Δύο αποκρούσεις, δύο δοκάρια, αλλά γκολ δεν μπήκε: Δείτε την απίστευτη φάση από αγώνα της Β' ΕΠΣΑ Αθηνών
Δύο αποκρούσεις, δύο δοκάρια, αλλά γκολ δεν μπήκε: Δείτε την απίστευτη φάση από αγώνα της Β' ΕΠΣΑ Αθηνών

Οι συνεχόμενες επεμβάσεις του γκολκίπερ Τεννέ, αλλά και η... τύχη βουνό που είχε, τον βοήθησαν να υπερασπιστεί την εστία του σε μια πραγματικά απίθανη φάση

Δύο αποκρούσεις, δύο δοκάρια, αλλά γκολ δεν μπήκε: Δείτε την απίστευτη φάση από αγώνα της Β' ΕΠΣΑ Αθηνών
Μία απίστευτη φάση, που πιστοποιεί ότι στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, εκτυλίχθηκε στον αγώνα του πρωταθλήματος της Β' ΕΠΣΑ Αθηνών ανάμεσα στον Ιάσωνα Ιλίου και τη Νέα Σμύρνη.

Με το σκορ να είναι 2-1, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τριάντης, όμως ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Τεννές του είπε «όχι», αποκρούοντας το πέναλτι, αλλά και το σουτ που έκανε ο παίχτης της Νέας Σμύρνης στην επαναφορά.

Η φάση όμως δεν τελείωσε εκεί, καθώς οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν άλλα δύο σουτ, που βρήκαν στο δοκάρι. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον Ιάσωνα να παίρνει τη νίκη, έχοντας ως ήρωα τον τερματοφύλακά του και τους αντιπάλους να διερωτώνται πώς έχασαν αυτές τις ευκαιρίες...

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

