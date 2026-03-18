Δύο αποκρούσεις, δύο δοκάρια, αλλά γκολ δεν μπήκε: Δείτε την απίστευτη φάση από αγώνα της Β' ΕΠΣΑ Αθηνών
Οι συνεχόμενες επεμβάσεις του γκολκίπερ Τεννέ, αλλά και η... τύχη βουνό που είχε, τον βοήθησαν να υπερασπιστεί την εστία του σε μια πραγματικά απίθανη φάση
Μία απίστευτη φάση, που πιστοποιεί ότι στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, εκτυλίχθηκε στον αγώνα του πρωταθλήματος της Β' ΕΠΣΑ Αθηνών ανάμεσα στον Ιάσωνα Ιλίου και τη Νέα Σμύρνη.
Με το σκορ να είναι 2-1, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τριάντης, όμως ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Τεννές του είπε «όχι», αποκρούοντας το πέναλτι, αλλά και το σουτ που έκανε ο παίχτης της Νέας Σμύρνης στην επαναφορά.
Η φάση όμως δεν τελείωσε εκεί, καθώς οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν άλλα δύο σουτ, που βρήκαν στο δοκάρι. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον Ιάσωνα να παίρνει τη νίκη, έχοντας ως ήρωα τον τερματοφύλακά του και τους αντιπάλους να διερωτώνται πώς έχασαν αυτές τις ευκαιρίες...
This happened down in the local Athens division between AO Iason Ilion vs APO Nea Smyrni— Hellas Football (@HellasFooty) March 17, 2026
Like a game of FIFA, this would break controllers pic.twitter.com/1FbCASDSBc
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα