουν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου. 

Θυμίζουμε στην πρεμιέρα των playoffs 1-4 παίζουν Ολυμπιακός - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.


Η ανακοίνωση της Super League 

«Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 30/3/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).

2. Ορισμός – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).

3. Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης επόμενου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου «2026-2027».

4. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Κ.Α.Π.

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση «1/7/2025 – 30/6/2026».

6. Διάφορα».

